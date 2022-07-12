Байден передал Сенату на ратификацию протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден направил на ратификацию Сената США протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый дом.
Сообщается, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 г. от имени США и других участников Североатлантического договора. Полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками договора и членами НАТО.
В сообщении Байдена отмечается, что Финляндия и Швеция отвечают требованиям вступления в НАТО и будут вносить вклад в Альянс как в силах, так и в ресурсах, и разделяют критически важные ценности со Штатами.
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Клинтон був шулером; Кравчук - лохом. Але обрали його украінці. Отож іжте очі, хоч повилазьте.
Спартс заявила що:
"Проблема - не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Проблема - те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються. Тому що зараз у вас відбувається не те. Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає!" - продовжила вона.
Спартц заявила, що міркує так, бо була в Україні "від заходу до сходу".
"І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак, то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас уже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить. А для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас",
"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника"
I хто скаже що вона не права?