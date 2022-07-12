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Новости Война
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Десять россиян обратились за визами на въезд в Украину, - спикер МИД Николенко

віза

По состоянию на 11 июля десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро отправились на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.

В комментарии Суспільному представитель МИД Олег Николенко рассказал, что за первую неделю функционирования визового режима консулы не получили никакого обращения о подаче документов на визу от граждан РФ, передает Цензор.НЕТ.

"За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы. Мы говорим о 6 краткосрочных виз. Это люди, желающие посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы – на воссоединение с семьей", - сообщил Николенко.

По словам дипломата, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России пока податься нельзя, потому что соответствующие центры еще не заработали. Николенко отметил, что люди подавались в 4 странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

Читайте: Ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы, - Кулеба

Дипломат рассказал, что рассматривать документы и выносить решение о предоставлении виз будут  дольше 10 дней, но сколько точно займет этот процесс пока неясно.

"Если принимать стандартную визовую процедуру, это 10 дней. Но учитывая то, что соискателями визы являются граждане государства-агрессора, здесь будет осуществляться более плотная проверка, поэтому срок рассмотрения визы будет дольше 10 дней. Мы понимаем, что решение о визовом режиме призвано обеспечить нашу национальную безопасность, поэтому к аппликантам будет применена усиленная проверка, чтобы в рассмотрении информации, которую представляют граждане России, могли бы принять участие и другие компетентные органы Украины, чтобы точно проверить, что человек не составляет угрозы нашей безопасности", - добавил спикер МИД.

Напомним, 11 февраля 2022 года на сайте петиций появилось предложение о введении визового режима из РФ. В начале мая она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию и поддержал введение визового режима для россиян.

Также читайте: Украина не запретила въезд для граждан РФ, - в Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк

17 июня Кабмин принял решение о введении визового режима для граждан РФ. Он начал действовать с 1 июля.

россия (95393) визовый режим (486) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+19
Из этих 10 ни один не отвечает критерию "хороший русский". Визы им нельзя давать.
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12.07.2022 16:54
+18
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12.07.2022 17:14
+16
за рускім кораблем...
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12.07.2022 16:46
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шпигуватимуть
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12.07.2022 16:43 Ответить
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12.07.2022 17:14 Ответить
2 4 6 8
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12.07.2022 17:58 Ответить
Найн. Вообще нет. Даже в качестве гумуса. Такшта, правильный ответ - 0.
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12.07.2022 18:14 Ответить
Ким і на якій підставі була відмінена заборона в'їзду кацапських кнурів від 16 до 60 років?
З Білорусі диверсанти вїзжають досі
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12.07.2022 19:57 Ответить
В селе Крылово в Пермском крае прошли соревнования по метанию высохших навозных лепешек.

