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Новости Война
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Число жертв российских обстрелов в Часовом Яру возросло до 35, среди них ребенок, - ГСЧС

яр,часів

В результате обстрела дома в Часовом Яру в Донецкой области погибли 35 человек, в том числе один ребенок. Из-под завалов спасли 9 человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 35 погибших лиц, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, – Нацполиция. ФОТО

обстрел (26961) жертвы (2064) Донецкая область (9545)


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12.07.2022 12:11 Ответить
Рашинські ублюдки, щоб вам все повернулось сторицею, закон бумеранга ніхто не відміняв, що ви горіли у пеклі і довго.
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12.07.2022 12:24 Ответить
вдарили по батьківщині кобзона
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12.07.2022 13:04 Ответить
А ти поїдь туда - скажи цю свою крилату фразу хлопцям, які завал розбирають, людям (живим) які 20 годин в завалі були, людям з сусідніх осель, які теж ледь живі від жаху. Поїдь, просвіти їх - в якому місті вони живуть...
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12.07.2022 14:39 Ответить
ти іронії не розумієш. не для тебе інфа. для орків. в мене родичі там і той жах розумію. так що, безіменний критикан, твою б енергію, та на діло
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13.07.2022 17:17 Ответить
 
 