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Новости
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ВР может через 2 недели принять законопроект о статусе поляков в Украине, - Стефанчук

польща

Верховная Рада сможет через 14 дней рассмотреть инициированный президентом законопроект о статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Законопроект будет вынесен на рассмотрение в зал парламента сразу после окончания всех процедурных сроков, и, надеюсь, он будет проголосован единогласно. Согласно процедуре, должно пройти 14 дней с момента регистрации законопроекта для внесения альтернативных законопроектов и рассмотрения их в комитетах. Надеюсь, в этом случае вряд ли будут альтернативные, потому что этот законопроект был внесен президентом Украины, он был определен как безотлагательный, и, следовательно, будет рассматриваться как первоочередной", – сказал глава ВР.

Он напомнил, что после выступления президента Польши Анджея Дуды на пленарном заседании Верховной Рады 22 мая глава Украинского государства Владимир Зеленский пообещал внести в парламент законопроект об особом статусе граждан Республики Польша на территории Украины.

Спикер уточнил, что этот законопроект предлагает ввести для граждан Польши практически те же особенности правового статуса, которые на сегодня предоставлены украинцам на территории Польши.

"В частности, речь идет о возможности находиться в Украине в течение 18 месяцев с даты вступления в силу этого закона, и это адекватно тому, что имеют украинцы в Польше. Во-вторых, это вопрос трудоустройства без каких-либо разрешений и возможность осуществлять хозяйственную деятельность на тех же правовых основаниях, что и граждане Украины. Далее – это особенности социальной защиты: это и помощь при потере трудоспособности, при потере кормильца, при безработице, а также вопросы социальных выплат после выполнения требований, предусмотренных законодательством, и представление декларации об имущественном положении и доходах. Также это вопрос получения образования: это означает, что граждане Польши будут иметь такие права, как и украинцы, в том числе и за счет средств государственного и местного бюджетов, льготного долгосрочного кредита", — пояснил Стефанчук.

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Кроме того, законопроект предусматривает для граждан Польши упрощенный механизм получения разрешения на временное проживание в Украине при подаче минимального пакета документов.

"Для научных и научно педагогических работников предусматривается возможность трудоустройства на тех же условиях, повышение квалификации. Медицинские работники также смогут получить особый период - до 18 месяцев - для возможности находиться и получать все квалификационные обеспечения на территории Украины", — добавил председатель ВР.

Как сообщалось, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект (№7550), которым предлагает установить правовые и социальные гарантии для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша.

На сайте главы Украинского государства указано, что законопроект предусматривает установление прав и гарантий для граждан Польши, аналогичных установленному в принятом 12 марта Польшей закону, "в благодарность польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".

ВР (29229) законопроект (3219) Польша (8405) статус (327) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+5
Це після того що ідіот Моравецький пи#донув?
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12.07.2022 12:51
+3
Якщо бути послідовним, то необхідно це поширити на громадян Литви, з урахуванням тієї допомоги та підтримки, які надає нам ця країна, а також спільного історичного минулого. Так поступово ми реалізуємо, ідею великого Поляка Юзефа Пілсудського - Міжмор'я.
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12.07.2022 13:12
+3
А чим гірші, наприклад, литовці?
Ну припустимо, що абсолютно безграмотний бувший КВНщик, але Стефанчук, викладач Хмельницького національного університету, ведеться на цю нісенітницю!
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12.07.2022 14:19
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По-друге, це питання працевлаштування без будь-яких дозволів і можливість провадити господарську діяльність на тих самих правових підставах, що й громадяни України. Джерело:

