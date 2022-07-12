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Новости Война
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Нацполиция ведет уже более 900 производств по преступлениям, связанным с коллаборационной деятельностью

кодекс,кримінальний,кк

Статья Уголовного кодекса относительно коллаборационной деятельности относительно новая, но следователи Нацполиции уже активно ее применяют.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Пока ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти".

Конечно, большинство этих преступников сейчас находятся на оккупированных территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно.

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Уже 163 человека привлечены к уголовной ответственности. Мы уверены, что по каждому случаю правосудие достигнет своей цели, и мы найдем каждого нарушителя закона", - констатируют в МВД.

Автор: 

МВД (9317) Нацполиция (16433) коллаборационизм (870)


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дуже сподіваюсь, що строки за цю "діяльність" будуть не умовні, як завжди...
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12.07.2022 12:47 Ответить
..... пока они не сдохнут реальна ли посадка хоть одного?
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12.07.2022 12:48 Ответить
за гроші роблят чорні діла-- як казав Кузьма будут пізжени і підвішані за яиця
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12.07.2022 12:56 Ответить
На ОПу завели сколько дел?
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12.07.2022 13:13 Ответить
Головне у цьому - не вийти на самих себе.
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12.07.2022 13:14 Ответить
 
 