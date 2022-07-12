Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на 10 млн евро: на критическую инфраструктуру и основные потребности

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 млн евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Это государственная помощь – средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке