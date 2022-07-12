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В Херсонской области сообщено о подозрении двум местным депутатам-коллаборантам, - Офис генпрокурора

нацполіція

Заместителем Генерального прокурора подписано уведомление о подозрении двум депутатам местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, помогали устанавливать незаконную власть РФ. Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой – начальника так называемой "Рыбинспекции" Генического района", - говорится в сообщении.

Читайте: Нацполиция ведет уже более 900 производств по преступлениям, связанным с коллаборационной деятельностью

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование по уголовному производству при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины продолжается.

коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2461) Херсонская область (4726)


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12.07.2022 16:05 Ответить
Все як українському парламенті: «Покажіть, будь ласка, по фракціям».
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12.07.2022 16:09 Ответить
...угадай партію...ЄС?
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12.07.2022 16:39 Ответить
У нас ще якесь покарання окрім оголошення підозри є? Ці всі підозри як камінець в болото-булькнуло і затихло.
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12.07.2022 16:14 Ответить
Ще може бути "чесний" суд, 2 роки умовно і повернення до роботи мером.
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12.07.2022 16:20 Ответить
Тепер переведуть до центральної ради, або у кабмін
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12.07.2022 16:15 Ответить
за одним депутатом-предателем стоят тысячи выборцiв
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12.07.2022 16:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357737/ Ярославський: його, попри втечу, не затримували, а відпустили :
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський повернувся в Україну і дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
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12.07.2022 18:46 Ответить
 
 