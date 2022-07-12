РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Война
3 390 6

В Черном море оккупанты удерживают в готовности к нанесению ударов 7 носителей ракет "Калибр", - ВМС

море,чорне

В Черном море враг продолжает удерживать в готовности к нанесению ракетных ударов 7 носителей оперативно-тактических ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Незаконно контролируя Азовское море и объявив его закрытым для гражданского судоходства, РФ продолжает обеспечивать движение гражданских судов через акваторию Азовского моря, в своих интересах. Движение осуществляется с выключенными системами автоматической идентификации (AIS)", — говорится в сообщении.

За сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 39 судов, из них 15 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 31 судно, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 ВДК, - ОК "Південь"

Азовское море (1603) армия РФ (19101) корабль (2040) крылатые ракеты (878) ракеты (3556) россия (95393) Черное море (1475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім носіям скучають гарпуни.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:19 Ответить
по гражданским судам не стреляем только по военным
показать весь комментарий
12.07.2022 11:25 Ответить
Важко собі уявити щось більш мерзотне ніж кацап
показать весь комментарий
12.07.2022 11:25 Ответить
Легко! Подивись на будь якого прокацапленого українця. Огиднішим буде хіба що українець перефарбований в негра, з пірсингом в носі та накачаними силіконом губами...
показать весь комментарий
12.07.2022 11:34 Ответить
...а что рюзке корыта не потопляемые????
показать весь комментарий
12.07.2022 12:01 Ответить
Коли вже по носіям колібрів буде нанесений удар !
показать весь комментарий
12.07.2022 13:00 Ответить
 
 