Число погибших в результате попадания ракеты РФ в многоэтажку в Часовом Яру возросло до 34, - ГСЧС
Из-под завалов в городе Часов Яр изъяты тела 34 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.
"По состоянию на 07:00 личным составом Главного управления обнаружены и изъяты из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 34 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что произведена расчистка и разбор более 300 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
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