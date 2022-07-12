РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7770 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
28 331 91

Иран готовится предоставить России сотни боевых беспилотников и научить россиян ими пользоваться, - Белый дом

безпілотник

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АР.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из БПЛА России, но сказал, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится научить российские силы их использованию уже в этом месяце. .

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", — заявил он журналистам.

Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Иран договариваются вместе выживать под санкциями

беспилотник (3546) Иран (1779) США (26471)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+68
прийдеться. Треба вимогати від оон щоб їх продовольча программа не поширювалася на країни які допомогають рашці вбивати українців. Бо нас ніколи не поважатимуть якщо ми будемо заради чужих людей остннє з себе знімати, як з отим яо вийшло. Треба про свій народ і про свою країну насамперед дбати і все.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:49
+67
а ми тут мало не зашиваємося, ах, щоб з голоду не вмерли там і тут. А вони ср.ти на нас хотіли. Сирія скуповує крадене у нас зерно і бойовики з Сирії тут приїздили. Іран рашці допомогає. І нікого сумління не мучає. Тільки ми дурні то розоружилися щоб Світ ядерна війна не накрила, ага, це ж ми була загрозу Світу нє? тепер ось це.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:46
+41
Росіяни нас і так непогано від нового урожаю "асвабаждают"А людина правильно каже - нічого годувать тих хто на тебе ж точить зброю Он - по лініі ООН десятки років годують північну Корею Вони від того армію скоротили? ПЕрестали зброю випускать?
показать весь комментарий
12.07.2022 04:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все посбиваем
показать весь комментарий
12.07.2022 01:43 Ответить
прийдеться. Треба вимогати від оон щоб їх продовольча программа не поширювалася на країни які допомогають рашці вбивати українців. Бо нас ніколи не поважатимуть якщо ми будемо заради чужих людей остннє з себе знімати, як з отим яо вийшло. Треба про свій народ і про свою країну насамперед дбати і все.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:49 Ответить
Продовольство - коммодіті. Якщо його стає більше в одному місці, то ціна падає всюди. Так що притиснути виключно аятол не вийде.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:01 Ответить
Ну будет мирные города бомбить. В четыре утра.. пока все спят! Они убийцы , террористы ! Мародеры!
показать весь комментарий
12.07.2022 05:33 Ответить
а ми тут мало не зашиваємося, ах, щоб з голоду не вмерли там і тут. А вони ср.ти на нас хотіли. Сирія скуповує крадене у нас зерно і бойовики з Сирії тут приїздили. Іран рашці допомогає. І нікого сумління не мучає. Тільки ми дурні то розоружилися щоб Світ ядерна війна не накрила, ага, це ж ми була загрозу Світу нє? тепер ось це.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:46 Ответить
что ты несешь тупой бот? сирия и иран это не весь мир - а зерно нам нужно продавать что-бы аграрии получили деньги за свой труд и освободили место для нового урожая
показать весь комментарий
12.07.2022 03:46 Ответить
Росіяни нас і так непогано від нового урожаю "асвабаждают"А людина правильно каже - нічого годувать тих хто на тебе ж точить зброю Он - по лініі ООН десятки років годують північну Корею Вони від того армію скоротили? ПЕрестали зброю випускать?
показать весь комментарий
12.07.2022 04:39 Ответить
Ти упоротий. Ці країни і без світової допомоги годуються то від рашки, то від Китаю. Вони будуть вмирати від голоду, але погрожувати зброєю не кинуть.
показать весь комментарий
12.07.2022 08:32 Ответить
Какой такой новый урожай? Его в обрез по весны может и хватит. У нас же одна армия цельный мульон, вам же Резиновый сказал
показать весь комментарий
12.07.2022 04:49 Ответить
При цьому Україна має більше посольств по всьому світу, аніж самі США, в тому числі у ворожих асадівській Сирії та Ірані. Мабуть немає куди коштів дівати або куди прокремлядських падєльників пристроїти
показать весь комментарий
12.07.2022 10:56 Ответить
Что за Иран говорить если грузины торгуют
показать весь комментарий
12.07.2022 01:49 Ответить
Іран є в списку США країн-спонсорів тероризму.Рашка поки що стоїть в черзі до того списку.Подивимось,якою буде реакція Америки.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:50 Ответить
дадут еще пару тысяч FIM-92.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:55 Ответить
неудачная идея. Кацапы не в состоянии читать мануалы даже на украинском, не говоря уже про фарси...
показать весь комментарий
12.07.2022 01:53 Ответить
Тим паче це погано для захисників, дрони несуть зброю,а значить смерть. Не можна ворога недооцінювати, якось до України дійшов
показать весь комментарий
12.07.2022 09:31 Ответить
Де наша сотня MQ-1 Predator , ‎RQ-4 Global Hawk?
показать весь комментарий
12.07.2022 01:57 Ответить
Якщо США у відповідь не надасть сотні ударних дронів то єдиний варіант який залишається в українців це тільки відновлення атомного статусу.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:59 Ответить
Можливо, таким способом Іран торгується зі США. Так само, як Ердоган трохи пошантажував фінів і шведів.
В будь-якому випадку, Білий дім має чим підняти ставки: РЕБ, більше Стінгерів і Насамсів, ********** дальньої дії для РСЗВ, нарешті прискорення роботи по Ф-16.
показать весь комментарий
12.07.2022 02:07 Ответить
Скоріш за все ні,Іран не Туреччина,торги там не можливі.Скоро намічається візит Байдена в Саудівську Аравію і Ізраїль,де планують обговорювати ядерну програму Ірану.На Близькому Сході планують створити щось накшталт НАТО ,союз протистояння Ірану.Тому мало ймовірні якісь підкилимні торги Ірану і США
показать весь комментарий
12.07.2022 02:18 Ответить
Я схиляюсь до варіанту що Іран просто ризикнув вступити в гру чи планує це зробити.

