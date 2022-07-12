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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главной целью Путина в войне против Украины является восстановление империи, - глава МИД Латвии Ринкевич

рінкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что главной целью Владимира Путина в войне с Украиной является возобновление империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TCH.

По словам Ринкевича, главной целью Путина является возобновление российской империи, а о влиянии войны в Украине на предстоящие выборы он не думает, поскольку их в РФ фактически не существует.

"Я не думаю, что он думает о выборах 2024 года. Я считаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно. Но я действительно верю, что никакой избирательной кампании не будет. Это будет просто настоящий цирк как для российской, так и для зарубежной публики", - сказал Ринкевич.

Он пояснил, что выборы в РФ превратились в церемонию, которая призвана убедить большинство россиян в том, что президент, Дума и все остальные избраны.

"Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти. И я думаю, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, министерства обороны, а не того, что думают люди в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Я считаю, что настоящий электорат – это те люди, которые сидят в Кремле, а не те, кто собирается участвовать в выборах", - убежден Ринкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МИД Латвии Ринкевич ответил Захаровой, критиковавшей внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Автор: 

Латвия (1330) путин владимир (31218) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+9
Рашкостан надо изолировать от всего цивилизованного общества, вести в 21 веке захватнические войны это надо быть полными имбицилами
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12.07.2022 10:20
+9
... а будет наоборот окончательный распад руины совка так называемой "России"
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12.07.2022 10:27
+7
Умний мужик все так воно є,все точно.
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12.07.2022 10:25
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Рашкостан надо изолировать от всего цивилизованного общества, вести в 21 веке захватнические войны это надо быть полными имбицилами
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12.07.2022 10:20 Ответить
Це лише загострення параноїдної шизофренії великодержавного шовінізма!!!)))
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12.07.2022 10:25 Ответить
З часу створення РІ Україна була перлиною імперії!! Без України РІ неможлива!!!))
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12.07.2022 10:22 Ответить
А в чому така бурна радість? Ідіоти в 21 столітті, після того як 70 років весь світ бубнів про "ніколи знову", повторюють другу світову війну, на тих же дебільних засадах ідіотського, нікому не потрібного реваншизму. Інші ідіоти, точно так же, як і в другу світову війну, з усіх сил роблять вигляд, що нічого не відбувається і що можна просто відкупитися від фюрера, віддаючи йому території, головне "аби не було ескалації". Треті ідіоти, поки йде війна, з усіх сих напхають кишеньки, наче на той світ оце все можна з собою забрати.
Як результат - десятки тисяч людських життів пройобано, світова економіка падає в прірву, знищена величезна кількість людських історичних надбань і просто будівель.
А ви все ніяк не наржетесь, да?
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12.07.2022 10:28 Ответить
Сміх ,це не завжди радість!! Іронія і сарказм,це найдієвіші та найдешевші ліки від депресії!!!)))
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12.07.2022 10:35 Ответить
Вдала євроінтеграція України,це каталізатор прискорення руйнації РІ!!))
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12.07.2022 10:38 Ответить
30 лет назад сдохло быдло советское..и реанимации не подлежит...
Дохляки с того Света не возвращаются в реальную жизнь...
Так не бывает...
Бараны мавзолейные... Шариковы давно сдохли...
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12.07.2022 10:24 Ответить
a vonj vse eshe neprovetrilas dazhe spustja 30 let
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12.07.2022 10:25 Ответить
Умний мужик все так воно є,все точно.
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12.07.2022 10:25 Ответить
... а будет наоборот окончательный распад руины совка так называемой "России"
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12.07.2022 10:27 Ответить
Головна мета путіна в війні в Україні - утримати владу путінського клану на росії. Війна необхідна для ізоляції росії, видавлювання рештків опозиції, закручування гайок силовиками, щоб гарантовано переобратись на черговий термін на початку 24р без бунтів і протестів, як в Білорусі, наприклад.
Відновлення імперії - це для внутрішнього російського електорату, не треба повторювати меседжі російської пропаганди.
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12.07.2022 10:27 Ответить
Хто ще не висказав,що хоче )(уйло?
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12.07.2022 10:28 Ответить
Адин мавзолейный Паэт когда то нацарапал...,и на обломках самовластья напишут наши имена...
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12.07.2022 10:42 Ответить
обсерится!
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12.07.2022 10:45 Ответить
У всьому світі громадяни вибирають президентів І тільки в Росії "обивателі" вибирають "Путіна"
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12.07.2022 10:49 Ответить
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12.07.2022 10:51 Ответить
И в эту империю он планирует вернуть пол-Европы. И не говорите, что ему это не под силу. Воевать он собирается, заваливая Европу трупами украинцев, которых будут гнать на войну заградительные отряды кадыровцев. Но для этого ему сперва нужно захватить всю Украину. И ещё он рассчитывает, что ему сильно поможет то, что он скупил много европейских политиков, и на них всех Раша имеет компромат. Да ещё и на нефте-газовой игле сидит Европа. Вот такой вот план Путина по возрождению рашен империи, и он думает пощёлкать страны Европы по частям, одну за одной, используя все вышеназванные рычаги. Причем он будет прикрываться Украиной, заявлять, что это не он воюет против очередной европейской страны, "а это воюют трактористы и комбайньоры Народной Республики Навароссия-Малороссия", а Раша тут типа не причём.
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12.07.2022 10:54 Ответить
До 28 років безвиїздно жив в "імперії". Тобто насолодився в повній мірі всіма її "здобутками" - жив в столиці, в дуже забезпеченій родині вчених, рівень життя яких неможливо навіть приблизно порівнювати з середнім по країні. Комуністів в ородині не було. Жодного. По всім лініям. Займався альпінізмом, багато подорожував по СРСР. Нічого доброго і хорошого про "совєтскую жізнь" сказати не можу. Один дід помер на поселенні під Краноярськом відсидівши 19 років таборів. Другий дід, академік, помер на 99 році життя при добрій памяті і в здоровому глузді. Якось спитав його чи було колись в Україні добре жити українцям. Ну от чи був хоч колись за ті 99 років його життя такий період. Дід замислився і за хвилину тихо видихнув "ніколи"... Мене неймовірно дратують совкодрочєри які тупо сплачували податки на ріні 93% з заробленого "карбованця", щодня декілька годин стояли в чергах і відчували себе щасливими бахнувши склянку горілки, наївшись дешевої вареної ковбаси і подивившись програму "врємя"...
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12.07.2022 11:05 Ответить
Перш за все: не з мізками пітуна підходити до таких питань.
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12.07.2022 11:45 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:40 Ответить
 
 