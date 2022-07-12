Давать прогнозы о предстоящем контрнаступлении невозможно, сейчас продолжается борьба за стратегическую инициативу, - нардеп "Голоса" Рахманин

Украина должна максимально и эффективно применять те средства, которые у нас есть, насколько это возможно. И это в сочетании с использованием слабых сторон россиян обеспечит нашу победу шаг за шагом.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, у нас нет такого количества вооружения и такого количества обученных воинов, чтобы прямо сейчас пойти в наступление и неустанно и неумолимо освобождать территории десятками населенных пунктов. Поэтому наша победа - это победа через сложности и очень эффективное и бережное применение этих сил и средств, которые у нас есть", – объяснил парламентарий.

По словам Рахманина, сейчас идет борьба за стратегическую инициативу, поэтому давать какие-то прогнозы по поводу предстоящего контрнаступления невозможно.

"Возможно обсуждать только сценарии, но только имея объективную, детальную и четкую информацию о ресурсах и возможностях наших войск и ресурсах и возможностях врага. До сих пор продолжается борьба за стратегическую инициативу - то есть, кто будет в обозримом будущем наступать, а кто вынужден будет переходить к обороне. Россияне, несмотря на то, что до сих пор имели условные успехи, до сих пор не достигли стратегических целей", - отметил нардеп.

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