Ціль рф як і германських кланів це повалити вплив США, зруйнувати глобальний світ та зробити так званий багатополярний світ, де відродяться старі імперії які почнуть переділ зон впливу, перманентні війни і так далі.

Вони облажались і у них нічого не вийшло.

І ось Іран починає розуміти що відсидітись на берегу ріки не вийде, та що на його думку, краще зараз ризикнути чим просто продовжувати накопичувати ресурси, бо можливості більше може не випасти.
показать весь комментарий
12.07.2022 03:18 Ответить
бот кацапсий иди *****
показать весь комментарий
12.07.2022 03:49 Ответить
Реєстрація: 03 березня 2022

Російський виродку годі вдавати з себе українця.
показать весь комментарий
12.07.2022 20:00 Ответить
щось ви не те ляпнули , які такі германські клани планують зруйнувати весь світ і піти против Америки?
показать весь комментарий
12.07.2022 07:27 Ответить
Ті що прямим текстом Мельнику сказали що через пару годин настане новий світовий порядок. Ті що запрошували його на концерт російської музики. Ті що блокують нам постачання зброї, та навіть блокують транші від єс.

Нам дуже щастить що завдяки США в європейських країнах демократія, і тому вся влада не в руках цих кланів і вдається щось протиснути. Бо якби не демократія, то німеччина послала б нас так як це зробила Угорщина де вся влада тримається одним кланом.
показать весь комментарий
12.07.2022 20:04 Ответить
Ердоган так класно пошантажував шведів, що вони погодилися на всі умови Туреччини і видали курдів яких ховали від Ердогана стільки років.
Ви навели невдалий приклад.
показать весь комментарий
12.07.2022 07:23 Ответить
шведы с финнами меня убили этим....это вот этими своими эуро-принципами...
показать весь комментарий
12.07.2022 23:09 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 04:42 Ответить
Порохобот неосвідчений, Україна давно має і не втрачала атомний статус
показать весь комментарий
12.07.2022 10:59 Ответить
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Хеосонщині.
показать весь комментарий
12.07.2022 02:03 Ответить
ПриднестровьеИранДынырыОсетияРосияАбхазияСев.корея
показать весь комментарий
12.07.2022 02:16 Ответить
іранські беспілотники це смішно, у відповідть сподіваюсь нам дадуть декілька ріперів шо б русня і в масквє бавовна була
показать весь комментарий
12.07.2022 02:20 Ответить
Это вообще не смешно. Они одни из мировых лидеров по дронам.
Вот старая статья белингкэт. Уже после, в конце 2021 , они выпустили новые модели.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/

показать весь комментарий
12.07.2022 02:25 Ответить
Насчёт "мировых лидеров" чересчур громкое заявление. По вашей же ссылке: "Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной"
показать весь комментарий
12.07.2022 05:18 Ответить
Не манипулируйте. Вот полная фраза

Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной, пока она не будет проверена на поле боя.

Это можно сказать про любое оружие. Факт в том, что они производят все виды беспилотников в больших количествах
показать весь комментарий
12.07.2022 08:07 Ответить
Блін про війну в Україні - вже було :
1- США спонукає союзників по НАТО поставити в Україну стару совітську техніку , замінивши її на ******* !
2- Турція робить собі рекламу на поставці Байканарів та підвищує їх ціну ! (Першим етапом цього - була Азербайджансько-вірменська війна)
3- Росія висвободжує свої зони від зеків і утилізує їх як гарматне мясо у цій війні - вирішуючи відразу 2 проблеми.

