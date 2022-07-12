Украина получила более 400 тел военных в рамках обменов с Россией с начала войны

Украина получила более 400 тел военнослужащих в рамках обмена с Россией, преимущественно погибших на "Азовстали". Большинство уже опознано.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Люди, понимавшие, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не из Азовстали, то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело - это Луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и т.д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они", - рассказал он.

По его словам, тела военных попадают в один из трех моргов – в Киеве, Днепре или Харькове, в планах – добавить морг в Запорожье. Родственники могут сдать тест на ДНК в любом городе страны, результаты попадают в единую базу.

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