Число убитых российскими ракетами в Часовом Яру возросло до 38 человек. Спасены 9 человек, - ГСЧС
Спасательно-поисковая операция в Часовом Яру продолжается. Пока известно уже о 38 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.
"По состоянию на 15:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов, разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр, тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасено из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", — говорится в сообщении.
От Главного управления привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.
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