"Выпрыгивали из автобусов, когда их везли в Украину": Около 500 бурятских военных расторгли контракт с армией РФ
Уже около 500 бурятских контрактников отказались воевать в Украине, разорвали контракт и смогли вернуться домой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.
Руководительница Фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала, что согласно закону, контрактники имеют полное право расторгнуть контракт и не воевать в Украине, однако им угрожают уголовными делами, запирают, отбирают телефоны, не принимают рапорты.
"До 20 тувинцев сейчас заперты в комендатуре одного из оккупированных районов на востоке Украины. Они боятся, что их отправят на передовую без экипировки", - отметила она.
Гармажапова напомнила, что неделю назад было опубликовано обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их на родину. На самом деле их мужья уже возвращались домой, но в момент публикации обращения их развернули, некоторым пришлось выпрыгивать их автобуса на ходу.
"На момент записи видео их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после появления их видеообращения в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней", - добавила она.
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путлер - очень жадный - ему нужно бесплатное "мясо" - идейные дураки, которых реально мало.
И проблема в технике - в ее цене.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ще не вечір...
Ляць, хіба не ясно, що вони вбивали. катували людей для власної насолоди?
Ще поплачте за буряКами.
Сколько лет копростан заботился о них, обворовывала и грабила, особенно природные ресурсы? А они, за родену - ***** не хотят гибнуть!!! >(=
бурятія має вихід: визначити свою національну особистість, за для повної реалізації права своєї нації на самовизначення, аж до встановлення повного суверенітету в широкій коаліції з іншими народами в боротьбі проти сросейського, бл@дь, міра, по всій *********
Лучше дома заниматься размножением бурятов, чем сокращением популяции.
Есть москвичи, санкпетербуршцы...
Их дох я..... Пора сокращать.