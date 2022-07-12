На юге Беларуси начались командно-штабные военные учения с отработкой мер военного положения

Командно-штабные учения с территориальными войсками начались на юге Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ходе военных учений будет отработано выполнение мер военного положения.

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