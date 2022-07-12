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Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 12 тыс. семей в Донецкой области

донеччина,світло

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков за минувшие сутки вернули свет еще 12 тысячам домохозяйств в Торецкой, Бахмутской, Константиновской, Славянской и Авдеевской громадах Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля восстановлений - 8,4 тысяч домохозяйств - в Торецкой громаде, которая вместе с другими прифронтовыми громадами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысяч семей заживлены в Бахмутской громаде, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской громаде. Также работы проводились в Славянской и Авдеевской громадах", - сообщили в компании.

Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в Донецкой области специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта.

В настоящее время без света 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua/ собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая область (9545) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520)


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«Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло ще для 12 тис. родин на Донеччині»
А могли ж втекти!
То хто ж справжній герой - кожен з цих людей чи боневтік, який сидів у бункері нічим не ризикуючи?
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12.07.2022 14:12 Ответить
 
 