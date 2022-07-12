РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7822 посетителя онлайн
Новости
4 997 11

Зеленский призвал депутатов добросовестно отнестись к законопроекту о статусе поляков в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады Украины максимально добросовестно рассмотреть законопроект по статусу поляков в Украине.

"Направил сегодня в Верховную Раду Украины очень важный законопроект "О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине". Фактически это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, предлагаю предоставить нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание", - сказал он.

"И прошу народных депутатов Украины отнестись к этому законопроекту максимально добросовестно", – подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский внес в Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине

По его словам, "мы достигли в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимание, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве".

"Сегодня подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель" – за чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям. Я напоминаю, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание", - сказал президент.

Автор: 

законопроект (3219) Зеленский Владимир (20255) Польша (8404)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Гундосий, чого за тобою майдан пустий? Ссиш, як завжди? Що з Дєрьмаком робити будеш?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:57
+9
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

Я,коли намагаюсь послухати малороского наркєта з шоубіза,який розказує,що демократію треба захищати диктатурою і асфальтом
показать весь комментарий
12.07.2022 01:24
+7
Видимость бурной деятельности.Нужно взять под личный усиленный контроль
показать весь комментарий
12.07.2022 00:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видимость бурной деятельности.Нужно взять под личный усиленный контроль
показать весь комментарий
12.07.2022 00:43 Ответить
Це символічний, але важливий документ.
Маємо продемонструвати на державному рівні приязнь до наших найближчих друзів-партнерів.
показать весь комментарий
12.07.2022 00:53 Ответить
Антикорупційного прокурора Кліменка я призначати все одно не буду
показать весь комментарий
12.07.2022 05:45 Ответить
Гундосий, чого за тобою майдан пустий? Ссиш, як завжди? Що з Дєрьмаком робити будеш?
показать весь комментарий
12.07.2022 00:57 Ответить
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

Я,коли намагаюсь послухати малороского наркєта з шоубіза,який розказує,що демократію треба захищати диктатурою і асфальтом
показать весь комментарий
12.07.2022 01:24 Ответить
Я не за ще(зе) але то треба. Але треба легалізувати Поляків щоб воювали чи ні? Дякую Польщі за підтримку
показать весь комментарий
12.07.2022 02:34 Ответить
Точно дурень!!! ну какая фракция выступит против этого законопроекта. ? Что он вообще может кроме видосиков и пиара?
показать весь комментарий
12.07.2022 04:58 Ответить
Цей бородатий довпойоп не хоче розказати, коли вже призначать Клименко головою САП? Чи не на часі - статус поляків важливіше?
показать весь комментарий
12.07.2022 06:31 Ответить
Це все добре , але це спроба заговорити зуби, питання перше, що там с Ермаком та Татаровим, Зеленский, коли ти їх звільниш??????
показать весь комментарий
12.07.2022 07:55 Ответить
Дуже багато правильних зауважень, реплік в сторону керівництва країни, і це ознаки демократії. Правильні закиди про ОП єрмака, татарова і т.д. Але я не про це. Можливо у мізках президента і правильні бувають ідеї, але не завжди правильні наміри завершуються добром. Можна наплести різного, вже одних братів мали і так любили, такі були братерські стосунки аж допоки звідти ракети не полетіли.... Далі не буду. Про братні народи і братній союз бачимо по Бялій Росі, далі також не буду. Так загравати не можна, бо потім прийдеться чимось (територією, незалежністю) або кимось (народом) таки пожертвувати із-за недалекоглядної політики або просто тупого політиканства, як кажуть сьогоднішньо хвилинної величі. Хто полякам заважає в Україні вести бізнес? Ще згадайте колишнього керівника укравтодору... А як бути з друзями британцями чи американцями??? Не можна просто такі нісенітниці видавати на гора.... Так , це наші друзі, ми їм вдячні. До речі, Перемишль -українське місто, як і Ярослав. Ці території входили до складу Дрогобицької області, були віддані Польщі сталіним після війни як частина Надсяння (лемківщини), а народи переселені. Багато не закритих питань, як і з майном, як і з землею, як і з правовим становищем прикордонних населених пунктів і т.д.
показать весь комментарий
12.07.2022 09:04 Ответить
Всі питання правомірні. Але, ми маємо їх закрити раз і назавжди.
За формулою, - "Вибачаємо, і просимо пробачення". Заради українсько-польського порозуміння. Заради майбутнього наших народів. Як європейських, і цивілізованих націй.
Бо будь-які наші взаємні претензії будуть лише лити воду на млин кацапських агресорів.
показать весь комментарий
12.07.2022 16:03 Ответить
 
 