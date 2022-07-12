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Новости Война
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Давать прогнозы о предстоящем контрнаступлении невозможно, сейчас продолжается борьба за стратегическую инициативу, - нардеп "Голоса" Рахманин

рахманін

Украина должна максимально и эффективно применять те средства, которые у нас есть, насколько это возможно. И это в сочетании с использованием слабых сторон россиян обеспечит нашу победу шаг за шагом.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, у нас нет такого количества вооружения и такого количества обученных воинов, чтобы прямо сейчас пойти в наступление и неустанно и неумолимо освобождать территории десятками населенных пунктов. Поэтому наша победа - это победа через сложности и очень эффективное и бережное применение этих сил и средств, которые у нас есть", – объяснил парламентарий.

По словам Рахманина, сейчас идет борьба за стратегическую инициативу, поэтому давать какие-то прогнозы по поводу предстоящего контрнаступления невозможно.

"Возможно обсуждать только сценарии, но только имея объективную, детальную и четкую информацию о ресурсах и возможностях наших войск и ресурсах и возможностях врага. До сих пор продолжается борьба за стратегическую инициативу - то есть, кто будет в обозримом будущем наступать, а кто вынужден будет переходить к обороне. Россияне, несмотря на то, что до сих пор имели условные успехи, до сих пор не достигли стратегических целей", - отметил нардеп.

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Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+3
А как нардепы вообще могут давать какие-либо прогнозы по военным действиям? Это не их компетенция, а компетенция Генштаба.
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12.07.2022 13:00
+2
що воно меле
депутат називається
с такими стратегами ми ніколи не визволимо Україну
а чи знає цей обранець скільки мільярдів кожен місяць дає в бюджет захід
і на скільки міліардов поставляється техніки
і що буде коли їм це все надоїсть
тому у нас є місяців 4-5 для звільнення
і хватить витягувати псалми 1941року про стратегію наступу
у нас на порозі 21століття де воюють розумом і технологіями
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12.07.2022 13:12
+1
все понятно.
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12.07.2022 12:40
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Переглянте відео. Болюча тема.
https://www.facebook.com/100015665222684/videos/1070075550305457/
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12.07.2022 12:37 Ответить
все понятно.
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12.07.2022 12:40 Ответить
А вы думали как-то по другому будет? Пойдем 100 пушками в наступление против 1000 пушек? Это так не работает. Надо выпиливать огневые средства противника и ждать новых поставок от партнёров, пока не будет хотя бы паритета.
Это может годами длиться
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12.07.2022 12:56 Ответить
Але при чому тут нардеп?
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12.07.2022 12:43 Ответить
Бонапартів в Україні развелось як ...
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12.07.2022 12:44 Ответить
Усьому, свій час. Якщо дуже коротко, то, як тільки -так зразу!
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12.07.2022 12:45 Ответить
У Другу Світову Україну звільняли (приблизно) з літа 1943 (Курська дуга) до кінця 1944, тобто приблизно півтора роки. Коли спробували на початку 1942-го пройти цей шлях у "турборежимі", то отримали поразку під Харковом і наступ ворога, який дійшов до Волги.
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12.07.2022 13:00 Ответить
Рахманин, не разгоняй зраду. Сказал Боневтик наступать- наступай.
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12.07.2022 13:00 Ответить
А как нардепы вообще могут давать какие-либо прогнозы по военным действиям? Это не их компетенция, а компетенция Генштаба.
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12.07.2022 13:00 Ответить
що воно меле
депутат називається
с такими стратегами ми ніколи не визволимо Україну
а чи знає цей обранець скільки мільярдів кожен місяць дає в бюджет захід
і на скільки міліардов поставляється техніки
і що буде коли їм це все надоїсть
тому у нас є місяців 4-5 для звільнення
і хватить витягувати псалми 1941року про стратегію наступу
у нас на порозі 21століття де воюють розумом і технологіями
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12.07.2022 13:12 Ответить
Повністю підтримую кожне слово. У нас занадто мало часу і після проведення фейкових референдумів на півдні та донбасі та "приєднання" їх до рашки - захід може припинити нам постачання зброї. Почнуть примушувати до миру з рашистами. Тоді взагалі залишимось ні з чим. Треба Херсон звільняти негайно. Всі склади оркам порозбивали. Що ще треба? А потім треба кидати всі сили на південь.
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12.07.2022 15:05 Ответить
Цей депутат всюди своє рильце пхає
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12.07.2022 13:14 Ответить
Та то дебілятко своїм наказом про наступ намагався вкотре прикрити єрмака, додавши ще один аркуш до справи про зраду! Звідки уклоністу зі стажем знати про таке поняття, як військова таємниця!
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12.07.2022 15:10 Ответить
 
 