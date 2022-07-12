Риск применения Россией ядерного оружия есть, мы должны быть готовы ко всему, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич не исключает возможности применения Россией ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Риск (применение ядерного оружия. - Ред.) есть. Оружие массового поражения - ядерное, химическое или биологическое - может быть использовано. Мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.

Ринкевич напомнил, что российские пропагандисты постоянно угрожают ядерным оружием Нью-Йорку и Вашингтону.

"Позвольте мне напомнить этим людям, что на самом деле США и Великобритания тоже являются ядерными державами. И любое нападение на любую из этих стран, имеющих ядерное оружие, вызовет ответную реакцию. Но да, действительно, мы должны иметь всевозможные смежные планы для всех видов событий", – добавил глава МИД Латвии.

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