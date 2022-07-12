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Новости Война
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Появление в РФ "досок позора" и "парт героя" показывает, что ставка на высокий патриотизм не помогает пополнять ряды армии, - Центр стратегических коммуникаций

рф,армія,мобілізація,примува

Ситуация с пополнением рядов российской армии критическая, поэтому Кремль пытается придумать новые приемы вербовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В частности, как отмечается, в Москве был опробован вариант с отправкой пропагандиста Киселева в Чечню. "Оттуда он рассказал сказку о том, как кадыровцы вдохновенно штурмуют военкоматы - самый дорогой пропагандист даже демонстрирует номера телефонов этих военкоматов, куда желающие могут позвонить", - отметили в Страткоме.

По его данным, в России вербуют пополнение также в тюрьмах и заводах; в банках через ипотеку, вузы и школы; в прайм-тайм на телевидении с вероятным переименованием "прямой линии с Путиным" в своеобразный телемарафон.

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Но учитывая, что в России начали появляться "доски позора" и "парты героя", ставка на высокие патриотические чувства населения вообще не сыграла, констатируют в Центре.

"Ситуация с пополнением рядов "освободителей" действительно критическая. Даже безотказные буряты уже начинают бунтовать - в Улан-Удэ вернули самолет со 150 военнослужащими, разорвавшими контракт с МО РФ из-за нежелания воевать в Украине", - отметили в Страткоме.

Напомним, в Бурятию возвращаются военнослужащие-контрактники, массово отказывающиеся воевать в Украине и написавши рапорты об увольнении.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Топ комментарии
+12
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12.07.2022 16:25
+11
Ну як можна жити у кацапськоиу лайні взагалі...Господи-дякую шо я не москаль...
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12.07.2022 16:14
+9
Только тупые орки могли придумать доски позора для мародеров.
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12.07.2022 16:13
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Только тупые орки могли придумать доски позора для мародеров.
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12.07.2022 16:13 Ответить
Для мародерів у них - дошки пошани, а не ганьби. "Путєн разрішил!")
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12.07.2022 16:21 Ответить
Меня в СА тоже позороли на стенгазете
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12.07.2022 16:22 Ответить
сам видел !
Крестом клянусь!
Православного бурята- буддиста в одних трусиках и шлемофоне над Байкалом распяли

как дезертира
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12.07.2022 16:27 Ответить
В Одессе хотят поставить памятник порноактеру вместо постамента Екатерине II

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов. Об этом сообщает https://t.me/rt_russian/119593?single RT .

Петиция обращена к президенту Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Владимиру Зеленскому . Ее автор утверждает, что русская императрица якобы навредила украинской государственности и культуре, а поставленная вместо нее фигура американца может повышать настроение и сигнализировать о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества.

порноаактор Билли краща заміна курві Катьці
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12.07.2022 16:41 Ответить
Біллі, як мінімум, не шкодив Україні. Заслуговує на підтримку!
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12.07.2022 16:55 Ответить
Да и Катьке бы он понравился. Не пришлось бы ей с жеребцом "спать".
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12.07.2022 17:13 Ответить
Одною "дуррю" хочуть іншу замінить!
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12.07.2022 17:36 Ответить
Можно ещё учередить "унитаз героя"!
Но это только для тех хероев, которые успели передать через белпочту унизат на родину...
Как вам, кацапы, "унитаз героя"?
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12.07.2022 16:46 Ответить
Ну як можна жити у кацапськоиу лайні взагалі...Господи-дякую шо я не москаль...
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12.07.2022 16:14 Ответить
Как говорится "хорошие в хороших..., плохие в плохих..."
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12.07.2022 16:21 Ответить
А в нас патріотизм на думку політтехнологів влади заключається в любові до президента.
Його зробили уособленням нашої боротьби, не Україну, а лише ЗЕ.
Прикро воювати проти парашки, коли тобі під час війни нав'язують їхній шлях до диктатури.
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12.07.2022 16:22 Ответить
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12.07.2022 16:24 Ответить

орел похож !
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12.07.2022 16:29 Ответить
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12.07.2022 16:25 Ответить
шо, ***, ура-патриотизм сдулся, как дырявый гандон?
а ведь мы "даже еще не начинали" (с).....
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12.07.2022 16:35 Ответить
В каждом школьном сортире должен быть унитаз героя
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12.07.2022 16:39 Ответить
если это герой спецоперации, тогда он остался с отжатым унитазом в обнимку на поле подсолнухов "на Украине"

а герой в школе сидел вписядку на двух неструганых дощечках, покуривая папиросы
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12.07.2022 16:44 Ответить
У них у школах немає унітазів! Серуть в дірку!
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12.07.2022 17:43 Ответить
какой там может быть патриотизм, если они едут грабить и убивать соседей. Слово "патриотизм" применимо к защите Родины, а не к убийству женщин и детей соседей.
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12.07.2022 16:56 Ответить
Цікаво - а як вони будуть "викручуваться", якщо у них у школі буде кілька "героїв" одночасно? Де парт наберуть? Мабуть, будуть розподілять по кабінетах (історичному, природничому і так далі)
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12.07.2022 17:45 Ответить
Якщо вже до бурятів дійшло то точно ****@ць кацапні
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12.07.2022 20:24 Ответить
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12.07.2022 22:00 Ответить
 
 