Число убитых российскими ракетами в Часовом Яру возросло до 38 человек. Спасены 9 человек, - ГСЧС

Спасательно-поисковая операция в Часовом Яру продолжается. Пока известно уже о 38 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 15:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов, разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр, тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасено из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО

От Главного управления привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.