В турнире «Веселый коровяк» приняло участие около двухсот человек. Победитель запустил лепешку на 48,5 метров.
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12.07.2022 16:43 Ответить
А когда стартует конкурс по лепке бюста вождя?
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12.07.2022 16:45 Ответить
не знаю..))
---
Технологией приготовления навозных дисков с журналистами поделилась организатор соревнований, глава местного Дома культуры Ирина Чугаева. «Правильную лепешку делает сама корова. Мы их только собираем ранней весной. Когда снег тает, собирают лепешки - какая по сердцу… Мы их высушиваем дополнительно на солнышке - и все», - объяснила Чугаева.
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12.07.2022 16:46 Ответить
Пи...дец. Очень высокой культуры нация...
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12.07.2022 17:11 Ответить
Уже слепили...
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12.07.2022 17:20 Ответить
никого не пускать
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12.07.2022 16:45 Ответить
Розмірковуєте як ота бидловата... Без урахування політики та здорового глузду. Деякі росіяни, типу Невзорова, корисні для України на будь-яких рівнях більше, ніж половина діячів, не кажучи вже про деяких недалеких громадян.
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12.07.2022 17:09 Ответить
корисними зайвохромосомні руzzкіє можуть бути в єдиному випадку: як добрива.
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12.07.2022 17:18 Ответить
І чим той нєвзоров корисний для України? Тим що "путєна нє любіт"?
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12.07.2022 17:36 Ответить
так а чим жиж користний для нашого суспільства "не такий кацап" нівзорав, може тим що підтримував ризський амон коли вони вбивали беззбройнийх протестувальників біля телевежі у 1990 році
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12.07.2022 19:34 Ответить
курва незворов много був корисний власному народу? Він зрадив свій народ, і його народ зовсім з катушок злетів, як там? "разнарядка пришла, нравится не нравится надо отрабативать", і начхати йому на совість і мораль, цей україноненавісник, яким би він не казався комусь розумним, обрав сторону зла. Крисним-то він може бути тільки чорту.
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12.07.2022 22:21 Ответить
Вам біндєрафцам фсьо би нєпускать. А єслі "до мами"? Мама ждьот, панімаіш лі, синочку! А в цей час інший "синачка" інших мам із синочками і донечками ракетами "ху@ріт". Це ж нічьо, це ж "другой ху@ріт". І "другИх". А цього можна "пустіть".
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12.07.2022 17:14 Ответить
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12.07.2022 17:16 Ответить
проверят и получат визы.
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12.07.2022 16:46 Ответить
за рускім кораблем...
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12.07.2022 16:46 Ответить
Сразу на#уй!
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12.07.2022 16:48 Ответить
ну най їдуть а ми їх тут вбємо. законом дозволено. вбивати кацапів, це не траву палити
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12.07.2022 16:49 Ответить
Нафуя?
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12.07.2022 16:50 Ответить
этнографическая экспедиция. будут искать пазлы от руцкоязычных мальчиков, трусики там разные, концы танкистов,..
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12.07.2022 17:10 Ответить
відмовити.....
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12.07.2022 16:51 Ответить
Гоните в шею. Отбросы человечества нам тут не нужны.
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12.07.2022 16:51 Ответить
Хм, родственники с ПаРаши плачут, что сейчас даже с визами попасть в Украину нереально - надо ехать через третьи страны и путешествие будет стоить 70 тыс. ржублей.
(Тут должен быть енот, хлопающий лапками в ладоши).
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12.07.2022 16:51 Ответить
А на хуана "родствєнікам" в Україну? Побачитися востаннє, поки "родствєніков на Украінє" не перетворили "в ядєрний пєпєл"?
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12.07.2022 17:20 Ответить
а чому за ціну не каже ніхто скільки коштуе віза для кацапів чи безкоштовно ?для нас коли був шенген платили по 35 евро наприклад в сша коштувала 100 долларов щоб отримати
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12.07.2022 16:54 Ответить
Ви шо, як можна брати гроші з братнього народу? Зєля їм ще доплатить.
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12.07.2022 17:29 Ответить
65 "омєріканскіх рублєй".
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12.07.2022 17:47 Ответить
Из этих 10 ни один не отвечает критерию "хороший русский". Визы им нельзя давать.
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12.07.2022 16:54 Ответить
"это все сироты. внебрачные дети стэфанчука из поволжья. едут воссоединятся с папой." )
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12.07.2022 16:55 Ответить
"Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону..."
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12.07.2022 17:54 Ответить
На )(уй на парашу.
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12.07.2022 16:55 Ответить
...кацапи, ну ви зрозуміли...
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12.07.2022 16:57 Ответить
Головна мета щоб ці візи були надто дорогими щоб за рахунок рашистів відбудовувати країну.
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12.07.2022 16:59 Ответить
навіщо так ускладнювати? це по-іншому робиться.
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12.07.2022 22:24 Ответить
Треба відкрити візовий центр для росіян на північному колі десь на Алясці.Для того щоб отримати українську візу потрібно отримати візу США і летіти на Аляскау.
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12.07.2022 17:01 Ответить
при хорошей судебной системе и работе сбу, населению не нужно было бы переживать. просто недоверие ко всей системе функцию берет на себя население.
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12.07.2022 17:02 Ответить
десят негритят уже было. пришло время "десяти парашят" )) считалка выйдет взрывная ))
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12.07.2022 17:04 Ответить
А сколько стОит украинская виза для расеян? Почему бы ей не быть самой дорогой визой в мире? Хотят в Украину -- пусть платят.
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12.07.2022 17:13 Ответить
65$. А треба щоб була хоча б 650$. А краще 6500$. Вони ж "самиє баґатиє в мірє".
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12.07.2022 18:09 Ответить
Шпионы и диверсанты пройдут при любой проверке. Нужно вообще запретить вьезд парашенцам на несколько лет. Если они не признают нас как независимую страну нечего к нам и ехать.
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12.07.2022 17:20 Ответить
Для "шпіонів" і "диверсантів" Луб"янка "зварганить" паспорт будь-якої країни - навіть дружньої нам
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12.07.2022 19:25 Ответить
Якщо приїдуть і потраплять під расіянську ракету - то я не проти.
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12.07.2022 17:22 Ответить
запретить нужно впускать в Украину тех кто уже взял второй паспорт рефии. Это недограждане Украины. Их мужья и сыновья с 2014 года убивают украинцев.
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12.07.2022 17:23 Ответить
Надо им предоставить льготу.
Например каждому двухсотому визу выдавать автоматически.
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12.07.2022 17:31 Ответить
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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12.07.2022 17:41 Ответить
Та які візи, якщо з Білорусами у нас безвіз, росіянам простіше буде получити паспорт Білорусії і їхати робити диверсії на території України. Зробіть візовий режим з Білорусами, дибіли...
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12.07.2022 17:44 Ответить
оглянитесь вокруг, и найдете тех кому делать диверсии как два пальца. И не нужно визы брать. Вы сами себя боитесь.
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12.07.2022 17:50 Ответить
Відмовити...
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12.07.2022 17:47 Ответить
Ч а р н о т а : Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге! Ты, брат, большую память о себе оставил. (с) "Бег"
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12.07.2022 18:32 Ответить
в визах отказать!!
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12.07.2022 19:08 Ответить
Візною візою може стать скальп іншого москаля.
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12.07.2022 19:58 Ответить
cкожі поляніца...клубніка..-не вьедешь отказ..и печать салом..по всем ксивам и сусалам
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12.07.2022 20:14 Ответить
ну а що ж ви хотіли? електорат русофілів сильно проряділі русскіє, якщо терміново в країну не понабрати харошіх русскіх які просто обожнюють совок, безправіє, стукачество, черги, ніщету, плазувати перед керівництвом ну й це все....то так і вибори продути можна.
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12.07.2022 22:26 Ответить
Дурная дискуссия в комментах! Пусть визовый работает, и пусть едут, даже мало. Это международная практика. Лучше срочно обнародовать сколько на сегодня в РФ от нас въезжают именно через третьи страны! Думаю цифры иные.
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13.07.2022 08:03 Ответить
 
 