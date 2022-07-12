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Новости Агрессия России против Украины Война
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Около 50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать войну в Украине борьбой с "неонацизмом"

оон

Около 50 государств-членов ООН распространили заявление с осуждением попыток России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем Россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем усилия РФ по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности путем навешивания на других ярлыков неофашистов и неонацистов, которые не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении. 

Авторы заявления отмечают, что и дальше будут осуждать нацизм, неонацизм, антисемитизм, антиромский расизм и другие формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Среди тех, кто подписал заявление – Украина, государства ЕС, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия, Япония, Молдова, Черногория, Великобритания, США.

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ООН (4163) россия (95393) Украина (44919) неонацизм (78)


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Топ комментарии
+11
Для борьбы с неонацизмом надо разбомбить Кремль для начала.
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12.07.2022 07:30
+11
И что нам с того что в ООН осуждают паРашу? Организация, где Московия имеет право вето, вообще "свадебный генерал"
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12.07.2022 08:02
+10
У ДНР створюють "Міжнародний Трибунал із розслідування військових злочинів нацистської України".
Склад учасників вже визначився - ДНР, ЛНР, РФ, Сирія.
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12.07.2022 07:25
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Дорогі редактори цензору немає там в ООН членів там тільки "суки" і це не матюк а визначення полу.
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12.07.2022 07:25 Ответить
У ДНР створюють "Міжнародний Трибунал із розслідування військових злочинів нацистської України".
Склад учасників вже визначився - ДНР, ЛНР, РФ, Сирія.
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12.07.2022 07:25 Ответить
І еритрея, еритрею забули.
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12.07.2022 08:58 Ответить
А Куба чего, рашку уже не поддержует?
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12.07.2022 09:09 Ответить
Для борьбы с неонацизмом надо разбомбить Кремль для начала.
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12.07.2022 07:30 Ответить
в ООН 200 краін -- 6 млд проти нас -- ***** собі в них соображалка працює
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12.07.2022 07:52 Ответить
Я оце тільки хотіла додати , А скільки стран не підписало ?
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12.07.2022 07:59 Ответить
а скільком країнам просто пофігу? Як ви думаєте, мешканцям Чилі цікаво те що відбувається?
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12.07.2022 09:20 Ответить
"6 млд проти нас" - відверта кацапська маніпуляція. "Проти нас" кілька країн-ізгоїв, вірніш, їх владна верхівка, повністю залежна від Москви. Що стосується Китаю, Індії, африканських країн - там своя ситуація, свої інтереси, своя політика, але говорити, що вони "проти нас" - дурня.
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12.07.2022 10:11 Ответить
хто не з нами тои проти нас а самі опасні мовчазні через них всьо зло на світі
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12.07.2022 11:34 Ответить
И что нам с того что в ООН осуждают паРашу? Организация, где Московия имеет право вето, вообще "свадебный генерал"
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12.07.2022 08:02 Ответить
ООН вже давно перетворилась в гнилу і сонну структуру... Користі від неї ніякої, тільки гребуть гроші.
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12.07.2022 08:58 Ответить
ООН чикає доля Ліги націй! Це популіське дно, яке немає ніяких дієвих впливів на тоталітарні режими!
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12.07.2022 09:02 Ответить
Що роблять ООН кацапи?Що робе ООН щоб росії там небулоб?
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12.07.2022 09:10 Ответить
Кому интересно, шо там засуджуе та ООН? От тех засуджень не холодно, не жарко
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12.07.2022 09:11 Ответить
скликайте засідання Генасамблеї з порядком денним "Про визнання Лаптєстану державою-терористом", і з позбавленням права вето (а, може, і права голосу) в Радбезі. Видать, голосів вистачить
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12.07.2022 09:38 Ответить
 
 