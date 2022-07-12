Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. ВСУ жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки, - Синегубов

Россияне продолжают свою тактику устрашения мирного населения Харьковщины. Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"О состоянии пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень — находится в больнице в среднем состоянии, угроз для жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь", — информирует он.

По его словам, по области за прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли 2 человека.

Синегубов сообщает, что российские захватчики продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области.

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"На Харьковском направлении наши защитники жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки. На Изюмском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково и Дибровно. Наши воины крепко держат свои позиции и готовы к любым действиям оккупантов", - резюмирует глава региона.