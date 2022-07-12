Нехватка кадров заставляет РФ прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности, к вербовке в местах заключения, - разведка Британии
Российская армия продолжает продавливать фронт на Донбассе по направлению Славянская и Краматорская и вынуждена восполнять большие потери с помощью "нетрадиционного комплектования".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде разведки Британии.
Войска РФ продолжают попытки наступать в направлении Славянска и Краматорска, пишут аналитики. Они также отмечают, что россияне проводят перегруппировку для последующих наступательных операций.
Разведка отдельно указывает, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское Минобороны прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в частности вербовке в местах заключения для ЧВК.
"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с восстановлением значительного количества потерь", – говорится в сводке.
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Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
Может пора уже и в Китае спецаперацию провести.
Подождите, скоро китайцы своими HI MA RS накидают по фашистам **********.
Получайте оружие и разворачивайте его против своих гнобителей и
Комунистической заразы!
Можно и Димона бухого потрусить. Айфон выпадет.