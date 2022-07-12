Зеленский призвал депутатов добросовестно отнестись к законопроекту о статусе поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады Украины максимально добросовестно рассмотреть законопроект по статусу поляков в Украине.

"Направил сегодня в Верховную Раду Украины очень важный законопроект "О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине". Фактически это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, предлагаю предоставить нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание", - сказал он.

"И прошу народных депутатов Украины отнестись к этому законопроекту максимально добросовестно", – подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский внес в Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине

По его словам, "мы достигли в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимание, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве".

"Сегодня подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель" – за чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям. Я напоминаю, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание", - сказал президент.