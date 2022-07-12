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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль продолжает создавать условия для аннексии украинских территорий вне Донбасса, - ISW

громадянство

Упрощение Россией процедуры получения гражданства для украинцев может свидетельствовать о намерении аннексировать дополнительные территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны".

"Кремль продолжает создавать условия для аннексии украинских территорий вне Донбасса. Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий для всех украинцев получение российского гражданства. Закон ранее упростил предоставление паспортов в "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях, и может свидетельствовать о стремлении Кремля аннексировать другие оккупированные территории, например Харьковскую область", — отмечается в документе.

Также читайте: Указ о выдаче украинским гражданам паспортов РФ - ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина, - МИД

гражданство (1312) россия (95393)


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Топ комментарии
+15
кримські партизани не сплять.

молоді хлопці взяли і наїбашили зеленого окупанта, щоб знав він на чужій землі, і йому тут не раді, і хочуть від нього тільки смерті.
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12.07.2022 08:24
+13
Всі тимчасово окуповані території України включно з Кримом будуть повернені Україні.Крапка.
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12.07.2022 08:09
+11
То что они хотят Украины никак не касается, свои хотелки они могут запхать себе в одно место.
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12.07.2022 08:10
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Всі тимчасово окуповані території України включно з Кримом будуть повернені Україні.Крапка.
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12.07.2022 08:09 Ответить
Насрати.
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12.07.2022 08:09 Ответить
То что они хотят Украины никак не касается, свои хотелки они могут запхать себе в одно место.
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12.07.2022 08:10 Ответить
Не пойму про аннексию.
Это что, законный способ оттяпать чужую территорию?
Кто пояснит?
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12.07.2022 08:23 Ответить
В этом случае аннексия - цивилизованное название гопничнских действий рузьге швайне сраиси по краже территории Украины
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12.07.2022 08:42 Ответить
Есть случаи, когда аннексия - цивилизованное действие?
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12.07.2022 09:44 Ответить
кримські партизани не сплять.

молоді хлопці взяли і наїбашили зеленого окупанта, щоб знав він на чужій землі, і йому тут не раді, і хочуть від нього тільки смерті.
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12.07.2022 08:24 Ответить
треба повертати бо на них руськии дух погано вліяє
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12.07.2022 08:29 Ответить
игнорировать факт получения паспортов рефии, к хорошему не приведет. Истории про "насильно вручают" это вранье.
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12.07.2022 09:06 Ответить
"біженців" з України в кацапстан будуть пускати по кацапоаусвайсу після втечі кацапів з України
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12.07.2022 09:16 Ответить
Хто хоче паспорт РФії може туди їхати, в чому проблема? Саме так вони повинні були зробити у 2014. Не подобається курс України до Європи? Зібрав речі і переїхав у Томск.
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12.07.2022 09:16 Ответить
пускай едут, но украинский паспорт нужно забрать
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12.07.2022 09:22 Ответить
Спростили отримання паспортів, потім все підрахують і анексія через референдум. Південь здали за 5 годин, а тепер хочуть повернути за мільйони смертей українців - виконується надтаємна операція кремля під назвою "слуга народу", патріотів положать, а манкурти та зрадники проголосують за будь-що. Мовчимо?
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12.07.2022 09:21 Ответить
Кремлевский хмырь подписал закон о выдаче рюZkiх Аусвайсов всем жителям Украины..от Лоханска до Львова...
А это значит...Украинцы стали Свободными людьми в любой стране ЕС...
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12.07.2022 10:13 Ответить
керемль йде нафуй непотрібно нам засирати цім мозги....наша справа нищіти свинособак до нашої Перемоги...
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12.07.2022 10:22 Ответить
 
 