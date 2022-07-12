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Новости Война
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Число погибших в результате попадания ракеты РФ в многоэтажку в Часовом Яру возросло до 34, - ГСЧС

дснс

Из-под завалов в городе Часов Яр изъяты тела 34 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 07:00 личным составом Главного управления обнаружены и изъяты из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 34 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что произведена расчистка и разбор более 300 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

обстрел (26961) смерть (9214) Донецкая область (9545) ГСЧС (4953)


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34 людини спали собі в домівках. Поки фашисти не влучили і не зруйнували життя 34 (не остаточні дані) людей. Смерть фашистам! Смерть рюським окупантам.
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12.07.2022 08:29 Ответить
"Там білі нацбатальоні"- прохрюкав канашєнков.
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12.07.2022 08:32 Ответить
шо тут скажеш -- ідут врознос іх треба крепко бити шоб до них доишло шо ім тут нераді
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12.07.2022 08:41 Ответить
Скажені тварини, нелюди.
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12.07.2022 08:50 Ответить
может нужно (с согласия родственников) сообщать имена всех погибших.
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12.07.2022 09:01 Ответить
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12.07.2022 10:27 Ответить
 
 