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Нехватка кадров заставляет РФ прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности, к вербовке в местах заключения, - разведка Британии

рф

Российская армия продолжает продавливать фронт на Донбассе по направлению Славянская и Краматорская и вынуждена восполнять большие потери с помощью "нетрадиционного комплектования".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде разведки Британии.

Войска РФ продолжают попытки наступать в направлении Славянска и Краматорска, пишут аналитики. Они также отмечают, что россияне проводят перегруппировку для последующих наступательных операций.

Разведка отдельно указывает, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское Минобороны прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности вербовке в местах заключения для ЧВК.

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с восстановлением значительного количества потерь", – говорится в сводке.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 37 470 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3829 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19101) Великобритания (4931) разведка (4170)


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Топ комментарии
+10
скоро приматів по звіринцях вербуватимуть, бггг

Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻‍♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
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12.07.2022 09:51
+8
Ничего нового нет, зеков всегда пользовали советы для решения своих задач. Но настораживает слово "нетрадиционный". Вот тут может быть интересно

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12.07.2022 09:59
+3
взагалі-то для московитян вони традиційні)
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12.07.2022 09:54
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Правила форума Совет форумчан
скоро приматів по звіринцях вербуватимуть, бггг

Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻‍♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
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12.07.2022 09:51 Ответить
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12.07.2022 12:26 Ответить
Нормальный ход. Сначала урки друг друга отшпилят в задницы,а потом "груз200". Армия по-кацапски.)
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12.07.2022 09:52 Ответить
Нет ничего нормального в пополнениях свинособачего оркестра. Уничтожение врага это также смерть наших защитников.
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12.07.2022 10:04 Ответить
а також до нетрадиційних сексуальних відносин серед військовослужбовців
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12.07.2022 09:52 Ответить
взагалі-то для московитян вони традиційні)
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12.07.2022 09:54 Ответить
буквально недавно на ютубі відос бачив з однієї колонії де зеків на Україну набирали
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12.07.2022 09:55 Ответить
Ничего нового нет, зеков всегда пользовали советы для решения своих задач. Но настораживает слово "нетрадиционный". Вот тут может быть интересно

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12.07.2022 09:59 Ответить
це значить зеками, зазвичай так нізя. контракт наприклад при пробламах з законом вже заключить нізя, а зеку тим більше. По собі знаю
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12.07.2022 10:04 Ответить
зеками, предателями, наркоманами проститутками решил отделаться - в утиль...
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12.07.2022 10:00 Ответить
Zомборосы, а что это за русофобия, купил на днях телефон китайский, а там инструкция на многих языках проклятого Запада и на украинском, а вот рабсейского языка нет.
Может пора уже и в Китае спецаперацию провести.
Подождите, скоро китайцы своими HI MA RS накидают по фашистам **********.
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12.07.2022 10:03 Ответить
Зеки всех стран объединяйтесь!
Получайте оружие и разворачивайте его против своих гнобителей и
Комунистической заразы!
Можно и Димона бухого потрусить. Айфон выпадет.
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12.07.2022 10:17 Ответить
даешь "сучью войну" в лагерях кацапіі...нехай знищують один одного
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12.07.2022 10:25 Ответить
ждем сериал штрафбат-2
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12.07.2022 10:57 Ответить
"Потери в штрафных ротах и штрафных батальонах действительно были существенно выше, чем в обычных подразделениях. Это объясняется тем, что использовались они в наступлении, при котором потери всегда выше, чем в обороне, и на наиболее опасных направлениях."
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12.07.2022 12:39 Ответить
 
 