Удар по Часовому Яру показывает жестокую правду, скрываемую за лживой информационной кампанией России, - Минобороны Британии
Правительство Великобритании осуждает Российскую Федерацию, которая за ложью о "гуманности" скрывает целенаправленные убийства мирных жителей в Украине.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Министерства обороны.
"Министерство обороны России утверждает, что его силы исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
Удар по Часовому Яру, унесший 34+ жизней невинных людей, показывает жестокую правду, скрываемую за этой кампанией лжи", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, 10 июля российская ракета попала в многоэтажку в Часовом Яру Донецкой области.
По последним данным, в Часовом Яру погибли 38 человек. Из-под завалов удалось спасти девять человек.
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А зомбоящику вони вірять сліпо.