Необходимо объединиться с союзниками, чтобы справиться с вторжением РФ в Украину, – глава МИД Японии Хаяси

Всем нациям-единомышленникам необходимо объединиться, чтобы справиться с вторжением России в Украину, которое подрывает основы международного порядка.

Об этом заявил Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

"Мы должны быть объединены с государствами-единомышленниками, чтобы справиться с российским вторжением в Украину, которое подрывает основы международного порядка", — сказал Хаяси.

В понедельник министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому угрожает длительное вторжение России в Украину.

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