Главной целью Путина в войне против Украины является восстановление империи, - глава МИД Латвии Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что главной целью Владимира Путина в войне с Украиной является возобновление империи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TCH.
По словам Ринкевича, главной целью Путина является возобновление российской империи, а о влиянии войны в Украине на предстоящие выборы он не думает, поскольку их в РФ фактически не существует.
"Я не думаю, что он думает о выборах 2024 года. Я считаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно. Но я действительно верю, что никакой избирательной кампании не будет. Это будет просто настоящий цирк как для российской, так и для зарубежной публики", - сказал Ринкевич.
Он пояснил, что выборы в РФ превратились в церемонию, которая призвана убедить большинство россиян в том, что президент, Дума и все остальные избраны.
"Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти. И я думаю, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, министерства обороны, а не того, что думают люди в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Я считаю, что настоящий электорат – это те люди, которые сидят в Кремле, а не те, кто собирается участвовать в выборах", - убежден Ринкевич.
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Так не бывает...
Бараны мавзолейные... Шариковы давно сдохли...
Відновлення імперії - це для внутрішнього російського електорату, не треба повторювати меседжі російської пропаганди.