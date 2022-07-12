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"Сливал" информацию об ВСУ: житель Донетчины осужден за государственную измену и участие в "ДНР", - Офис генпрокурора

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За поддержание публичного обвинения прокурорами Ровенской областной прокуратуры житель Донецкой области признан виновным в участии в террористической организации и государственной измене (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, на основе которых в суде прокурором доказано, что уроженец города Святогорск, имея пророссийские взгляды, в марте 2017 года добровольно вступил в так называемую "Республиканскую Гвардию ДНР" и активно участвовал в ее деятельности. Там же он наладил сотрудничество с представителем ФСБ РФ, по заданию которого через 2 года поступил на военную службу в ВС Украины, будучи украинским военнослужащим завербованный агент передавал информацию военного характера о личном составе и морально-психологическом состоянии войск, местонахождении военной техники ВСУ, складов оружия и горюче-смазочных материалов, а также данные о малозащищенных местах воинской части для проникновения на ее территорию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный свою вину признал в полном объеме, а также способствовал досудебному расследованию и предоставил основательные показания других участников "ДНР".

С учетом этих обстоятельств приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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государственная измена (1533) Офис Генпрокурора (2461)


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"Зливав" інформацію про ЗСУ: мешканця Донеччини засуджено за державну зраду та участь у "ДНР", - Офіс генпрокурора
8 років.
Скільки загинуло через ці "зливи" та службу в ордло?
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12.07.2022 11:49 Ответить
Ворогу Куля
Зраднику Паля
таке одвічне звичаєве право Запорізьких Козаків!!
Нажаль,влада в Україні зовсім НЕ козацька---зрадники і живії і здорові!!
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12.07.2022 11:59 Ответить
А почему не два года условно? Судейская реформа в действии.
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12.07.2022 12:00 Ответить
Паскуда...
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12.07.2022 12:02 Ответить
Мало
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12.07.2022 12:05 Ответить
Чому за зраду Батьківщини,побратимів тільки 8років?Довічне ув'язнення потрібно.
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12.07.2022 12:18 Ответить
яка зрада? він спеціально пішов служити у ВСУ по завданню куратора з фсб.
Питання: чому його при прийомі на службу не розкололи?
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12.07.2022 13:12 Ответить
сидіти в теплі-мухи не кусають-і розглагольствувати-це і є офіс хренодіктовоїї
ти притягни в окоп москаля..
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12.07.2022 13:55 Ответить
А что мужчину живого оставят? Может лучше пристрелить? Не?
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12.07.2022 21:03 Ответить
 
 