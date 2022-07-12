Десять россиян обратились за визами на въезд в Украину, - спикер МИД Николенко

По состоянию на 11 июля десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро отправились на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.

В комментарии Суспільному представитель МИД Олег Николенко рассказал, что за первую неделю функционирования визового режима консулы не получили никакого обращения о подаче документов на визу от граждан РФ, передает Цензор.НЕТ.

"За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы. Мы говорим о 6 краткосрочных виз. Это люди, желающие посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы – на воссоединение с семьей", - сообщил Николенко.

По словам дипломата, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России пока податься нельзя, потому что соответствующие центры еще не заработали. Николенко отметил, что люди подавались в 4 странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

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Дипломат рассказал, что рассматривать документы и выносить решение о предоставлении виз будут дольше 10 дней, но сколько точно займет этот процесс пока неясно.

"Если принимать стандартную визовую процедуру, это 10 дней. Но учитывая то, что соискателями визы являются граждане государства-агрессора, здесь будет осуществляться более плотная проверка, поэтому срок рассмотрения визы будет дольше 10 дней. Мы понимаем, что решение о визовом режиме призвано обеспечить нашу национальную безопасность, поэтому к аппликантам будет применена усиленная проверка, чтобы в рассмотрении информации, которую представляют граждане России, могли бы принять участие и другие компетентные органы Украины, чтобы точно проверить, что человек не составляет угрозы нашей безопасности", - добавил спикер МИД.

Напомним, 11 февраля 2022 года на сайте петиций появилось предложение о введении визового режима из РФ. В начале мая она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию и поддержал введение визового режима для россиян.

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17 июня Кабмин принял решение о введении визового режима для граждан РФ. Он начал действовать с 1 июля.