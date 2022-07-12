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Новости Война
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"Выпрыгивали из автобусов, когда их везли в Украину": Около 500 бурятских военных расторгли контракт с армией РФ

буряти

Уже около 500 бурятских контрактников отказались воевать в Украине, разорвали контракт и смогли вернуться домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

Руководительница Фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала, что согласно закону, контрактники имеют полное право расторгнуть контракт и не воевать в Украине, однако им угрожают уголовными делами, запирают, отбирают телефоны, не принимают рапорты.

"До 20 тувинцев сейчас заперты в комендатуре одного из оккупированных районов на востоке Украины. Они боятся, что их отправят на передовую без экипировки", - отметила она.

Гармажапова напомнила, что неделю назад было опубликовано обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их на родину. На самом деле их мужья уже возвращались домой, но в момент публикации обращения их развернули, некоторым пришлось выпрыгивать их автобуса на ходу.

"На момент записи видео их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после появления их видеообращения в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней", - добавила она. 

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армия РФ (19101) россия (95393)


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Топ комментарии
+30
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12.07.2022 11:05
+14
згадався старий анекдот "чукча не дурак, чукча жить хочет" ))
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12.07.2022 10:59
+14
Їм сказали, що вони на концерт кабздона їдуть, а вони чогось злякалися.
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12.07.2022 11:03
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згадався старий анекдот "чукча не дурак, чукча жить хочет" ))
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12.07.2022 10:59 Ответить
Та скільки тих бурятів у війські при загальній чисельности бурятів 400 тисяч?
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12.07.2022 11:04 Ответить
Говорят тысяч 20, много танкистов механиков-водителей
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12.07.2022 11:08 Ответить
Разве у рашке проблема в количестве людей или деньгах для наемников?
путлер - очень жадный - ему нужно бесплатное "мясо" - идейные дураки, которых реально мало.
И проблема в технике - в ее цене.
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12.07.2022 11:15 Ответить
Бурятів у танкісти вибирали по старому радянському принципу - "мал да коренаст" І танки так компонували - щоб екіпаж менше місця в танку займав А буряти якраз невисокі зростом
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12.07.2022 12:16 Ответить
Значно більше ніж масквичей!
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12.07.2022 11:10 Ответить
"буряты" - это собирательный термин, сюда входят остальные тувинцы, хакасы, башкиры, калмыки и прочие ханты-манси... Не путать с "русскими", состоящими из мокши, эрзя, чуди, меря и прочей замыголы...
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12.07.2022 12:27 Ответить
Аяяяй...А что случілось ?
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12.07.2022 10:59 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.07.2022 10:59 Ответить
Їм сказали, що вони на концерт кабздона їдуть, а вони чогось злякалися.
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12.07.2022 11:03 Ответить
Не ******* Кобзона. У них своя культура
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12.07.2022 11:11 Ответить
буряты - это лучшее пушечное мясо и живой щит для русских.
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12.07.2022 11:04 Ответить
Маасквечи ими всегда прикрывались
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12.07.2022 11:09 Ответить
А кто такие русские, в какой республике русской они живут? Нет в составе рф такого субъекта!
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12.07.2022 11:13 Ответить
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12.07.2022 11:05 Ответить
Инстинкт самосохранения присущ даже самым заклятым путиноидам-рашистам - они не поумнели - лишнехромосомным это не грозит,просто подыхать не хочется...
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12.07.2022 11:09 Ответить
они ни сколько путиноиды, скорее хорошо дрессированные и безвольные
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12.07.2022 11:10 Ответить
Маю надію,що на ходу вистрибували
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12.07.2022 11:09 Ответить
Бояться зустрітись з бандерами.
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12.07.2022 11:16 Ответить
"Єта мі єсчьо нє начіналі"- тявкає бункерний хробак
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12.07.2022 11:17 Ответить
5000 бурятів віддали Господу свою душу і стільки ж поранено...кажуть на рабZeянском камитете солдатскіх матерей...
Ще не вечір...
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12.07.2022 11:19 Ответить
невже ці гидотні абезяни порозумнили...
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12.07.2022 11:25 Ответить
Когда ***** вломили, люди сразу умнеют.
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12.07.2022 11:30 Ответить
Деякі глупі господарки на ФБ вже починають нити, що буряти - то жертви рашен-пропаганди.
Ляць, хіба не ясно, що вони вбивали. катували людей для власної насолоди?
Ще поплачте за буряКами.
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12.07.2022 11:30 Ответить
Был в баре, чуть пызды не дал раскосому. Думал бурят. Вовремя подсказали что с Казахстана.
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12.07.2022 12:28 Ответить
Неблагодарные буряты!
Сколько лет копростан заботился о них, обворовывала и грабила, особенно природные ресурсы? А они, за родену - ***** не хотят гибнуть!!! >(=
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12.07.2022 11:30 Ответить
****** косоокі
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12.07.2022 11:34 Ответить
Здохніть, вузкоглазі тварі!
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12.07.2022 11:46 Ответить
Блін, прочитав спочатку просто "500 бурятів розірвало", аж розстроївся трішки, коли перечитав заголовок...
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12.07.2022 11:48 Ответить
Те блиноморде сміття вже було в Україні,намародерили і в свої ***** поверталися,а тут їх знову розвернули ,не дали крадене своїм курвам косорилим довезти.Не вірю ні краплі,що вони розкаялися.Просто раділи,що не здохли в Україні,і прибарахлилися непогано,а тут облом,знову кацапи їх розвернули на убой
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12.07.2022 11:52 Ответить
Вот пример того, как ************ геноцидит покоренные народы, бросая в топку своей войны.
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12.07.2022 12:01 Ответить
А шо там ещё остались не утилизированные буряты? Я думала, шо ***** их уже ВСЕХ послал в Украину. А оно ,,вот оно чё, Михалыч!"( с)
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12.07.2022 12:06 Ответить
У армії Мітрідата було таке правило: коли підрозділ тікав з поля бою їм надавався один шанс виправдаться - їх посилали у бій в перших рядах Перед цим з них знімали панцирі і вони йшли в бій лише зі щитом і мечем Те ж буде і з "бойовими бурятами"
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12.07.2022 12:11 Ответить
Правильно, лучше бурятку обнимать, чем с оторваными яйцами за путина сдохнуть
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12.07.2022 12:26 Ответить
Вы тех буряток видели ? Еще не известно, что лучше ))
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12.07.2022 17:52 Ответить
Жалейте, жалейте бедных буряток. В Киевской области зверствовали так, шо аж гай шумел.
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12.07.2022 14:07 Ответить
лучше дохлого кацапа,может быть 3 поджаренных бурята !
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12.07.2022 15:20 Ответить
Україна має підтримувати національно-визвольний рух корінних народів сросії.
бурятія має вихід: визначити свою національну особистість, за для повної реалізації права своєї нації на самовизначення, аж до встановлення повного суверенітету в широкій коаліції з іншими народами в боротьбі проти сросейського, бл@дь, міра, по всій *********
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12.07.2022 18:38 Ответить
Правильно сделали....
Лучше дома заниматься размножением бурятов, чем сокращением популяции.
Есть москвичи, санкпетербуршцы...
Их дох я..... Пора сокращать.
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12.07.2022 23:13 Ответить
 
 