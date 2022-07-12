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Новости Война
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В ходе спецоперации на Херсонщине из плена освобождены пять украинцев. Один из них с серьезными ранениями, - КШВОВ

полонені,обмін

ГУР МО провели спецоперацию на временно оккупированной территории Херсонщины и освободили из плена 5 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. В ГУР подчеркнули, что в настоящее время все уволенные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.

военнопленные (1047) разведка (4170) увольнение (2674) Херсонская область (4726)


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Топ комментарии
+16
Просто чудово... але від слова *спецоперація* мене вже ковбасить кожен раз коли чую чи читаю...
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12.07.2022 13:14
+6
Заповнення медіапростору хоч чимось, щоб відволікти увагу від порки американкою Спартц малороса і агента дєрмака і його антимайданівської команди.
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12.07.2022 13:32
+4
Как бы не смешно ето звучало но я больше боюсь *мира* чем *спецоперации*
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12.07.2022 13:31
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Просто чудово... але від слова *спецоперація* мене вже ковбасить кожен раз коли чую чи читаю...
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12.07.2022 13:14 Ответить
Как бы не смешно ето звучало но я больше боюсь *мира* чем *спецоперации*
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12.07.2022 13:31 Ответить
Де полонені азовці і інші?
Чому не блокується логістика для кацапської армії у придністровї? Нам треба нав'язувати правила обміну
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12.07.2022 15:57 Ответить
Обміняли на кацапів, от вам "спецоперація" , тримайте лапшу на вуха
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12.07.2022 13:21 Ответить
Заповнення медіапростору хоч чимось, щоб відволікти увагу від порки американкою Спартц малороса і агента дєрмака і його антимайданівської команди.
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12.07.2022 13:32 Ответить
Звичайно рогано. Спочатку скажіть, хто здав Херсон? Хто призвів до итакої ситуації, що звідти обстрілююють і не з мисливської рушниці, а ракетами Миколаїв, Миколаївську область і Одесу? Хто це зробив?
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12.07.2022 13:49 Ответить
А що з наглядачами, які тримали їх в ув'язненні. Питання було вирішене, вони більше вже нікого не триматимуть в ув'язненні?
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12.07.2022 13:46 Ответить
 
 