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Новости Война
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Удар по Часовому Яру показывает жестокую правду, скрываемую за лживой информационной кампанией России, - Минобороны Британии

дснс

Правительство Великобритании осуждает Российскую Федерацию, которая за ложью о "гуманности" скрывает целенаправленные убийства мирных жителей в Украине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Министерства обороны.

"Министерство обороны России утверждает, что его силы исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Удар по Часовому Яру, унесший 34+ жизней невинных людей, показывает жестокую правду, скрываемую за этой кампанией лжи", - отмечают в Минобороны Британии.

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Напомним, 10 июля российская ракета попала в многоэтажку в Часовом Яру Донецкой области.

По последним данным, в Часовом Яру погибли 38 человек. Из-под завалов удалось спасти девять человек.

Великобритания (4931) обстрел (26961) смерть (9214) Донецкая область (9545)


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самая правда : хороший кацап - мертвый кацап
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12.07.2022 15:55 Ответить
Страшна ціна, для того, щоб світ збагнув, що кацапи, то нелюдь, існування якої грунтується на заздрості, ненависті та брехні.
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12.07.2022 16:06 Ответить
Просто вони подають такі новини навпаки.Типу«після обстрілу українськими націоналістами»і далі по тексту.
А зомбоящику вони вірять сліпо.
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12.07.2022 16:10 Ответить
 
 