ВР может через 2 недели принять законопроект о статусе поляков в Украине, - Стефанчук

Верховная Рада сможет через 14 дней рассмотреть инициированный президентом законопроект о статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Законопроект будет вынесен на рассмотрение в зал парламента сразу после окончания всех процедурных сроков, и, надеюсь, он будет проголосован единогласно. Согласно процедуре, должно пройти 14 дней с момента регистрации законопроекта для внесения альтернативных законопроектов и рассмотрения их в комитетах. Надеюсь, в этом случае вряд ли будут альтернативные, потому что этот законопроект был внесен президентом Украины, он был определен как безотлагательный, и, следовательно, будет рассматриваться как первоочередной", – сказал глава ВР.

Он напомнил, что после выступления президента Польши Анджея Дуды на пленарном заседании Верховной Рады 22 мая глава Украинского государства Владимир Зеленский пообещал внести в парламент законопроект об особом статусе граждан Республики Польша на территории Украины.

Спикер уточнил, что этот законопроект предлагает ввести для граждан Польши практически те же особенности правового статуса, которые на сегодня предоставлены украинцам на территории Польши.

"В частности, речь идет о возможности находиться в Украине в течение 18 месяцев с даты вступления в силу этого закона, и это адекватно тому, что имеют украинцы в Польше. Во-вторых, это вопрос трудоустройства без каких-либо разрешений и возможность осуществлять хозяйственную деятельность на тех же правовых основаниях, что и граждане Украины. Далее – это особенности социальной защиты: это и помощь при потере трудоспособности, при потере кормильца, при безработице, а также вопросы социальных выплат после выполнения требований, предусмотренных законодательством, и представление декларации об имущественном положении и доходах. Также это вопрос получения образования: это означает, что граждане Польши будут иметь такие права, как и украинцы, в том числе и за счет средств государственного и местного бюджетов, льготного долгосрочного кредита", — пояснил Стефанчук.

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Кроме того, законопроект предусматривает для граждан Польши упрощенный механизм получения разрешения на временное проживание в Украине при подаче минимального пакета документов.

"Для научных и научно педагогических работников предусматривается возможность трудоустройства на тех же условиях, повышение квалификации. Медицинские работники также смогут получить особый период - до 18 месяцев - для возможности находиться и получать все квалификационные обеспечения на территории Украины", — добавил председатель ВР.

Как сообщалось, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект (№7550), которым предлагает установить правовые и социальные гарантии для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша.

На сайте главы Украинского государства указано, что законопроект предусматривает установление прав и гарантий для граждан Польши, аналогичных установленному в принятом 12 марта Польшей закону, "в благодарность польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".