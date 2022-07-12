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Рамштайн-4: Следующая встреча состоится онлайн 20 июля, - Пентагон

остін

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), известная как формат Рамштайн, состоится 20 июля и пройдет в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Как отмечается, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.

Резников рассказал главе Пентагона о ситуации в Украине.

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Министры обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, которое состоится 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG.

В этот раз встреча участников антипутинской коалиции состоится в виртуальном режиме.

Автор: 

оружие (10200) Пентагон (1449) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Предлагаю военных врачей стран НАТО привозить работать в военных госпиталях Украины .
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12.07.2022 00:52 Ответить
А может, Венгрию не приглашать ?
Или не на все заседания.
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12.07.2022 02:17 Ответить
Луценко :
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12.07.2022 03:25 Ответить
свині просто шо говорить
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12.07.2022 05:14 Ответить
 
 