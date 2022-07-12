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Новости Война
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Около 7 тыс. предприятий в Украине ранее сотрудничали с РФ и Беларусью, - МВД

росія

На сегодняшний день под усиленным контролем стражей порядка находятся около семи тысяч украинских предприятий, которые на протяжении последних лет сотрудничали с партнерами из Беларуси или России.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, после начала российской агрессии соответствующие подразделения Нацполиции Украины (НПУ) начали реализацию операции "Актив".

В рамках этой операции были наработаны соответствующие рекомендации, которые МВД направило в НБУ для того, чтобы существенно усилить контроль за выводом валютных средств за границу Украины, и чтобы максимально уменьшить возможности уплаты несуществующих дивидендов или выплаты якобы существующих кредитов непонятным контрагентам с белорусской или российской стороны.

"И такая работа приносит свой результат. На сегодняшний день под усиленным контролем находятся около семи тысяч украинских предприятий, которые за последние годы сотрудничали с партнерами из Беларуси или России. Был предотвращен вывод за границу около 200 миллиардов гривень", - сказал заместитель министра.

Также, добавил Енин, полиция достаточно тщательно следит за уплатой налогов, поскольку, по его словам, многие на фоне полномасштабной войны уклоняются от уплаты налогов и определенных сборов.

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Беларусь (7888) МВД (9317) предприятие (229) россия (95393) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
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Навіть Арахамія робив бізнес, закупляючи бітум для Великого Крадівництва у кровавого Луки.
Тут вам одразу і барига на крові...
А Верещук піднялась на контрабанді в Херсоні
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12.07.2022 12:58
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Навіть Арахамія робив бізнес, закупляючи бітум для Великого Крадівництва у кровавого Луки.
Тут вам одразу і барига на крові...
А Верещук піднялась на контрабанді в Херсоні
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12.07.2022 12:58 Ответить
Все буде продовжуватись, то влада, їм "можна". Хламідія зробить великі оченята, і що ти йому зробиш?
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12.07.2022 13:01 Ответить
отправить его на родину шаурму нарезать в ларьке
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12.07.2022 13:15 Ответить
А скільки ще співпрацює і буде співпрацювати. Ого-го. Пів ВР і опис співпрацює. Похєр, війна, потоп, землетрус...
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12.07.2022 12:59 Ответить
Сватов продали! Да с потрохами!!
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12.07.2022 13:11 Ответить
На кордоні з Бєларуссю готові зустрічати ворога? Чи знов стане несподіванкою,як у лютому?
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12.07.2022 13:12 Ответить
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12.07.2022 13:12 Ответить
І це після скількох днів війни фіксують і спостерігають . Таких підприємств не повинно бути і все
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12.07.2022 13:13 Ответить
Рошен, сподіваюсь, серед них?
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12.07.2022 21:25 Ответить
https://t.me/Hajun_BY/5018 Глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук сообщил про запуск ракет Искандером с территории РБ.

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12.07.2022 13:33 Ответить
Странно, что в этом списке не было Липецкой фабрики. Во всех бедах всегда виноват какой-то «барыга»..
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12.07.2022 13:39 Ответить
если просто сменить вывеску и переписать акции на номинального чел. то передприятие уже не сотрудничает с парашей? как Альфа-Банк
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12.07.2022 13:39 Ответить
Серйозно, то чому ви нічого не зробили ? Ой, вибачте, я і забув що ви ніколи ні....уя не робите.
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12.07.2022 13:41 Ответить
І при цьому ще ми й щось вимагали від інших країн?
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12.07.2022 13:49 Ответить
 
 