Самый интересный пункт. По сути это разрешение полякам вести у нас бизнес. Если убрать нашу бюрократию конечно.
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12.07.2022 12:50 Ответить
Задовбали зелені! На часі - посадити дерьмака і вибрати судддів САП і НАБУ. Скіль можна стефані жерти і чухатись, скоро пузо репне? Час за Україну боротися.
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12.07.2022 15:10 Ответить
Це після того що ідіот Моравецький пи#донув?
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12.07.2022 12:51 Ответить
Эта идея у Зеленского тянется еще со времен когда приезжал Дуда в Раду. Короче, Зеленский мыслит подарками. Типа, что можно дать Польше что не жалко. Вот им особый статус.
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12.07.2022 12:52 Ответить
Чому статус поляків "виставляють" окремо від статусу громадян інших країн ЄС? Справа в тому що польське законодавство відповідає нормам ЄС. То ж приводьте наше законодавство в відповідність до цих норм, що дозволить нарешті наблизити офіційне створення союзу "Міжмор'я".
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12.07.2022 12:59 Ответить
І що це дає? Маравєцкій пів року не буде зрівнювати нас з куйлом?
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12.07.2022 13:03 Ответить
Моравецкий просто дурак в этом вопросе. Ему кстати в фейсбуке свои же поляки напихали.
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12.07.2022 13:04 Ответить
Він не якийсь опівських п@здобол тіпа падалЬрістовіча, він офіційна особа.
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12.07.2022 13:14 Ответить
А коли українських студентів почнете випускати на навчання до польських ВУЗів?
Діти мають повне право навчатись у безпечному місці.
Чи будете чекати, коли ракета прилетить в черговий, ще не зруйнований ,заклад?
Вплиньте там на г-на Резніка, людину ОПи. Бо у центрах комплектації кажуть, що "нема наказу".
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12.07.2022 13:12 Ответить
А що це у вас за студенти такі в 30-40 років?
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12.07.2022 15:22 Ответить
г-на Резніка
******
"г-на", - це скорочення від "гандона"?
А хто такий Резнік? Найвідоміший Рєзнік у Гуглі, - це аллопугачовський композітор Ілля Рєзнік.
То ви про кого?

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12.07.2022 16:32 Ответить
Якщо бути послідовним, то необхідно це поширити на громадян Литви, з урахуванням тієї допомоги та підтримки, які надає нам ця країна, а також спільного історичного минулого. Так поступово ми реалізуємо, ідею великого Поляка Юзефа Пілсудського - Міжмор'я.
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12.07.2022 13:12 Ответить
НАХІБА ?!?
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12.07.2022 13:24 Ответить
щодо госпдіяльності- вона налагодиться після уніфікації з європою, і зашиттям карманів та миттям рук у ДПС, і зашивання ротів горе теоретикам типу гетьманчикова.
Наведу принципі існуванняя інституту судових виконавців в Царській росії. Спілка виконавців утворювалась в межах окружного суду ( це область). Для вступу в спілку нового виконавця, повинна була бути рекомендація трьох членів і сплачувався внесок в 300 рублів (зарплата була70) При нанесенні збитків внесок йшов на відшкодування, при його недостатності відшкодовували поручителі. Халява не проходила.
та яке фнкціонування закону може бути коли по дзвінку з ОПи забороняють вїзд виїзд з особистих, завжди меркантильних, хотелок а потім камердинер хвстається, то він такий "вліятельний".
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12.07.2022 13:25 Ответить
Чикчирик вже готуєтья йти визволяти Україну від поляків.
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12.07.2022 13:32 Ответить
Никаких очередей из поляков получать социалку у нас не будет, в Польше у них она в разы выше.
Закон надо принять, если хотим в ЕС .
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12.07.2022 13:35 Ответить
А чим гірші, наприклад, литовці?
Ну припустимо, що абсолютно безграмотний бувший КВНщик, але Стефанчук, викладач Хмельницького національного університету, ведеться на цю нісенітницю!
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12.07.2022 14:19 Ответить
безграмотний бувший КВНщик = безграмотний колишній КВНщик

По суті, дуже смішний коментар у вас вийшов.
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12.07.2022 16:35 Ответить
 
 