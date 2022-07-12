Стратегия ОП по Спартц несет угрозу отношениям Украины со значительной частью республиканцев, а не "одной из сотен депутатов", - Шабунин
То, что другое крыло политической элиты США остается на стороне Украины, должно еще больше мотивировать власть Украины выбить аргументы Спартц и других.
Об этом в Facebook пишет глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"А вы знали, что 57 республиканцев из крыла конгрессвумен Спартц не голосовали за выделение Украине 40 млрд долл. в рамках ленд-лиза? Это я к инфантильности стратегии ОП по Спарц: "это обвинение одной из сотен этих депутатов" (озвучено пресс-секретарем президента). Эта история несет колоссальные угрозы нашим отношениям со значительной частью республиканцев, а не "одной из сотен депутатов", - пояснил он.
По словам Шабунина, наилучшей стратегией по нейтрализации этой и, возможно, будущих атак является выбить жесткие аргументы.
"Тогда в этой и последующих атаках (которые точно будут) останутся лишь предположения и фейки, которыми будет значительно труднее нанести серьезный ущерб украино-американским отношениям. Назначить победителя конкурса САП, прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ, уволить Татарова. Все - самые жесткие претензии сняты. Поле для этой и последующих атак уничтожено.
Именно такой должна быть взрослая реакция зрелых политиков, вмест этого имеем "она - кака, а мы в домике", - продолжил глава ЦПК.
Шабунин считает, что другое крыло политической элиты США остается на стороне Украины, должно было бы еще больше мотивировать власти Украины выбить аргументы Спартц и других.
"Это был бы взрослый поступок - помочь нашим партнерам выглядеть сильнее в их внутриполитической дискуссии с оппонентами. Наши, похоже, выбрали стратегию прятаться за спину дяди Саливана (советник по безопасности Байдена),срочно-показательный звонок, с которым вчера провел Ермак. Это гораздо комфортнее.
Правда, только для Банковой. Комфорт команды Белого Дома и демократов, похоже, худшую часть Банковой не волнует. Стратегически такой подход ОП значительно-значительно усиливает атаку Спартц и ко. Более того, именно на такую – инфантильную реакцию соавторы этой атаки, похоже, и рассчитывают", – подытожил Шабунин.
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Вони цю «стратегію» використовували і до широкомасштабної війною».
І полягала вона в тому, щоб здати країну, а самим стати довічними гауляйтерами. Інакше не змоглиб рашисти так швидко увійти в Херсон чи добратися до Києва.
ВИБРАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ПАТРІОТА УКРАЇНИ, НАПРИКЛАД ПОРОХА ?
2. ВР має обрати нового Голову ВР - Порошенка. він і буде виконувати обов-ки Президента згідно Конституції
Навіть якби у наших мріях зе-більшість у парламенті і пішла на таке, це не пішло б так гладко, як на папері. Це відкошилося б і на фронті, і в економіці і далеко не в кращий бік. Я маю на меті початковий період, кілька місяців.
Тому, на жаль, доводиться слідувати правилу, що коней на переправі не міняють.
Але ослів - міняють! Особливо тих, що без яєць.
Почекаємо ще трохи.
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський повернувся в Україну і дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
Сьогодні долю https://novynarnia.com/2021/12/21/konkurs-sap/ конкурсу [на голову САП] вирішують троє суддів Шостого апеляційного адмінсуду - Федотов, Коротких і Сорочко. Вони переглядають рішення судді ОАСК Огурцова, якого судить Антикорсуд у справі "плівок Вовка", про фактичне скасування конкурсу. Нагадаю, рішення базується на неіснуючій нормі закону.
І якщо вам здається, що тут усе просто, то я вас розчарую. Достатньо подивитися на склад апеляційного суду...
Наприклад, Ігор Федотов досі імовірно є громадянином Росії. Принаймні, точно був громадянином, військовослужбовцем та суддею військового суду (!) РФ. Доказів того, що він вийшов з громадянства Росії, немає.
Родина Федотова за чотири роки придбала майна на 12 млн грн при задекларованому доході близько 2,9 млн грн.
А Євген Сорочко був головуючим суддею, який відмовився відкривати декларації військових прокурорів, що були незаконно засекречені колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом і також володіє купою майна незрозумілого походження.
Можете уявити наскільки "незалежними" є ці судді і хто і де насправді приймає рішення, яке буде підписане їхніми прізвищами.
Нам це зрозуміло. В ЄС це зрозуміло. І в США це теж зрозуміло. Це речі, від яких прямо залежать зараз поставки нам зброї і наша https://novynarnia.com/2022/06/18/staly-vidomi-sim-umov-yaki-********-maye-vykonaty-shhob-ne-vtratyty-status-kandydata-do-yes/ європейська перспектива . А відтак - наше виживання і наше майбутнє.
І сьогодні один із тих днів, коли в ОП вирішують, що ж їм важливіше - Татаров і його забаганки чи існування держави.
https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid0A4wAWghMBBC6w8TF2AWLmTycndtiMtYKc2zYFcTWvb8sJCXSbAbp2Awxmcmjy4sxl посилання
мовчки, тихим сапом, ігноруючи всі питання він робить те що хоче та те що радять йому, його "друзі"
беня обкрадає держпідприємства через схеми.
юзіки крадуть граніт
під кимось бурштин, нафта, газ
під кимось з ОП таможня і тд і тп.
га землі по 1000 баксів, але не для всіх.
йому пох...й Ваша думка!!!