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Новости Война
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Переселенцам, которых разместили в учебных заведениях, должны предоставить альтернативное жилье, - Минреинтеграции

переселенці

В учебных заведениях разного уровня сейчас живут почти 40 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дома в результате полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Ведомство получает жалобы, что "некоторые заведения, где обустроены места компактного поселения ВПЛ, требуют выселения переселенцев в связи с приближающимся учебным годом".

Выселение внутри перемещенных лиц без предоставления альтернативного места временного проживания недопустимо, говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 800 тыс. украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций

Минреинтеграции 12 июля направило письмо на руководителей структурных подразделений по вопросам образования областных, Киевской городской и районных военных администраций, а также – органов местного самоуправления с требованием срочно – до 25 июля – проработать вопрос предоставления людям временного или социального жилья с подходящими условиями для поселения.

Автор: 

жилье (908) переселенцы (530) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+5
Де брати те житло?
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12.07.2022 13:54
+4
Після війни будували бараки. Казали що тимчасово, а я їх бачив ще в 70-х роках.
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12.07.2022 14:13
+3
главное бла-бла
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12.07.2022 13:58
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Де брати те житло?
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12.07.2022 13:54 Ответить
главное бла-бла
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12.07.2022 13:58 Ответить
Полно покинутых домов в селах. Пускай власть выкупает у хозяев или платит компенсацию
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12.07.2022 13:58 Ответить
На західній Україні не має багато покинутих хат.
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12.07.2022 19:36 Ответить
Так як у нас військовий стан то всі готелі, бази відпочинку, житло та приміщення яке здаеться в оренду повинні бути передані військовій адміністрації для заселення біженців.
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12.07.2022 14:01 Ответить
і твоє житло теж треба передати військовій адміністрації для заселення біженців
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12.07.2022 15:33 Ответить
Якщо буде потрібно - то передадуть. Вирішує військова адміністрація. Має повні права.
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12.07.2022 16:11 Ответить
только не для заселения беженцев
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12.07.2022 17:12 Ответить
ти можеш не чекати, а сам засели біженців безкоштовно, тільки щоб комуналку оплачували
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12.07.2022 17:29 Ответить
А президентські резиденції в Карпатах чому б не передати.
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12.07.2022 19:38 Ответить
Виселення внутрішньо переміщених осіб без надання альтернативного місця тимчасового проживання неприпустиме, йдеться у публікації. Джерело:
Тільки вкажіть - наскільки - тимчасового !
Скільки тижнів , місяців - треба нормальній людині , щоб знайти собі роботу . Заробити гроші та мати змогу самому наймати житло для себе та своєї родини .
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12.07.2022 13:58 Ответить
Після війни будували бараки. Казали що тимчасово, а я їх бачив ще в 70-х роках.
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12.07.2022 14:13 Ответить
ану знайди зараз роботу, щоб тобі ще й на житло вистачило
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12.07.2022 15:34 Ответить
На західній Україні весь час було туго з роботою, тому з сіл повально їхали на заробітки за кордон. В містах в основному торгівля і сфера послуг, переселенцям проблематично щось шукати за виключенням робочих спеціальностей.
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12.07.2022 19:41 Ответить
"Мінреінтеграції 12 липня скерувало листа" - до сраки вашi листи
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12.07.2022 13:58 Ответить
Оце і функція міністерства? А що воно для цього зробило?
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12.07.2022 14:02 Ответить
Скеруйти гроші на таке житло, а не листа. Не хочеться цитувати рузьких коняк, але: Дебіли ***
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12.07.2022 14:03 Ответить
А верещучка не хоче їх на "шатлах" з Чонгару покатати і заселити на пару з дЄрЬмаком в бази відпочинку в окупованих Кирилівці,Залізному Порту тощо,нє....?
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12.07.2022 14:32 Ответить
Мін. повинно забезпечити,й надати а не розповідати,що хтось має надати. Нахера в спвці,такий мін. Дегенерати,що працюють патяканням
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12.07.2022 14:42 Ответить
Міну ніхто невинен....зенікчеми
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12.07.2022 14:43 Ответить
мінРЕінтеграції --- а з ким зараз реінтегрує оте мінреінтеграції?

і скільки рил там стоїть у штатному розкладі?
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12.07.2022 16:22 Ответить
в депутатских дворцах пусть размещают кого хотят
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12.07.2022 17:35 Ответить
 
 