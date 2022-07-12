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Новости Война
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На юге Беларуси начались командно-штабные военные учения с отработкой мер военного положения

білорусь

Командно-штабные учения с территориальными войсками начались на юге Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ходе военных учений будет отработано выполнение мер военного положения.

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Беларусь (7888) военные учения (3457) военное положение (506)


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Топ комментарии
+22
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12.07.2022 09:30
+20
тренируются как попасть в пакет
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12.07.2022 09:24
+12
Лукашенко крутиться як пічкур на сковорідці.
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12.07.2022 09:24
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тренируются как попасть в пакет
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12.07.2022 09:24 Ответить
в целофанових поїдуть додому бульбу копать
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12.07.2022 09:30 Ответить
Не "копать", підживлювати.
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12.07.2022 13:15 Ответить
то вже як родичам буде видніш
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12.07.2022 14:38 Ответить
Лукашенко крутиться як пічкур на сковорідці.
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12.07.2022 09:24 Ответить
Є інфа, що картопляний фюрер вступить у війну десь у вересні.
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12.07.2022 11:26 Ответить
Походу доведеться нам знищити не тільки Ху.ла, а ще й вусатого Чорта...
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12.07.2022 09:27 Ответить
Это будет импортозамещение картошки-фри для Параши.
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12.07.2022 09:28 Ответить
Потрібно направляти в білорусь ДРГ з добровольців-білорусів для знищення диктатора-колхозніка.
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12.07.2022 09:28 Ответить
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12.07.2022 09:30 Ответить
Тренуються заряджати картоплю в гармати
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12.07.2022 09:30 Ответить
в бульбомьоти
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12.07.2022 09:31 Ответить
ні Білорусь піде війною. Все до того йде. Ви тільеи не панікуйте, це погано для економіки.
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12.07.2022 09:34 Ответить
Давай бульба, заходь уже, масло на сковороді
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12.07.2022 09:34 Ответить
У мене дієта. Краще нехай покрасуються тай підуть ясі конюшину косити.
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12.07.2022 09:36 Ответить
Шел тяжелый, 138-й день подготовки армии бульбенфюрера к внезапному нападению. Строевые смотры, парады, учения и отработки взамодействий чередовались с реляциями точном месте нанесения удара по Белоруссии 138 дней и 6 часов назад. Новые портянки, выданные бойцам элитных подразделений спецназа перед началом подготовки к спецоперации пришли в негодность, а покупка новых нанесет оборонному бюджету большую брешь, поэтому решили пока пожалеть Украину и внезапно ( пока денег на новые портянки не найдут), не нападать
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12.07.2022 09:36 Ответить
ипанутым нет покоя....
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12.07.2022 09:41 Ответить
КЩУ на картах, а там только 4 позы Луки Маньяка, а проводятся с войском стрельцов белорусских. Раз в неделю Лука затевает войну. Шас пройдут бригадные КШУ,потом ротные, потом взводные а потом ...... Кто его знает, шо там два "мудреца" будут закидать
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12.07.2022 09:43 Ответить
там наших багато військ стоять...від київщини до волині..
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12.07.2022 09:45 Ответить
Думаю, попруть ще літом, їм потрібно обов'язково захопити Чернобильську та Рівненстку АЕС.... та й Київ легше товкти з Градів як Харків
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12.07.2022 09:48 Ответить
може, а Рівненську мабуть хочють
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12.07.2022 09:51 Ответить
Відволікання ЗСУ своїми кривляннями на північний напрямок-це все на що спроможна бульбармія.
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12.07.2022 09:48 Ответить
Кацапів було в декілька разів більше у лютому на Поліссі Наші не мали елементарних ВОПів для оборони Далеко кацапи зайшли? Зараз в основному побудовані оборонні рубежі (і це не одна лінія оборони) І що зараз зможуть зробить білоруси з їх армією "строковиків"? "Впасти смертю хоробрих"?
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12.07.2022 10:13 Ответить
А хіба картопляного фюрера це хвилює?
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12.07.2022 11:27 Ответить
Ще один вражений власною пропагандою фюрерок вважає, що зараз пабедім і буду вечним фюрером. лукашило капут.
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12.07.2022 09:53 Ответить
Якщо їх там не порозганять, ці ********* ще довго будуть там козу водити. Потрібно вже Хаймарсами чи Крапкою по військовій інфраструктурі давно лупануть. МрзорьНПЗ це також військова. Після таких ударів у цих лукавих хоч з'явиться привід там тягатись.
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12.07.2022 10:10 Ответить
ілоруський диктатор Лукашенко зіткнувся із загрозою військового перевороту на тлі зближення з Москвою та підтримки диктатора Володимира Путіна у війні проти України, повідомила британська Express із посиланням на лист білоруських військовослужбовців.

● У листі, який є у розпорядженні видання, старші офіцери п'ятої бригади спецназу застерегли Лукашенка від відправлення білоруських солдатів воювати в Україну, заявивши, що такий крок був би «чистим самогубством». Крім того, вони звинуватили російського президента у «руйнуванні суверенітету».
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12.07.2022 10:13 Ответить
Читала цю новину.Пишуть,що лист фейковий
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12.07.2022 10:53 Ответить
 
 