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Новости Война
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"Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехватила разговор рашиста с родственником. АУДИО

В перехвате ГУР оккупант рассказывает брату, что на новом "контракте" о продлении службы сфальсифицировали его подпись. На самом деле он контракта не подписывал, а единственный документ, который он передал командованию – рапорт об отказе служить дальше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Брат возмущается и советует рашисту не подписывать никаких документов и отказываться от дальнейшей службы: "Мы добьемся все равно. Мы с матерью, у нас 70 тысяч есть. Сейчас найдем адвоката, кредит возьму, но я сделаю независимую экспертизу и вы… этих пи... (накажу непорядочных чиновников.) И потом подам на них такой иск, что мне еще лет 10 можно не работать. Ты главное не поддавайся. Не бойся вообще ничего. Пусть угрожают: посадят, не посадят. Этот пиз… (болтун) путин! Я что-то его не понимаю.

Я тебе рассказывал, что мне прислало министерство обороны? Там всячески есть… (чепуха) написали: у нас там по первому требованию медицина работает ох… (безупречно), солдаты на первом месте, вы не переживайте, горячее питание – солдатам первое-второе дают. Я говорю: вы пи… (люди низкой социальной ответственности) еще не написали, что крем для загара им даете! Они там лежат и отдыхают. Вы что там, по собственному желанию или как? Поднимайтесь все вместе и начинайте бастовать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19101) разведка (4170) перехват (342)


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Топ комментарии
+14
может не успеть с экспертизой подписи. С адвокатом лучше не спешить - деньги на похороны могут пригодиться. Но это не точно, потому что испарившиеся считаются без вести пропавшими.
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12.07.2022 00:47
+12
Думали безкарно гвалтувати й грабувати рашисти але щось пішло "по плану" й вже хочуть до мамки мразоти.
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12.07.2022 00:40
+9
"Ми як худоба для них, чи як?"

Exactly.
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12.07.2022 00:58
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Ну такое... Не факт, что живой будет...
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12.07.2022 00:40 Ответить
Думали безкарно гвалтувати й грабувати рашисти але щось пішло "по плану" й вже хочуть до мамки мразоти.
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12.07.2022 00:40 Ответить
может не успеть с экспертизой подписи. С адвокатом лучше не спешить - деньги на похороны могут пригодиться. Но это не точно, потому что испарившиеся считаются без вести пропавшими.
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12.07.2022 00:47 Ответить
"Ми як худоба для них, чи як?"

Exactly.
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12.07.2022 00:58 Ответить
Всегда интересовало сколько этих разговор реальный перехват, а какой развлекуха службистов. Работа как бы не пыльная и фантазии особой не надо. Оттого я их перестал еще в марте читать.
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12.07.2022 01:08 Ответить
та да, службисты для отчётности дистанционно нанимают актёров из брянского ТЮЗа, а расплачиваются за работу криптой. Инфа 100%
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12.07.2022 02:01 Ответить
Да что там мелочится. Весь Голливуд в Украине сидит, декорации разрушенных зданий и разбомбленных больниц создает, манекены трупов по земле раскидывает, и все это исключительно ради создания фейков для дискредитации российской армии.
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12.07.2022 09:55 Ответить
Мразота, стрибай на міну, стріляй собі в сраку, відріж собі х*й й 3,14здуй додому лікуватись "боярою" і ягелем, фуфлоЧМО йо*ане...
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12.07.2022 01:28 Ответить
Не ? А унитаз. Жене трюселя и и и Чайник? О и носки носки зачётные. Де баимо там і пыздымо Кацаррилих
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12.07.2022 02:45 Ответить
Бунтовать холопы вздумали. Да вы скот и должны только мычать и делать то что барин прикажет неблагодарные свиньи.
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12.07.2022 11:42 Ответить
 
 