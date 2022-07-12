Около 7 тыс. предприятий в Украине ранее сотрудничали с РФ и Беларусью, - МВД

На сегодняшний день под усиленным контролем стражей порядка находятся около семи тысяч украинских предприятий, которые на протяжении последних лет сотрудничали с партнерами из Беларуси или России.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, после начала российской агрессии соответствующие подразделения Нацполиции Украины (НПУ) начали реализацию операции "Актив".

В рамках этой операции были наработаны соответствующие рекомендации, которые МВД направило в НБУ для того, чтобы существенно усилить контроль за выводом валютных средств за границу Украины, и чтобы максимально уменьшить возможности уплаты несуществующих дивидендов или выплаты якобы существующих кредитов непонятным контрагентам с белорусской или российской стороны.

"И такая работа приносит свой результат. На сегодняшний день под усиленным контролем находятся около семи тысяч украинских предприятий, которые за последние годы сотрудничали с партнерами из Беларуси или России. Был предотвращен вывод за границу около 200 миллиардов гривень", - сказал заместитель министра.

Также, добавил Енин, полиция достаточно тщательно следит за уплатой налогов, поскольку, по его словам, многие на фоне полномасштабной войны уклоняются от уплаты налогов и определенных сборов.

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