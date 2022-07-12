Нацполиция ведет уже более 900 производств по преступлениям, связанным с коллаборационной деятельностью
Статья Уголовного кодекса относительно коллаборационной деятельности относительно новая, но следователи Нацполиции уже активно ее применяют.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"Пока ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти".
Конечно, большинство этих преступников сейчас находятся на оккупированных территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно.
Уже 163 человека привлечены к уголовной ответственности. Мы уверены, что по каждому случаю правосудие достигнет своей цели, и мы найдем каждого нарушителя закона", - констатируют в МВД.
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