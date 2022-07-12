В жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка, - МВД

В жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка — ориентировочно 2013 г.р.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них 1 ребенок (ориентировочно 2013 г.р.), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются".

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Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 10 июля сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенка, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.

К 18:00 11 июля было известно о 31 погибшем.

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