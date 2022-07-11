РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11439 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
6 684 57
Германия (6050) Канада (1897) Северный поток (1426)

Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным решение Канады передать России турбину для газопровода "Северный поток".

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил", - заявил он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Если государство-террорист может выдавить такое исключение из санкций, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – отметил Зеленский.

Читайте также: США поддерживают решение Канады вернуть турбину для "Северного потока", - Госдеп

По его словам, "решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.

"Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", - сказал он.

"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", - заявил Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
А агент фсб на троні України - це не небезпечне рішення, це просто вау, конфЄта
показать весь комментарий
11.07.2022 23:34
+26
А ничего,что дебилу открытым текстом говорят разобраться со своим окружением и назначить главу САП,а этот лишь бы чем то отвлеч внимание.Да подгорает от такого дурака,для которого страна на последнем месте
показать весь комментарий
11.07.2022 23:47
+24
Эта зеленая бездарная скотина пока со всеми мировыми лидерами не переругается--не успокоится!
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
показать весь комментарий
12.07.2022 00:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А агент фсб на троні України - це не небезпечне рішення, це просто вау, конфЄта
показать весь комментарий
11.07.2022 23:34 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 23:38 Ответить
Цемах і не збивав то
показать весь комментарий
11.07.2022 23:55 Ответить
намного опаснее дебил у власти
показать весь комментарий
11.07.2022 23:36 Ответить
Тебя идиота носом тыкают в твои проблемы,а величайший типа не видит и дальше чушь несет
показать весь комментарий
11.07.2022 23:39 Ответить
Циган знає що кобилі робить і ти не пхни туди свого довгого носа.
показать весь комментарий
11.07.2022 23:41 Ответить
Злив операціїпо «вагнерівцям» - ото небезпечне рішення.
показать весь комментарий
11.07.2022 23:42 Ответить
Все вірно сказав Зеленський . Через це у лахти в коментах і підгорає .
показать весь комментарий
11.07.2022 23:43 Ответить
А ничего,что дебилу открытым текстом говорят разобраться со своим окружением и назначить главу САП,а этот лишь бы чем то отвлеч внимание.Да подгорает от такого дурака,для которого страна на последнем месте
показать весь комментарий
11.07.2022 23:47 Ответить
И что он верно сказал? Он просто быкует и всё.
показать весь комментарий
11.07.2022 23:52 Ответить
Любишь Дерьмака, зеленый?
показать весь комментарий
11.07.2022 23:54 Ответить
о дуркаш виповз, дивно було б якби ти не приповз на відлизон боневтіка,за простой пердоляк тобі не заплатить)))
показать весь комментарий
11.07.2022 23:57 Ответить
А про те що війни не буде і жріть шашлики - тако ж вірно казав? Ти задоволений шашликами? Нажерся вже чи ще мало?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:39 Ответить
Дядя - ти дурень ! Іще раз -дурень ! І втретє - придурок ! Своїми нікчемними слівцями він прикриває грандіозний пройоб з єрмаком , і не тільки з ним ! Ну до тебе це не дійде ніколи , бо ти і досі шашликів вд зєлі чекаєш (( Ікону яжневтіка вже почепив ?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:40 Ответить
Marko Lukash так ты и есть лахта зеленомордая
показать весь комментарий
12.07.2022 03:57 Ответить
Алчевськ UA @AlchevskUA
Скрін з рашистського відео...
ФтАРайа ОрМиЙа МеРа (с) використовує древній Garmin GPS 152 (який випускався для човнів, яхт та риболовлі) для навігації своїх аналоговнетних літаків...
показать весь комментарий
11.07.2022 23:43 Ответить
