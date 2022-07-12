На юге Беларуси начались командно-штабные военные учения с отработкой мер военного положения
Командно-штабные учения с территориальными войсками начались на юге Белоруссии.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в ходе военных учений будет отработано выполнение мер военного положения.
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● У листі, який є у розпорядженні видання, старші офіцери п'ятої бригади спецназу застерегли Лукашенка від відправлення білоруських солдатів воювати в Україну, заявивши, що такий крок був би «чистим самогубством». Крім того, вони звинуватили російського президента у «руйнуванні суверенітету».