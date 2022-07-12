Более 1,8 тыс. заявок о коллаборационистах получило Минцифры от граждан через чатбот "єВорог"

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о более чем 1 тыс. 800 заявках по коллаборационистам, полученным от граждан, проживающих на подконтрольной правительству территории, через чатбот "єВорог" в социальной сети "Телеграм".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Мы уже получили более 1800 заявок о коллаборантах. Благодарны каждому, кто приобщается к народной разведке и сдает СБУ государственных изменников. Продолжайте это делать и дальше", - говорится в сообщении.

В Минцифре подчеркнули, что пророссийскую позицию могут выражать жители любой области страны, "поэтому нам очень важно нанести превентивный удар по таким лицам прямо сейчас".

"Если вы разоблачили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России; призывает к свержению независимости нашей страны и ее территориальной ценности; сдает стратегически важные локации, местных предпринимателей, подрывает доверие к местным властям или помогает оккупантам; организовывает выборы на временно оккупированных территориях; публично отрицает вооруженную агрессию РФ и т.д., немедленно сообщайте о них в чате от Минцифры @evorog_bot. И помните о безопасности", - говорится в сообщении.

"После победы все коллаборанты страны отправятся сами знаете куда. А вместо встречи врага с цветами будут носить эти цветы разве что на могилы двухсотых россиян", - добавили в ведомстве.

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