zelebobikam pora by uzhe ostitj s zajavami tipa " kto i shto povinjen robitj"....
показать весь комментарий
11.07.2022 23:47 Ответить
Да он ещё и по турбинам спец! А раньше, помнится, выше клавиатуры не подымался. Растёт, однако)
показать весь комментарий
11.07.2022 23:50 Ответить
самі винувати, вигодували борова, і не одного. Якого біса ми їх всіх годуємо, вже й на дітей скоро не вистачить. І так і будуть нас карати тією наволоччю, допоки не зрозуміємо що це великий гріх "забрати хліб у дітей і віддати псам"
показать весь комментарий
12.07.2022 02:12 Ответить
Ага. А єрмаки, татарва та демченки у владі це не небезпечне рішення?
показать весь комментарий
11.07.2022 23:51 Ответить
Нашелся Д'артаньян
показать весь комментарий
11.07.2022 23:51 Ответить
А как обстоят дела с 600 млрд компенсации Украине на восстановление ?
показать весь комментарий
11.07.2022 23:53 Ответить
А кому їх передавати ? Філіалу опи у кабміні , чи філії 95 кварталу у опі ? ((
показать весь комментарий
12.07.2022 00:42 Ответить
Так,це гидкий і небезпечний крок-передача Канадою турбіни.Сам факт поступки перед кремлем дуже небезпечний.Тут народ обурений,бо це Бубочка сказав в своєму вечірньому гундосику.Але,абстрагуючись від особи Зелі,факт передачі турбіни-плювок в обличчя українців і черговий холуйський реверанс пуйлу,сигнал,що можна тиснути на Європу
показать весь комментарий
11.07.2022 23:58 Ответить
Величайший срал и срет на головы народа,а вот плевок,как так можно?Ща великий разберется,а потом скажет,что не выполняет обещаний,как и они .Напомнить может,как это чмо просило не вводить санкции против Абрамовича?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:06 Ответить
Котлети окремо,мухи окремо.До чого мені ваше зелене чмо?Мене цікавить лише Україна,її доля та те,як в світі реагують на агресію кацапів проти України.Щоб разом з водою,не виплеснути дитину.
показать весь комментарий
12.07.2022 00:11 Ответить
Потому,что от решении зеленого чма зависит судьба страны.Или Ваш мозг не видит сзязи между зечмом и Украиной?Наверное голосовали по приколу
показать весь комментарий
12.07.2022 00:17 Ответить
Пробачаю вам за хамство на перший раз,ви ж тут сьогодні зарегились,тому такий борзий.
показать весь комментарий
12.07.2022 00:22 Ответить
Потому что за коменты против величайшего здесь банят
показать весь комментарий
12.07.2022 00:26 Ответить
Та ну,це в 2019 за коменти проти Бубочки банили і мало хто хотів слухати правду, думати і аналізувати .Зараз ткнути Зюзю пикою в лайно справа свята,ніхто за таке не банить
показать весь комментарий
12.07.2022 00:30 Ответить
ты идиот - банят только кацапские зеленые морды
показать весь комментарий
12.07.2022 04:00 Ответить
А тебе не тисне що через Україну кацапія і досі газ качає , чи тільки від тубіни німецької у Канаді пучить ? ((
показать весь комментарий
12.07.2022 00:44 Ответить
який в сраку плювок,Європі треба накачати газу в сховища до зими,бо наступного року кацапського газу уже не
буде,а зиму їм треба якось пережити,казки про газовози,одразу йдуть *****,їх зараз стільки немає,плюс у них довгостроковий фрахт.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:38 Ответить
это "чюдо" должно выполнять свои обязанности и отвечать за свои поступки. потом будешь других учить.
показать весь комментарий
11.07.2022 23:58 Ответить
А чому зезиденту не подобається рішення Канади.Америка схвалила це рішення.І що може зробити президент України чи може накласти санкції навіщо вдавати з себе найвеличнішого?
Займатись треба своєю країною і якщо побираєшся по всьому світу не варто повчати інших від яких сам залежиш.
показать весь комментарий
12.07.2022 00:03 Ответить
Цей довбень може накласти хіба що в штани собі. Дорослі самі розберуться як допомогти Україні і водночас власну економіку не грохнути.
показать весь комментарий
12.07.2022 00:23 Ответить
самоуверенный, капризный идиот на троне - это катастрофа..(
показать весь комментарий
12.07.2022 00:06 Ответить
