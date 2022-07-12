"Выпрыгивали из автобусов, когда их везли в Украину": Около 500 бурятских военных расторгли контракт с армией РФ

Уже около 500 бурятских контрактников отказались воевать в Украине, разорвали контракт и смогли вернуться домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

Руководительница Фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала, что согласно закону, контрактники имеют полное право расторгнуть контракт и не воевать в Украине, однако им угрожают уголовными делами, запирают, отбирают телефоны, не принимают рапорты.

"До 20 тувинцев сейчас заперты в комендатуре одного из оккупированных районов на востоке Украины. Они боятся, что их отправят на передовую без экипировки", - отметила она.

Гармажапова напомнила, что неделю назад было опубликовано обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их на родину. На самом деле их мужья уже возвращались домой, но в момент публикации обращения их развернули, некоторым пришлось выпрыгивать их автобуса на ходу.

"На момент записи видео их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после появления их видеообращения в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней", - добавила она.

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