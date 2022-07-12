Стратегия ОП по Спартц несет угрозу отношениям Украины со значительной частью республиканцев, а не "одной из сотен депутатов", - Шабунин

То, что другое крыло политической элиты США остается на стороне Украины, должно еще больше мотивировать власть Украины выбить аргументы Спартц и других.

Об этом в Facebook пишет глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"А вы знали, что 57 республиканцев из крыла конгрессвумен Спартц не голосовали за выделение Украине 40 млрд долл. в рамках ленд-лиза? Это я к инфантильности стратегии ОП по Спарц: "это обвинение одной из сотен этих депутатов" (озвучено пресс-секретарем президента). Эта история несет колоссальные угрозы нашим отношениям со значительной частью республиканцев, а не "одной из сотен депутатов", - пояснил он.

По словам Шабунина, наилучшей стратегией по нейтрализации этой и, возможно, будущих атак является выбить жесткие аргументы.

"Тогда в этой и последующих атаках (которые точно будут) останутся лишь предположения и фейки, которыми будет значительно труднее нанести серьезный ущерб украино-американским отношениям. Назначить победителя конкурса САП, прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ, уволить Татарова. Все - самые жесткие претензии сняты. Поле для этой и последующих атак уничтожено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

Именно такой должна быть взрослая реакция зрелых политиков, вмест этого имеем "она - кака, а мы в домике", - продолжил глава ЦПК.

Шабунин считает, что другое крыло политической элиты США остается на стороне Украины, должно было бы еще больше мотивировать власти Украины выбить аргументы Спартц и других.

"Это был бы взрослый поступок - помочь нашим партнерам выглядеть сильнее в их внутриполитической дискуссии с оппонентами. Наши, похоже, выбрали стратегию прятаться за спину дяди Саливана (советник по безопасности Байдена),срочно-показательный звонок, с которым вчера провел Ермак. Это гораздо комфортнее.

Правда, только для Банковой. Комфорт команды Белого Дома и демократов, похоже, худшую часть Банковой не волнует. Стратегически такой подход ОП значительно-значительно усиливает атаку Спартц и ко. Более того, именно на такую ​​– инфантильную реакцию соавторы этой атаки, похоже, и рассчитывают", – подытожил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море оккупанты удерживают в готовности к нанесению ударов 7 носителей ракет "Калибр", - ВМС