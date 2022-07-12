Зеленский призвал депутатов добросовестно отнестись к законопроекту о статусе поляков в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады Украины максимально добросовестно рассмотреть законопроект по статусу поляков в Украине.
"Направил сегодня в Верховную Раду Украины очень важный законопроект "О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине". Фактически это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, предлагаю предоставить нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание", - сказал он.
"И прошу народных депутатов Украины отнестись к этому законопроекту максимально добросовестно", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, "мы достигли в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимание, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве".
"Сегодня подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель" – за чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям. Я напоминаю, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание", - сказал президент.
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Маємо продемонструвати на державному рівні приязнь до наших найближчих друзів-партнерів.
@KVQuarantine
Я,коли намагаюсь послухати малороского наркєта з шоубіза,який розказує,що демократію треба захищати диктатурою і асфальтом
За формулою, - "Вибачаємо, і просимо пробачення". Заради українсько-польського порозуміння. Заради майбутнього наших народів. Як європейських, і цивілізованих націй.
Бо будь-які наші взаємні претензії будуть лише лити воду на млин кацапських агресорів.