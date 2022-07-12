Удар по Часовому Яру показывает жестокую правду, скрываемую за лживой информационной кампанией России, - Минобороны Британии

Правительство Великобритании осуждает Российскую Федерацию, которая за ложью о "гуманности" скрывает целенаправленные убийства мирных жителей в Украине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Министерства обороны.

"Министерство обороны России утверждает, что его силы исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Удар по Часовому Яру, унесший 34+ жизней невинных людей, показывает жестокую правду, скрываемую за этой кампанией лжи", - отмечают в Минобороны Британии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко рассказал о направлениях ударов НАТО по России. ВИДЕО

Напомним, 10 июля российская ракета попала в многоэтажку в Часовом Яру Донецкой области.

По последним данным, в Часовом Яру погибли 38 человек. Из-под завалов удалось спасти девять человек.