Може, зайнятись якимось ділом, для оборони країни там, наприклад, зібрати промисловців та дати завдання за місяць організувати виробництво снарядів, патронів, ракет?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:07 Ответить
Наверное можно,но в итоге будет построин асфальтный завод
показать весь комментарий
12.07.2022 00:10 Ответить
У них тільки одна справа виходить за що не візьмуться - відосики (( оце головна проблема ((
показать весь комментарий
12.07.2022 00:47 Ответить
Эта зеленая бездарная скотина пока со всеми мировыми лидерами не переругается--не успокоится!
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
показать весь комментарий
12.07.2022 00:12 Ответить
Это понятно было с первых дней.Особенно,когда окружение нелоха неделлю сидело тихо и выжидало.Потом после появления девиза НЕ НА ЧАСИ начали открывать рты,а сейчас срут на все в открытую
показать весь комментарий
12.07.2022 00:21 Ответить
Якщо вірити Лані Зеркаль, кацапам ця турбіна для роботи ЗАРАЗ НЕ ПОТРІБНА, і бикує зараз не зільоний, як це не дивно, а кацапня, а разом з нею і німчура. Останні, про всяк випадок.
показать весь комментарий
12.07.2022 12:00 Ответить
Хоча, це не відміняє того, що "зільоні скотіна" - дійсно, "бєздарная".
показать весь комментарий
12.07.2022 12:03 Ответить
Він явно на щось наривається!
показать весь комментарий
12.07.2022 00:13 Ответить
А як там з передачею Сватів і решта кінолайна в рашку, то видно безпечне рішення..
Тоді Буба закрий свій бубен!
показать весь комментарий
12.07.2022 00:16 Ответить
мы такие крутые аж жуть, газ не покупать, то не делать... А потом - денег дайте, оружие дайте. А если економика ЕС рухнет.... кто что даст?) Простые немцы первые скажут, да нах нам их война, Шольц звони *****, давай мир...
показать весь комментарий
12.07.2022 00:26 Ответить
Так просто нічого непрацює.Газу небуде,а шваби терпіли. Й шваби на шпагаті. Якщо впадемо ми ,швабня буде денацифікована!!! Як буде в дійсності покаже хід подій. До речі на даннийчас економіка швабів Неефективна! Інакше,б небуло залежності від енергоносіїв Таке німецьке чудо
показать весь комментарий
12.07.2022 11:44 Ответить
блін , вони - що розмніші від канадців + США ?
Санкції - є і вони працюють !
Це не була поставка під-санкційної продукції ...
Повернення власнику роторів турбін після ремонту та ТО !
Звичайно , можливо ліпше було "конфіскувати" ...
Але такі дії - власне - у стилі Раші
показать весь комментарий
12.07.2022 00:57 Ответить
Вони просто працююють на ворога
показать весь комментарий
12.07.2022 06:56 Ответить
Якраз була і саме підсанкційної.
показать весь комментарий
12.07.2022 12:04 Ответить
Канада, як і всі цивілізовані країни дотримуються букви закону. Санкцій на цю турбіну немає, бо хтось несвоєчасно до них звернувся і сьогодні всю надуману відповідальність хоче перекласти на Канаду, а точніше хоче посварити Україну і Канаду в той час, коли нам дуже потрібна її допомога і її підтримка. В Канаді є Прем'єр, є уряд і парламент і вони знають, що їм робити. Краще наведи порядок у своєму курнику, де в ОП немає жодного патріота, одні антимайданівці і агенти ФСБ. А ДБР сформована виключно із ворогів України, навіть не знаючи їх імен суджу по їх діях - всі справи були виключно проти захисників, проти проєвропейських політиків і жодного проти ворога. Прокурора САП уже призначено?
показать весь комментарий
12.07.2022 06:56 Ответить
Ze хоче щоби в країнах ЄС настала рецесія та занепад економік ...
У такому випадку ніхто не дасть й копійочки ЗеКоломойсктим Кучмістам...
Вперед нАполеон...ти кращий чувак у Світі...
показать весь комментарий
12.07.2022 07:41 Ответить
Голобородько ты наш многоликий, своими обязанностями когда займешься? С Ермаком что-то делать нужно , а не советы раздавать направо и налево. Уважительное отношение Запада к Украине это не твоя заслуга , а народа, в первую очередь ВСУ.
показать весь комментарий
12.07.2022 09:27 Ответить
Це той хто зливає Україну,відосиком слабо захистити демократію ,паскуда.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:25 Ответить
 
 