Тепер ще і Іран тут буде провіряти успішність та ефективність безпілотників
показать весь комментарий
12.07.2022 12:05 Ответить
Я не маніпулюю. Іранські БПЛА насправді всі китайські. Це означає тільки те, що Китай відмовився постачати бпла напряму рашистам. Не більше.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:16 Ответить
Також, є багато зброї, про яку аж ніяк не можна сказати "успєшность і ефектівность астайотся нєясной", наприклад, Байрактари чи Хімарси.

Так що сам не маніпулюй, ок?
показать весь комментарий
12.07.2022 13:26 Ответить
Звичайними дронами міни кидають, а якщо військові та ударні і пару сотень - це не сміятися потрібно, а думати як з ними боротися.
Надіюсь протиотруту наші військові знайдуть.
Або збивати, може садити їх можна.
Розберуться.
показать весь комментарий
12.07.2022 02:45 Ответить
Основна небезпека від дронів недолугих відсталих режимів, це коригування артилерії. Ті, що кидають міни теж фактично за класифікацією є ударними. Справа у тому, чим ударяти: ні в Ірана, ні в рашистів немає високоточних ракет, які б підняв дрон.
показать весь комментарий
12.07.2022 05:24 Ответить
А шо за БПЛА у персов, кто знает?
показать весь комментарий
12.07.2022 02:21 Ответить
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/

показать весь комментарий
12.07.2022 02:28 Ответить
"Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной"
показать весь комментарий
12.07.2022 05:19 Ответить
Короче су-57 по ирански. Больше пи#дежа чем дела.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:06 Ответить
Китайские. Видимо, Китай не хочет в открытую работать с рашкой напрямую.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:17 Ответить
ну ну, іран щє за збитий літак не відповів, походу після того як кацапія перестане існувати, треба буде ЗСУ зїздити на навчання в Іран
показать весь комментарий
12.07.2022 02:22 Ответить
Ну так Буба повів себе, як чмо, з тим збитим літаком. Тепер Іран його ні во що не ставить. Як і я.
показать весь комментарий
12.07.2022 10:08 Ответить
За боинг до сих пор не рассчитались, уже беспилотники раздают. Надо будет им после рашки *******
показать весь комментарий
12.07.2022 02:32 Ответить
А вообще как у Толкиена. Саурон(х*йло), собирает всё зло по всему Средиземью
показать весь комментарий
12.07.2022 02:35 Ответить
А нам США обіцяли надати круті ударні безпілотники з великою дальністю, а віз і нині там.
показать весь комментарий
12.07.2022 02:36 Ответить
Зєльц обіцяв призначити прокурора сап, очільника набу, не сувмніваюсь, що хтось із високопоставлених також обіцяв вичистити рашиське кубло, а віз і нині там.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:16 Ответить
Потрібно визнати,що із іраном,арабськими країнами,та й більшістю інших країн,дипломатична служба України зазнала повного фіаско,не проводилась ніякої роботи,чим ці чинуші дегенеративні там займаються взагалі не зрозуміло.
показать весь комментарий
12.07.2022 02:39 Ответить
Яка там де дипломатична служба у зелених, вони у владу прийшли не дипломатію розвивати, а красти швидше і більше, поки під сраку їм не дали чарівного пенделя.
показать весь комментарий
12.07.2022 07:32 Ответить
США НАТЯКУЮТЬ ЩОБ УКРАЇНА НАРЕШТІ ВИРІШИЛА ПРОБЛЕМУ З дЄРМАКОМ 🤓
показать весь комментарий
12.07.2022 02:45 Ответить
Єрмака давно вже треба було резигнувати ("відправити у відставку").
Я - за! Але тепер, прочитавши попередній коментар, не можу відкараскатися від слова "натякують"! Натякувати, - ето ж божєжмой! КошЬмар! Ше присниться, не дай бог.
показать весь комментарий
12.07.2022 03:10 Ответить
Вони вже не натякують вони прямо говорять.
Спартц заявила що:
"Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці",
показать весь комментарий
12.07.2022 07:37 Ответить
А чего это он в Таллинне делает?
показать весь комментарий
12.07.2022 11:45 Ответить
Иран это такое же скрепное говно как и рашка, только там вместо дидов и православия,война с израилем и мусульманство.
показать весь комментарий
12.07.2022 03:01 Ответить
Терористи усіх країн -єднаються!
показать весь комментарий
12.07.2022 03:44 Ответить
****** перси
показать весь комментарий
12.07.2022 04:10 Ответить
Нічого доброго . Байкатари скільки наробили оркам біди? Хочуть збивати Хаймерси
показать весь комментарий
12.07.2022 04:29 Ответить
помста іранців за суд через збитий боїнг МАУ
аллах їм цього не простить
показать весь комментарий
12.07.2022 04:44 Ответить
Так виходить це Іран - друга армія світу, а зовсім ніяк не?
показать весь комментарий
12.07.2022 05:57 Ответить
Могу себе представить те беспилотники. А вообще кляньчить у Ирана-это конечно "вяличие" мощное.)))
показать весь комментарий
12.07.2022 06:01 Ответить
Недооценивать врага не стоит. Иранский БПЛА Karrar вполне удачный вид оружия. Даже удивительно, что аятоллы такое сварганили
показать весь комментарий
12.07.2022 11:24 Ответить
середина маде ін чайна обгорнуте іранським фюзеляжем та написами на фарсі..
показать весь комментарий
12.07.2022 11:49 Ответить
і що? щось я не бачу як 'сотні безпілотників' помагають ірану проти сраїля чи проти сша???

