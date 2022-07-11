Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным решение Канады передать России турбину для газопровода "Северный поток".
"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил", - заявил он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Если государство-террорист может выдавить такое исключение из санкций, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – отметил Зеленский.
По его словам, "решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.
"Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", - сказал он.
"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Скрін з рашистського відео...
ФтАРайа ОрМиЙа МеРа (с) використовує древній Garmin GPS 152 (який випускався для човнів, яхт та риболовлі) для навігації своїх аналоговнетних літаків...
буде,а зиму їм треба якось пережити,казки про газовози,одразу йдуть *****,їх зараз стільки немає,плюс у них довгостроковий фрахт.
Займатись треба своєю країною і якщо побираєшся по всьому світу не варто повчати інших від яких сам залежиш.
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
Тоді Буба закрий свій бубен!
Санкції - є і вони працюють !
Це не була поставка під-санкційної продукції ...
Повернення власнику роторів турбін після ремонту та ТО !
Звичайно , можливо ліпше було "конфіскувати" ...
Але такі дії - власне - у стилі Раші
У такому випадку ніхто не дасть й копійочки ЗеКоломойсктим Кучмістам...
Вперед нАполеон...ти кращий чувак у Світі...