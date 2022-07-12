Нехватка кадров заставляет РФ прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности, к вербовке в местах заключения, - разведка Британии

Российская армия продолжает продавливать фронт на Донбассе по направлению Славянская и Краматорская и вынуждена восполнять большие потери с помощью "нетрадиционного комплектования".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде разведки Британии.

Войска РФ продолжают попытки наступать в направлении Славянска и Краматорска, пишут аналитики. Они также отмечают, что россияне проводят перегруппировку для последующих наступательных операций.

Разведка отдельно указывает, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское Минобороны прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности вербовке в местах заключения для ЧВК.

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с восстановлением значительного количества потерь", – говорится в сводке.

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