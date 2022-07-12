Склад боеприпасов в Новой Каховке до сих пор детонирует, а пропагандисты всю ночь фантазировали, куда это попали ВСУ, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
В Новой Каховке российский склад с боеприпасами, который накануне уничтожили Вооруженные силы Украины, все еще детонирует.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда же это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи. Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр русской гуманитарной помощи и больше всего меня повеселило, что было попадание в составы селитры, принадлежащие… мне. Не знаю, что они хотели этим сказать… Что я виноват во взрыве или что? К сожалению, не я (( Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, которые попали в эти склады", — отметил он.
"Кстати, боеприпасы детонируют до сих пор, а комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй" армии", — добавляет Хлань.
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писали там був склад артилерійських снарядів, декілька сотень ракет до РСЗВ Смерч і посеред цього декілька десятків паливозаправників з пальним. А HIMARS виступив у ролі сірника.
И сахарок
в склад селитри 😂🤣🤣🤣🤣