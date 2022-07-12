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Новости Война
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Склад боеприпасов в Новой Каховке до сих пор детонирует, а пропагандисты всю ночь фантазировали, куда это попали ВСУ, - советник главы Херсонской ОВА Хлань

каховка,нова

В Новой Каховке российский склад с боеприпасами, который накануне уничтожили Вооруженные силы Украины, все еще детонирует.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда же это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи. Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр русской гуманитарной помощи и больше всего меня повеселило, что было попадание в составы селитры, принадлежащие… мне. Не знаю, что они хотели этим сказать… Что я виноват во взрыве или что? К сожалению, не я (( Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, которые попали в эти склады", — отметил он.

"Кстати, боеприпасы детонируют до сих пор, а комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй" армии", — добавляет Хлань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке

боеприпасы (2332) Новая Каховка (154) склад (155) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+31
Досі детонують і склад, і пердаки у вати...
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12.07.2022 10:42
+12
Та ясно куди влучили. У склад бавовни 😆👍
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12.07.2022 10:46
+9
а яка ріізниця що там кажуть на роССии,головне щоб ми знали правду від ЗСУ.
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12.07.2022 10:57
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Досі детонують і склад, і пердаки у вати...
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12.07.2022 10:42 Ответить
Та ясно куди влучили. У склад бавовни 😆👍
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12.07.2022 10:46 Ответить
Там говорят что попали в склад с селитрой, селитра там до сих пор детонирует,.. )
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12.07.2022 11:02 Ответить
сама по собі аміачна селітра майже ніколи не детонує бо це окислювач якому треба якась горючка. от тоді це діло можна чимось потужним завести. Скажімо 80% селітри і 20% цукру, або вугілля, або дизпалива, або фарби серебрянки (алюмінієва пудра) тощо.

писали там був склад артилерійських снарядів, декілька сотень ракет до РСЗВ Смерч і посеред цього декілька десятків паливозаправників з пальним. А HIMARS виступив у ролі сірника.
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12.07.2022 13:01 Ответить
Хлань сказав, що рознесло все в хлань
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12.07.2022 10:49 Ответить
Тушенки было много значит
И сахарок
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12.07.2022 10:52 Ответить
пердаки у кацапья детонируют ......если инфа дойдет до сливного бочка ..... боюсь с мокшанских болот пiде коричнива хмара від дупи скабеевой
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12.07.2022 10:53 Ответить
Таврійські ігри почались.
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12.07.2022 10:53 Ответить
Респект славним ЗСУ !! Далі слід нищити комунікації МТЗ москалів,залізничні вузли,автошляхи ,мости !!!)))
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12.07.2022 10:56 Ответить
а яка ріізниця що там кажуть на роССии,головне щоб ми знали правду від ЗСУ.
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12.07.2022 10:57 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.07.2022 10:57 Ответить
Це для , їхніх мізків, ребус-кросворд. Втім, як і уся Україна.
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12.07.2022 11:00 Ответить
)) там в обьяснениях приколов не мерянно! так, запазленные парашники называются "охранниками складов с удобрениями". ещё прикольнее звучит оправдание числа этих запазленных, типо "такое число погибших обьясняется тем что у каждого склада была своя охрана" )))) ценность удобрений была такой, что каждый склад особо охранялся )). ну теперь удобрений стало больше. как никак и сама охрана стала удобрениями )
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12.07.2022 11:00 Ответить
Пропагандоны кроме селитры ничего придумать не смогли, для них - до сих пор детонирует селитра, такая вот она наша Украинская селитра!
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12.07.2022 11:13 Ответить
Tut poniatno kacapi xocet pokazat sto jest zertvi sredi mirnix liudej i stob stati nepostavliali Himarsi,poskolku ix armija jest besilna protiv nix.Vsego 23 stuki budet postavleni Ukraine na dani moment Himarsov i staroj versiji M270.Eto tolko nacialo razgroma
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12.07.2022 11:17 Ответить
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12.07.2022 11:49 Ответить
В Новой Каховке 15 часов, в Петропавловске-Камчатском - полночь.Для денацифицированных российских военнослужащих передаем песню Иосифа Кобзона "Было и прошло".
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12.07.2022 13:47 Ответить
а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ
в склад селитри 😂🤣🤣🤣🤣

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12.07.2022 23:32 Ответить
 
 