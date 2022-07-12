В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 человек, 2 - получили ранения, - Кириленко

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погиб 1 человек, 2 – ранены, также спасатели обнаружили тела 8 погибших под завалами в Часовом Яру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в городе Часов Яр, в частности тело 9-летнего мальчика. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения", — написал председатель ОВА.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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