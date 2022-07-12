"Сливал" информацию об ВСУ: житель Донетчины осужден за государственную измену и участие в "ДНР", - Офис генпрокурора

За поддержание публичного обвинения прокурорами Ровенской областной прокуратуры житель Донецкой области признан виновным в участии в террористической организации и государственной измене (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, на основе которых в суде прокурором доказано, что уроженец города Святогорск, имея пророссийские взгляды, в марте 2017 года добровольно вступил в так называемую "Республиканскую Гвардию ДНР" и активно участвовал в ее деятельности. Там же он наладил сотрудничество с представителем ФСБ РФ, по заданию которого через 2 года поступил на военную службу в ВС Украины, будучи украинским военнослужащим завербованный агент передавал информацию военного характера о личном составе и морально-психологическом состоянии войск, местонахождении военной техники ВСУ, складов оружия и горюче-смазочных материалов, а также данные о малозащищенных местах воинской части для проникновения на ее территорию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный свою вину признал в полном объеме, а также способствовал досудебному расследованию и предоставил основательные показания других участников "ДНР".

С учетом этих обстоятельств приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: 9 полицейских из Луганщины подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора