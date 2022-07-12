348 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 650 ранены, - Офис генпрокурора
По состоянию на утро 12 июля 2022 почти тысяча детей в Украине пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 348 детей погибли и более 650 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 348, Харьковской - 190, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.
11 июля в результате массированных обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры г. Харьков погиб 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести двое мальчиков 4 и 16 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ повреждено 2121 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.
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