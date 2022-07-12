Появление в РФ "досок позора" и "парт героя" показывает, что ставка на высокий патриотизм не помогает пополнять ряды армии, - Центр стратегических коммуникаций
Ситуация с пополнением рядов российской армии критическая, поэтому Кремль пытается придумать новые приемы вербовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В частности, как отмечается, в Москве был опробован вариант с отправкой пропагандиста Киселева в Чечню. "Оттуда он рассказал сказку о том, как кадыровцы вдохновенно штурмуют военкоматы - самый дорогой пропагандист даже демонстрирует номера телефонов этих военкоматов, куда желающие могут позвонить", - отметили в Страткоме.
По его данным, в России вербуют пополнение также в тюрьмах и заводах; в банках через ипотеку, вузы и школы; в прайм-тайм на телевидении с вероятным переименованием "прямой линии с Путиным" в своеобразный телемарафон.
Но учитывая, что в России начали появляться "доски позора" и "парты героя", ставка на высокие патриотические чувства населения вообще не сыграла, констатируют в Центре.
"Ситуация с пополнением рядов "освободителей" действительно критическая. Даже безотказные буряты уже начинают бунтовать - в Улан-Удэ вернули самолет со 150 военнослужащими, разорвавшими контракт с МО РФ из-за нежелания воевать в Украине", - отметили в Страткоме.
Напомним, в Бурятию возвращаются военнослужащие-контрактники, массово отказывающиеся воевать в Украине и написавши рапорты об увольнении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крестом клянусь!
Православного бурята- буддиста в одних трусиках и шлемофоне над Байкалом распяли
как дезертира
Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов. Об этом сообщает https://t.me/rt_russian/119593?single RT .
Петиция обращена к президенту Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Владимиру Зеленскому . Ее автор утверждает, что русская императрица якобы навредила украинской государственности и культуре, а поставленная вместо нее фигура американца может повышать настроение и сигнализировать о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества.
порноаактор Билли краща заміна курві Катьці
Но это только для тех хероев, которые успели передать через белпочту унизат на родину...
Как вам, кацапы, "унитаз героя"?
Його зробили уособленням нашої боротьби, не Україну, а лише ЗЕ.
Прикро воювати проти парашки, коли тобі під час війни нав'язують їхній шлях до диктатури.
орел похож !
а ведь мы "даже еще не начинали" (с).....
а герой в школе сидел вписядку на двух неструганых дощечках, покуривая папиросы