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Новости Агрессия России против Украины Война
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Необходимо объединиться с союзниками, чтобы справиться с вторжением РФ в Украину, – глава МИД Японии Хаяси

японія

Всем нациям-единомышленникам необходимо объединиться, чтобы справиться с вторжением России в Украину, которое подрывает основы международного порядка.

Об этом заявил Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

"Мы должны быть объединены с государствами-единомышленниками, чтобы справиться с российским вторжением в Украину, которое подрывает основы международного порядка", — сказал Хаяси.

В понедельник министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому угрожает длительное вторжение России в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от Японии дополнительные $500 млн, - Минфин

россия (95393) Украина (44919) Япония (1308)


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Топ комментарии
+13
Самураям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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12.07.2022 08:04
+4
Мы могли бы и сами купить вернее сделать 100 танков, напомни мне, какие танки Украина производила, и они считаются одними из лучших в мире?
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12.07.2022 08:05
+3
Та не дай Боже працювати з Німеччиною разом, від них нічого не дочекаєшся, як від козла молока.
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12.07.2022 08:02
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Япония могла бы передать нам например 100 танков и 30 самолетов и не нужно объединятся с союзниками для этого
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12.07.2022 08:02 Ответить
Мы могли бы и сами купить вернее сделать 100 танков, напомни мне, какие танки Украина производила, и они считаются одними из лучших в мире?
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12.07.2022 08:05 Ответить
Не треба ні 100 танків, ні 30 літаків, а перекрити Лаперузо і Цусіму(протоки) до повернення, незаконно окупованих, Південного Сахаліну і Південних Курил.
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12.07.2022 09:08 Ответить
Ты бы уже сразу попросил в аренду на сутки 6й флот, им бы даже не нужно было заходить в Черное море что бы грохнуть всю мокшанскую групировку за пару часов.
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12.07.2022 09:13 Ответить
Та не дай Боже працювати з Німеччиною разом, від них нічого не дочекаєшся, як від козла молока.
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12.07.2022 08:02 Ответить
Самураям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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12.07.2022 08:04 Ответить
довго вона рішалась -- шоб хоч шось сказонути Япона - мама
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12.07.2022 08:19 Ответить
Японии надо не только объеднаться с однодумцямы, но и открыть второй фронт. Курилы аж кричать, так хочут под японское крылышко
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12.07.2022 09:05 Ответить
У Японії і Південній Кореї повно зброї. І вони мотивовані проти мордору більше ніж Німеччина і Франція разом узяті.
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12.07.2022 10:28 Ответить
У японії є сотня Mitsubishi F-2, здатних нести Гарпуни.
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12.07.2022 10:39 Ответить
І дві сотні F-15J з ракетами власного виробництва.
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12.07.2022 10:47 Ответить
Не знати, чи є нації-однодумці. Але точно відомо, що є нації (держави), в яких Московський Мордор у різний час відірвав частину їхніх споконвічних земель, і то без будь-яких референдумів, рішень міжнародних організацій чи двосторонніх договорів. Це 1)Фінляндія, 2)Естонія, 3)Латвія, 4)Білорусія, 5)Україна (Стародубщина, Суджанщина, Шахтинщина й Таганрожчина), 6)Грузія, 7)Казахстан, 8)Тува (хапонута повністю), 9)Монголія, 10)Японія. Чим не шанс нашому Кулебі поборотись за союз пограбованих держав на чолі з Японією, Фінляндією та Україною?
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12.07.2022 11:32 Ответить
 
 