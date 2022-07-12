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Новости Война
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Байден передал Сенату на ратификацию протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

нато

Президент США Джо Байден направил на ратификацию Сената США протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 г. от имени США и других участников Североатлантического договора. Полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками договора и членами НАТО.

В сообщении Байдена отмечается, что Финляндия и Швеция отвечают требованиям вступления в НАТО и будут вносить вклад в Альянс как в силах, так и в ресурсах, и разделяют критически важные ценности со Штатами.

Также читайте: Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Байден Джо (2785) Финляндия (956) членство в НАТО (1506) Швеция (998)


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Топ комментарии
+9
Учіться: отак мав би бути ратифікований Будапештський меморандум, якби він дійсно містив ГАРАНТІІ, а не пусті ЗАПЕВНЕННЯ.

Клинтон був шулером; Кравчук - лохом. Але обрали його украінці. Отож іжте очі, хоч повилазьте.
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12.07.2022 07:40
+4
Байден ратифікував Швецію та Фінляндію до НАТО, а ось що буде з Україною можна лише ворожити.
Спартс заявила що:
"Проблема - не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Проблема - те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються. Тому що зараз у вас відбувається не те. Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає!" - продовжила вона.
Спартц заявила, що міркує так, бо була в Україні "від заходу до сходу".

"І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак, то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас уже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить. А для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас",

"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника"

I хто скаже що вона не права?
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12.07.2022 07:50
+3
А ведь краина тоже могла уже быть членом НАТО и ЕС. Если огромная быдломасса совкодрочеров и понаехавших московитов не голосовали за всякое дерьмо как Кучма, Симоненко, Витренко, Тимошенко и Бандюковича. Даже агрессия параши не отрезвила этих идиотов. Выбрали очередной гембель на свою голову
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12.07.2022 08:10
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Тремти, Шойгу!
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12.07.2022 07:34 Ответить
Учіться: отак мав би бути ратифікований Будапештський меморандум, якби він дійсно містив ГАРАНТІІ, а не пусті ЗАПЕВНЕННЯ.

Клинтон був шулером; Кравчук - лохом. Але обрали його украінці. Отож іжте очі, хоч повилазьте.
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12.07.2022 07:40 Ответить
Під час написання Будапештського меморандуму ми всі були романтиками (лохами), не тільки Кравчук. До 1991 року українців не підпускали до міжнародної політики срср, тому не було специфічного досвіду. А ще Кравчук сподівався, що західні партнери не надурять молоду Україну, яка робила свої перші кроки на шляху до демократії. Сподівався на захист і допомогу... А ось у внутрішній політиці Кравчук "собаку з'їв", завдяки чому "біловезька угода" стала не тільки документом про остаточний розпад срср, а і таким собі українським ошуканством дурисвіта Єльцина, за що Кравчукові великі дяка і шана.
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12.07.2022 22:24 Ответить
Не "Джо", а Джозеф.
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12.07.2022 07:44 Ответить
Байден ратифікував Швецію та Фінляндію до НАТО, а ось що буде з Україною можна лише ворожити.
Спартс заявила що:
"Проблема - не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Проблема - те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються. Тому що зараз у вас відбувається не те. Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає!" - продовжила вона.
Спартц заявила, що міркує так, бо була в Україні "від заходу до сходу".

"І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак, то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас уже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить. А для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас",

"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника"

I хто скаже що вона не права?
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12.07.2022 07:50 Ответить
У нас главное,чтоб беня был при работе,скандал с продажей сжиженного газа и это во время войны и виноватых нет,страна чудес.Подарки депутатам легализировали,своих **** в министерства,какая вообще война?
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12.07.2022 08:54 Ответить
А как же "падльотнае время"?
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12.07.2022 07:59 Ответить
А что эта новость про Спарс?
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12.07.2022 08:11 Ответить
А ведь краина тоже могла уже быть членом НАТО и ЕС. Если огромная быдломасса совкодрочеров и понаехавших московитов не голосовали за всякое дерьмо как Кучма, Симоненко, Витренко, Тимошенко и Бандюковича. Даже агрессия параши не отрезвила этих идиотов. Выбрали очередной гембель на свою голову
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12.07.2022 08:10 Ответить
а ми так і сидимо. займаємось всім, чим попало, але тільки не вступом до НАТО. кожен день зашквари, кожен день скандали - і кожен день гинуть люди. а ворог і не думає здаватись. зекоманду, проте, НАТО не цікавить.
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12.07.2022 10:21 Ответить
молодцы!
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12.07.2022 10:46 Ответить
Прочитала песимістичні коментарі вгорі... в мене зовсім інше відчуття - надія... я подумала, що зараз ми відслідковуємо всі ті протокольні кроки щодо вступу до НАТО Швеції і Фінляндії... і настане час, коли такі самі кроки буде робити держава Україна... це станеться обов'язково, я знаю... дуже хочу дожити...
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12.07.2022 22:33 Ответить
 
 