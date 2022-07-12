Иран готовится предоставить России сотни боевых беспилотников и научить россиян ими пользоваться, - Белый дом
Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АР.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из БПЛА России, но сказал, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится научить российские силы их использованию уже в этом месяце. .
"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", — заявил он журналистам.
Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.
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В будь-якому випадку, Білий дім має чим підняти ставки: РЕБ, більше Стінгерів і Насамсів, ********** дальньої дії для РСЗВ, нарешті прискорення роботи по Ф-16.
Ціль рф як і германських кланів це повалити вплив США, зруйнувати глобальний світ та зробити так званий багатополярний світ, де відродяться старі імперії які почнуть переділ зон впливу, перманентні війни і так далі.
Вони облажались і у них нічого не вийшло.
І ось Іран починає розуміти що відсидітись на берегу ріки не вийде, та що на його думку, краще зараз ризикнути чим просто продовжувати накопичувати ресурси, бо можливості більше може не випасти.
Російський виродку годі вдавати з себе українця.
Нам дуже щастить що завдяки США в європейських країнах демократія, і тому вся влада не в руках цих кланів і вдається щось протиснути. Бо якби не демократія, то німеччина послала б нас так як це зробила Угорщина де вся влада тримається одним кланом.
Ви навели невдалий приклад.
Вот старая статья белингкэт. Уже после, в конце 2021 , они выпустили новые модели.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/
Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной, пока она не будет проверена на поле боя.
Это можно сказать про любое оружие. Факт в том, что они производят все виды беспилотников в больших количествах
1- США спонукає союзників по НАТО поставити в Україну стару совітську техніку , замінивши її на ******* !
2- Турція робить собі рекламу на поставці Байканарів та підвищує їх ціну ! (Першим етапом цього - була Азербайджансько-вірменська війна)
3- Росія висвободжує свої зони від зеків і утилізує їх як гарматне мясо у цій війні - вирішуючи відразу 2 проблеми.
Тепер ще і Іран тут буде провіряти успішність та ефективність безпілотників
Так що сам не маніпулюй, ок?
Надіюсь протиотруту наші військові знайдуть.
Або збивати, може садити їх можна.
Розберуться.
Я - за! Але тепер, прочитавши попередній коментар, не можу відкараскатися від слова "натякують"! Натякувати, - ето ж божєжмой! КошЬмар! Ше присниться, не дай бог.
Спартц заявила що:
"Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці",
аллах їм цього не простить
взагалі ні про що.... ті безпілотники хоч літають?
1. Схоже, Орлани закінчились.
2. Схоже, Китай не дуже хоче допомагати відкрито.
Іран за допомогою ******** хоче випробувати свої бпла в Україні для використання проти Ізраїлю та США.
Триздуй на китайські форуми, - от там і будеш патякати, *************!