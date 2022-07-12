В Черном море оккупанты удерживают в готовности к нанесению ударов 7 носителей ракет "Калибр", - ВМС

В Черном море враг продолжает удерживать в готовности к нанесению ракетных ударов 7 носителей оперативно-тактических ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Незаконно контролируя Азовское море и объявив его закрытым для гражданского судоходства, РФ продолжает обеспечивать движение гражданских судов через акваторию Азовского моря, в своих интересах. Движение осуществляется с выключенными системами автоматической идентификации (AIS)", — говорится в сообщении.

За сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 39 судов, из них 15 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 31 судно, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 ВДК, - ОК "Південь"