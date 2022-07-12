На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова

Украинским защитникам на передовую срочно необходимы генератор, дроны и тепловизор.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу всех очень серьезно относиться к нуждам фронта, потому что по ТВ рассказывают, как все хорошо, но реальность такая, что продолжаются самые тяжелые бои, у нас десятки погибших и сотни раненых. Прошу помогать, кто как может!"

У нас четыре срочных счета. Спецподразделение без света, постоянные обстрелы артой, требуется генератор – 64 тыс. грн. Дроны, глаза разведчиков, дроны корректируют обстрелы по врагу. Два счета на дрон Аутел премиум – 61 500 грн и квадрокоптер Мавик 3 – 79 500 грн. И очень нужен тепловизор – 71 750 грн. Вчера купила дрон Аутел лайт 54 тыс. и он уже работает. Сегодня купила дрон Аутел с тепловизором 298 тыс. грн и тепловизор 53 тыс., уже отправили на фронт", - рассказала она.

PayPal: [email protected].

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