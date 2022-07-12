"Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехватила разговор рашиста с родственником. АУДИО

В перехвате ГУР оккупант рассказывает брату, что на новом "контракте" о продлении службы сфальсифицировали его подпись. На самом деле он контракта не подписывал, а единственный документ, который он передал командованию – рапорт об отказе служить дальше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Брат возмущается и советует рашисту не подписывать никаких документов и отказываться от дальнейшей службы: "Мы добьемся все равно. Мы с матерью, у нас 70 тысяч есть. Сейчас найдем адвоката, кредит возьму, но я сделаю независимую экспертизу и вы… этих пи... (накажу непорядочных чиновников.) И потом подам на них такой иск, что мне еще лет 10 можно не работать. Ты главное не поддавайся. Не бойся вообще ничего. Пусть угрожают: посадят, не посадят. Этот пиз… (болтун) путин! Я что-то его не понимаю.

Я тебе рассказывал, что мне прислало министерство обороны? Там всячески есть… (чепуха) написали: у нас там по первому требованию медицина работает ох… (безупречно), солдаты на первом месте, вы не переживайте, горячее питание – солдатам первое-второе дают. Я говорю: вы пи… (люди низкой социальной ответственности) еще не написали, что крем для загара им даете! Они там лежат и отдыхают. Вы что там, по собственному желанию или как? Поднимайтесь все вместе и начинайте бастовать".

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