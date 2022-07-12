Переселенцам, которых разместили в учебных заведениях, должны предоставить альтернативное жилье, - Минреинтеграции
В учебных заведениях разного уровня сейчас живут почти 40 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дома в результате полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Ведомство получает жалобы, что "некоторые заведения, где обустроены места компактного поселения ВПЛ, требуют выселения переселенцев в связи с приближающимся учебным годом".
Выселение внутри перемещенных лиц без предоставления альтернативного места временного проживания недопустимо, говорится в публикации.
Минреинтеграции 12 июля направило письмо на руководителей структурных подразделений по вопросам образования областных, Киевской городской и районных военных администраций, а также – органов местного самоуправления с требованием срочно – до 25 июля – проработать вопрос предоставления людям временного или социального жилья с подходящими условиями для поселения.
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Тільки вкажіть - наскільки - тимчасового !
Скільки тижнів , місяців - треба нормальній людині , щоб знайти собі роботу . Заробити гроші та мати змогу самому наймати житло для себе та своєї родини .
і скільки рил там стоїть у штатному розкладі?