Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на 10 млн евро: на критическую инфраструктуру и основные потребности
Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 млн евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
"Это государственная помощь – средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – добавила она.
Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.
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Але,.. велике прохання. Контроль за використанням.