Появление в РФ "досок позора" и "парт героя" показывает, что ставка на высокий патриотизм не помогает пополнять ряды армии, - Центр стратегических коммуникаций

Ситуация с пополнением рядов российской армии критическая, поэтому Кремль пытается придумать новые приемы вербовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В частности, как отмечается, в Москве был опробован вариант с отправкой пропагандиста Киселева в Чечню. "Оттуда он рассказал сказку о том, как кадыровцы вдохновенно штурмуют военкоматы - самый дорогой пропагандист даже демонстрирует номера телефонов этих военкоматов, куда желающие могут позвонить", - отметили в Страткоме.

По его данным, в России вербуют пополнение также в тюрьмах и заводах; в банках через ипотеку, вузы и школы; в прайм-тайм на телевидении с вероятным переименованием "прямой линии с Путиным" в своеобразный телемарафон.

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Но учитывая, что в России начали появляться "доски позора" и "парты героя", ставка на высокие патриотические чувства населения вообще не сыграла, констатируют в Центре.

"Ситуация с пополнением рядов "освободителей" действительно критическая. Даже безотказные буряты уже начинают бунтовать - в Улан-Удэ вернули самолет со 150 военнослужащими, разорвавшими контракт с МО РФ из-за нежелания воевать в Украине", - отметили в Страткоме.

Напомним, в Бурятию возвращаются военнослужащие-контрактники, массово отказывающиеся воевать в Украине и написавши рапорты об увольнении.