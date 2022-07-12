В Херсонской области сообщено о подозрении двум местным депутатам-коллаборантам, - Офис генпрокурора
Заместителем Генерального прокурора подписано уведомление о подозрении двум депутатам местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, помогали устанавливать незаконную власть РФ. Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой – начальника так называемой "Рыбинспекции" Генического района", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование по уголовному производству при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины продолжается.
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