Американская ATN и доноры поставили Вооруженным Силам Украины рекордное количество тепловизоров за криптовалюту

ВСУ с начала войны получили от компании ATN тепловизоров на сумму $13,2 млн., сообщили в офисе компании в Майами.

"Впервые в истории криптовалют и рынка товаров военного назначения подобное соглашение состоялось с оплатой криптовалютой непосредственно на производителя. В данном случае, поскольку американский производитель, а в Америке крипта полноценно легализована, стало возможным оплатить поставки непосредственно в крипте полностью в рамках законодательства Украины и США", - рассказал волонтер и эксперт по оборонным поставкам Константин Тимонькин.

Уникальность контракта в том, что снабжение оплачивается пожертвованиями it-предпринимателей, сделанными в криптовалюте, а также за счет благотворительного взноса самой компании ATN и частных доноров. Распределение средств между участниками соглашения не разглашается.

Также к оплате присоединилась общественная организация "Фундация Течия", которая является частью международного технологического холдинга TECHIIA - они с партнерами собрали $4,5 млн через сбор донатов в традиционной валюте.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что эта рекордная поставка крайне необходимого высокотехнологичного оборудования, для которой не были задействованы средства украинских или американских налогоплательщиков. Все было оплачено предпринимателями-донаторами и поставщиком производителя", – сообщил Константин Тимонькин.

Получателем помощи в виде высокоточного оружия является Генштаб ВСУ, ССО и ГУР. В компании сообщили, что поставка завершена и объем поставки тепловизоров и другого оптического оборудования компании ATN превышает все предыдущие поставки аналогичного оборудования от всех поставщиков вместе с начала войны в 2014 году.

Компания ATN через европейских партнеров поставила тепловизоров на 3.5 миллиона долларов для криптофонда Aid For Ukraine Министерства цифровой трансформации.

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили факт поставки. В рамках панельной дискуссии "Crypto at War: Behind Ukraine's Historic Crypto Fundraiser" на Международной конференции криптовалют состоявшейся в Сан-Франциско 12 июня первый заместитель министра Александр Борняков напомнил криптосообществу, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за мир всем мире. "Каждый посильный донейт в криптофонд Aid For Ukraine, инвестиции в украинские криптостартапы, развитие международного блокчейн-бизнеса в Украине приблизят нашу победу и будут способствовать экономическому восстановлению", - сказал Александр Борняков.

Мы очень благодарны АТN за то, что они в самые трудные времена февраля и марта приняли решение остановить поставки по существующим государственным и частным контрактам в 40 странах мира и сосредоточили все производственные мощности на том, чтобы максимально быстро предоставить необходимую продукцию Украине. На данный момент суммарно удалось вооружить более 15 тыс. военных, – добавил Константин Тимонькин.

ATN Corporation (полное название англ. American Technology Network, Corp.) — американская компания производитель приборов ночного видения, тепловизоров, биноклей и тактических оптических систем со штаб-квартирой в Майами, флорида, США. По оценкам самой компании, доля ATN в поставках тепловизоров украинской Армии начиная с начала войны в 2014 году превышает 70%.