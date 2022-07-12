Число жертв российских обстрелов в Часовом Яру возросло до 35, среди них ребенок, - ГСЧС
В результате обстрела дома в Часовом Яру в Донецкой области погибли 35 человек, в том числе один ребенок. Из-под завалов спасли 9 человек.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 35 погибших лиц, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", — говорится в сообщении.
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