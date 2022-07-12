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Новости Война
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Риск применения Россией ядерного оружия есть, мы должны быть готовы ко всему, - глава МИД Латвии Ринкевич

рф,зброя,ядерна

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич не исключает возможности применения Россией ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Риск (применение ядерного оружия. - Ред.) есть. Оружие массового поражения - ядерное, химическое или биологическое - может быть использовано. Мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.

Ринкевич напомнил, что российские пропагандисты постоянно угрожают ядерным оружием Нью-Йорку и Вашингтону.

"Позвольте мне напомнить этим людям, что на самом деле США и Великобритания тоже являются ядерными державами. И любое нападение на любую из этих стран, имеющих ядерное оружие, вызовет ответную реакцию. Но да, действительно, мы должны иметь всевозможные смежные планы для всех видов событий", – добавил глава МИД Латвии.

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россия (95393) ядерное оружие (1328) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+10
Виходити треба з того, що люди, які правлять Росією, не тільки негідники, а й божевільні. Тим більше, що всі вони вже у віці 70+/-
Тому й чекати від них можна все, що завгодно, аж до застосування ядерної зброї. По-перше, вони неадекватні і не усвідомлюють наслідки своїх дій, а по-друге в такому віці вже все одно.
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12.07.2022 10:39
+3
"напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію"- то це логічно,

а якщо напад на тих хто НЕ має такої зброї.... ?
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12.07.2022 10:40
+3
Тогда можно ударить в Возмездие по ядерной электростанции **********. И это будет получше тактического ЯО. На ********** должны пораскинуть своими мозгами, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда это было чудо оружие , вокруг много владельцев ядерного оружия, на территории ********** находятся ядерные электростанции в прямой досягаемости традиционным ракетным оружием, да и ядерных материалов полно и в Украине, как в ядерной стране. Короче только самоубийца сейчас может угрожать ЯО.
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12.07.2022 10:56
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Якщо їх ядерна така сама як і ракети над Одесою, вірніше не долетівші до неї,то лякать можуть,а ось зробити навряд
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12.07.2022 10:37 Ответить
vi dumaete shto esli ce raketi nedoletjat do Parizhu a upadut gde nibudj v Drezdene - to vse oboidetsa ?

po bolshomu schetu im dazhe raketi zapuskatj nenuzhno - hvatit i zamutitj avariju na Zaporozhskoi AES - ce bude po hleshe Chernobilja.
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12.07.2022 10:50 Ответить
Виходити треба з того, що люди, які правлять Росією, не тільки негідники, а й божевільні. Тим більше, що всі вони вже у віці 70+/-
Тому й чекати від них можна все, що завгодно, аж до застосування ядерної зброї. По-перше, вони неадекватні і не усвідомлюють наслідки своїх дій, а по-друге в такому віці вже все одно.
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12.07.2022 10:39 Ответить
Та старі якраз наоборот-більш стримані і жити хочуть все одно: більше обдумливі і на таке ніколи непідуть. Пилу молодості вже нема. Друга справа *****-все хоче комусь шось показать і доказать , хлібло сохраніть, але дід, який за 10 метрів за столом сидить від других -дуже боїться померти і хоче жити довше всіх, тому на понти брать може але на таке не піде ніколи. Бо ставки круто підвищуються-а воно вже обісралося як ніхто ніколи в історії-а жить воно хоче і боїться -інакше рак би свій не лікував і в рогах не купався.
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12.07.2022 11:30 Ответить
problema v drugom - eti "zhitj hotelshiki" ******** v prjamom smisle slova.
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12.07.2022 11:42 Ответить
"напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію"- то це логічно,

а якщо напад на тих хто НЕ має такої зброї.... ?
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12.07.2022 10:40 Ответить
Подадуть скаргу на розгляд в ООН.
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12.07.2022 10:44 Ответить
Тогда можно ударить в Возмездие по ядерной электростанции **********. И это будет получше тактического ЯО. На ********** должны пораскинуть своими мозгами, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда это было чудо оружие , вокруг много владельцев ядерного оружия, на территории ********** находятся ядерные электростанции в прямой досягаемости традиционным ракетным оружием, да и ядерных материалов полно и в Украине, как в ядерной стране. Короче только самоубийца сейчас может угрожать ЯО.
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12.07.2022 10:56 Ответить
в савецкому союзі навіть розуміли ..шо таке яндрова зброя і її застосування та наслідки...тому і два рази було,попереджено війну...Але це не стосується гопників, які в рашці при владі та цих пропагандонів..вони навіть не уявляють ,що це таке і чим може обернутись не тільки для рашки але і для світу в цілому..думають шо то булька з носа..пукнула і все..
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12.07.2022 10:43 Ответить
Ага, хрущьов влаштував карибську кризу, котра мало не призвела до ядерної війни, а до цього хотів випробувати саму велику ядерну бомбу у світі, яка могла нашу кульку розламати навпіл. Вчені заледве того ідіота відговорили. Здається кремлівський утирок вирішив його переплюнути.
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12.07.2022 11:13 Ответить
И будет на рабZee Хирошима и Нагасаки...в Подмосковной Барвихе и бункере плешивого Петуха всея рабZei...
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12.07.2022 10:50 Ответить
Нужно превентивный ядерный удар по России.
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12.07.2022 10:51 Ответить
Тем временем Франция втихаря закончила строительство двух суперсовременных ядерных подлодок...оснащённых суперсовременным вооружением...
Испытания начались в водах Атлантики

...
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12.07.2022 10:56 Ответить
Можна не сумніватись, що Україна не підготувала ні відповіді хімічною зброєю, ні заходів захисту від хімічного і радіаційного забруднення. Хабадний саботаж форева.
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12.07.2022 11:05 Ответить
Ze в честь свята Петра та Павла закликає усіх смажити шашлики...
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12.07.2022 11:07 Ответить
Украине быстрее нужны ПРО и ПВО для защиты нас всех - всего Запада! Украина ближе всех и риск потому меньше ибо грязь и Россию достанет. Но Украина должна сбивать все, что летит с России!!!
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12.07.2022 11:09 Ответить
тримайтеся брати...разом ми випотрошимо смердючу рашу
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12.07.2022 11:26 Ответить
 
 