Кремль продолжает создавать условия для аннексии украинских территорий вне Донбасса, - ISW

Упрощение Россией процедуры получения гражданства для украинцев может свидетельствовать о намерении аннексировать дополнительные территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны".

"Кремль продолжает создавать условия для аннексии украинских территорий вне Донбасса. Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий для всех украинцев получение российского гражданства. Закон ранее упростил предоставление паспортов в "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях, и может свидетельствовать о стремлении Кремля аннексировать другие оккупированные территории, например Харьковскую область", — отмечается в документе.

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