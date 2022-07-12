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Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на 10 млн евро: на критическую инфраструктуру и основные потребности

литва

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 млн евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Это государственная помощь – средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.

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Литва (2446) помощь (7770) Украина (44919)


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Не розумію, як маленька Литва розуміє пріоритети, а великий уряд України бачить тільки дороги і на сьогодні.
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12.07.2022 09:37 Ответить
о, боневтіку, якраз на щашліки буде
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12.07.2022 09:38 Ответить
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12.07.2022 09:40 Ответить
Eto konecno meloc ,no eto primer drugim ES stranam dat dengi takze
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12.07.2022 09:44 Ответить
это не мелочь, это ценится очень высоко адекватными людьми, всё познаётся в сравнении..
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12.07.2022 13:20 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
Але,.. велике прохання. Контроль за використанням.
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12.07.2022 09:51 Ответить
Дожилися, просимо іноземні уряди контролювати використання коштів, бо власні паразити мають найвищі досягнення тільки в розпилі дармовинки і відмивання та переховування стибреного. Навіть олігархи мають або виробництво, або послуги, а паразити з вищого керівництва держави і чиновники просто *******.
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12.07.2022 11:36 Ответить
 
 