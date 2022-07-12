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Новости Санкции против России
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5 стран ЕС заморозили более 13 млрд евро российских активов, - СМИ

рф,санкції

Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает RTBF.

Он отметил, что 13,8 миллиарда евро активов российских олигархов и других организаций заморожены в странах Европейского Союза в рамках международных санкций, более 12 миллиардов евро заморожено только в пяти государствах-членах.

"Мы должны продолжать убеждать другие страны-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим ужесточение этих процессов", — подчеркнул Рейндерс. Он отказался раскрыть названия пяти стран ЕС, которые заморозили больше всего активов.

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В Германии министр финансов Кристиан Линднер в середине июня оценил сумму, замороженную в этой стране, в 4,48 миллиарда евро. В издании отмечают, что, по словам министра финансов Винсента Ван Петегема, в апреле прошлого года Бельгия заморозила российские активы на сумму 2,7 миллиарда евро.

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А в Україні до сих пір працюють фірми кацапії і фінансують орків. Кожний день читаєш,диву даєшся.
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12.07.2022 14:14 Ответить
Ето другоє.
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12.07.2022 14:17 Ответить
Так а 300млрд усього кажись було, ще в перший місяць, чи вже розморозилось?
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12.07.2022 14:24 Ответить
Вот и оплачивать жильё пострадавшим(на гос.уровне).И людям хорошо и своим,сдающим жильё нормально.Да и кацапам от облегчённого кошелька попустыть😄
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12.07.2022 14:43 Ответить
Якщо у Путіна 5 трильйонів доларів, то де він їх ховає? Потрібно все конфіскувати та відбудовувати міста України!
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12.07.2022 14:44 Ответить
 
 