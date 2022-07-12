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В жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка, - МВД

яр,дснс,часів

В жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка — ориентировочно 2013 г.р.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них 1 ребенок (ориентировочно 2013 г.р.), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли 30 ударов по Донецкой области за сутки. В Часовом Яру идет операция по спасению людей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 10 июля сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенка, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.

К 18:00 11 июля было известно о 31 погибшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО

дети (6477) обстрел (26961) Донецкая область (9545)


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Путлєр , за всі ці звірства та вбивство наших дітей , горітимеш в пеклі ,
тварюко і не буде тобі прощення та спокою , навіть на тому світі !!

Дітей твоїх теж дістане карма !
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12.07.2022 00:30 Ответить
Большая часть рашистов засунули голову в песок и делают вид, что не замечают, что творят их солдаты в Украине. Нужно уже сейчас объяснять каждому россиянину, что каждый из них заплатит за преступления избранного ими фюрера и всех его орков.
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12.07.2022 00:51 Ответить
Російська армія вбиває мирне населення України.
Серед невинних жертв багато вбитих, покалічених і викрадених дітей.
Смерть окупантам!
https://www.youtube.com/watch?v=UcdUwahSM5o
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12.07.2022 02:32 Ответить
Співчуття рідним та близьким. Кацапів вбивати без жалю. Кацапи не мають право на життя!!!
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12.07.2022 02:43 Ответить
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12.07.2022 09:55 Ответить
 
 