взагалі ні про що.... ті безпілотники хоч літають?
показать весь комментарий
12.07.2022 06:02 Ответить
Літають. За рахунок пропаганди.)
показать весь комментарий
12.07.2022 06:07 Ответить
ЗСУ їх також використовує, це звичайні китайські бпла. Літають +/-.

1. Схоже, Орлани закінчились.
2. Схоже, Китай не дуже хоче допомагати відкрито.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:21 Ответить
Скажи мені, хто твій друг і я скажу хто ти...
показать весь комментарий
12.07.2022 06:31 Ответить
Песець...Друга армія світу...балалаєчники
показать весь комментарий
12.07.2022 06:50 Ответить
Срані перси. Жалко що їх Ізраїль не розхерачив.
показать весь комментарий
12.07.2022 07:26 Ответить
Ізраїль ще буде скавчати, що не Україна їм союзник, а маскаль.
Іран за допомогою ******** хоче випробувати свої бпла в Україні для використання проти Ізраїлю та США.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:22 Ответить
Світ розділився на біле і чорне, на добро і зло. Україна і Росія тут по різні сторони. З росією такі терористи, як сірія, іран, "днр", "лнр" та інші зрадники, а на нашій стороні весь цивілізований світ і Бог, а це означає, що ми переможемо! Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Слава Україні!
показать весь комментарий
12.07.2022 07:38 Ответить
Оказывается это хуситы напали на Саудовскую Аравию, а не Саудовская Аравия вторглась в Йемен.😂
показать весь комментарий
12.07.2022 09:13 Ответить
Твій кацапський пафос тут до сраки!
Триздуй на китайські форуми, - от там і будеш патякати, *************!
показать весь комментарий
12.07.2022 16:09 Ответить
весело, блин, а мы свою беспилотную программу честно запороли..., потому как к миру стремились изо всех сил, даже аэроразведку разогнали..., ну все сделали, чтобы мир настал..., а он чего-то не настал...
показать весь комментарий
12.07.2022 09:23 Ответить
главноє пєрєсталі стрєлять
показать весь комментарий
12.07.2022 09:26 Ответить
Когда Касьянов писал про производство украинских беспилотников его тут закидывали какашками. Типа Байрактар 11 миллионов баксов за штуку наше все.
показать весь комментарий
12.07.2022 09:40 Ответить
Ти його "типу безпілотники" бачив? Один "триндьож"! А якби він не "триндів" - то й "Байрактари" були-б раніше закуплені і випробувані на Донбасі ще при Пороху (ще до війни в Карабаху) Але тоді-б стала ясна їх цінність і зрушила з місця розробка нашого вітчизняного бойового дрона (який тоді вже у повітря піднімався) Але Касьянов "товк лайно в ступі"- тільки бризки в сторони летіли і справа так з місця і не зрушила
показать весь комментарий
12.07.2022 11:55 Ответить
Аеророзвідка працює і розвивається, ніхто її не розігнав.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:18 Ответить
Запретить въезд и даже транзит всех граждан Ирана в и через территорию Украины... Нех... тут в вузах учиться,кальянные и рестораны открывать.Все к **.. матери домой в родной Иран
показать весь комментарий
12.07.2022 10:29 Ответить
Все эти санкции которые вводит добрый запад, бармалеям до одного места. У них хватает резервов вести четыре войны и разрабатывать собственные беспилотники. Так же будет и с парашей.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:28 Ответить
резерви це одне,але у них немає своєї електроніки зовсім,вони з китайцями співпрацюють!
показать весь комментарий
12.07.2022 11:46 Ответить
Нічого вони не розробляють, ці іранські бпла по факту китайські.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:20 Ответить
Потрібно Заходу невідкладно вводити жорсткі санкції проти Китаю яки таємно постачає електронні компоненти терористам з Ірану,Росії та Північної Кореї!
показать весь комментарий
12.07.2022 11:44 Ответить
У рашки анало-говнеты кончились, будет переходить на ирано-говнеты. 💩
показать весь комментарий
12.07.2022 13:19 Ответить
Прийдеться просити в Штатів більше ППО, чи чим їх там збивають.
показать весь комментарий
14.07.2022 20:41 Ответить
 
 