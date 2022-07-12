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Новости Война
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На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова

юсупова

Украинским защитникам на передовую срочно необходимы генератор, дроны и тепловизор.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу всех очень серьезно относиться к нуждам фронта, потому что по ТВ рассказывают, как все хорошо, но реальность такая, что продолжаются самые тяжелые бои, у нас десятки погибших и сотни раненых. Прошу помогать, кто как может!"

У нас четыре срочных счета. Спецподразделение без света, постоянные обстрелы артой, требуется генератор – 64 тыс. грн. Дроны, глаза разведчиков, дроны корректируют обстрелы по врагу. Два счета на дрон Аутел премиум – 61 500 грн и квадрокоптер Мавик 3 – 79 500 грн. И очень нужен тепловизор – 71 750 грн. Вчера купила дрон Аутел лайт 54 тыс. и он уже работает. Сегодня купила дрон Аутел с тепловизором 298 тыс. грн и тепловизор 53 тыс., уже отправили на фронт", - рассказала она.

PayPal: [email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 приват, Юсупова

5358385320002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Также смотрите: Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 01
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 02
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 03
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 04
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 05
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 06
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 07
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 08
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 09
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 10
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 11
На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова 12

помощь (7770) волонтеры (2630) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+4
так хочется помочь , но сижу без работы ,могу только 100 грн
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12.07.2022 16:49
+3
25000 в Ровно при Совдепии и Дубно, ***** русне, батя знает что готворит
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12.07.2022 16:50
+2
https://m.censor.net/ua/news/3353646/***********************************************************************************************************
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12.07.2022 17:14
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так хочется помочь , но сижу без работы ,могу только 100 грн
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12.07.2022 16:49 Ответить
25000 в Ровно при Совдепии и Дубно, ***** русне, батя знает что готворит
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12.07.2022 16:50 Ответить
В той час як кат і комуняка нагребний б. та його спільники і надалі скоюють злочини
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12.07.2022 16:56 Ответить
Держитесь, нам еще Московию надо уничтожить
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12.07.2022 16:59 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3353646/***********************************************************************************************************
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12.07.2022 17:14 Ответить
Трохи допоміг!
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12.07.2022 17:23 Ответить
Нащо такий дорогий генератор і лише один? Краще кілька простіших та дешевших. Я для хлопців купляв 2-кіловатні по $200. Якщо щось з одним трапиться (приліт, наприклад), то решта працюватимуть, а так один за дурні гроші - це безглуздя!
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12.07.2022 17:51 Ответить
шо той генератор 2 кВт -ний потягне - чайник і лампочку ..
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12.07.2022 19:52 Ответить
Головне щоб генератор на дізелі працював, бо майже вся техніка дізельна. Може й трохи дорожчий
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13.07.2022 10:06 Ответить
+
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12.07.2022 17:53 Ответить
Заканчивался восьмой год войны.....
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12.07.2022 18:16 Ответить
Надалі все тільки на підтримці людей не може триматись. Вже йде реклама різних фондів по радіо.
Невже це не зрозуміло прикоритникам?
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12.07.2022 18:28 Ответить
Яким це "прикоритникам" ?? Юсупова -волонтер перевіренний часом ... Або допомогайте або не пі#тіть !
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12.07.2022 19:48 Ответить
++
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12.07.2022 19:38 Ответить
Та не жлобіться ви , навіть тійво 10-50 грн. вам погоди не зроблять ...
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12.07.2022 19:45 Ответить
А волонтёры пусть не стесняются и просят деньги и у зеленского. и У его бандЫ кухарок. Зеленский Пусть продаст свою квартиру в Крыму(Квартира ведь у окупанта, правильно)), потом пусть продаст квартиру в лондоне, а ворюга Юзик пусть продаст шикарный Джип , который он купиЛ на воровстве велыкого крадивныцтва на дорогах!! и Арахамия , который наворовал на покупке дешёвой электроэнергии с России и Беларуси ,для такого же ворюги Коломойского!! Короче пробегитесь с шапкой по всем ворюгам из "слуг народа" и насобираЕте пару миллардов гривен точно!! А то звиздит Зеленский с экранов ТВ красиво , а сам закрысятничал все своё наворованное имущество у народа УКраины!! пусть покажет пример, как : Порошенко , Ахметов , Новинский Герегы , Косюк ,Жеваго , и другие патриоты Украины, которые перечисли сотни миллионов и миллардов гривен для ЗСУ!! А это кодло ворюг из "слуг народа" только умеют воровать и предавать!!! А то получается , что наш президент совсем не патриот Украины , а жмот!! Зеленский, Приобрети хотя бы на сотню бронежелетов для ЗСУ, хотя мог бы и купить свободно два десятка БТРов!! .....Что , так быстро Обеднел и или всё спрятял??!! Или Арахамия помог спрятать всё за рубеж,в офшоры. Ведь он у нас великий спец, как и все кавказцы по офшорам , воровству и пи..дёжу!!!
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12.07.2022 20:04 Ответить
Що ж це ви наїжджаєте на нашого преза. він же на благодійному аукционі спродав свою флісову кофту за 111тис. дол. та вишиванку за 100 тис. дол. ! Ви уявляєте. яка буде стартова ціна його труселей. якщо дійде до них черга ! А ось продати приватну нерухомість і передати кошти на ЗСУ чи за власні кошти закупити зброю чи військову техніку. то - НІ -НІ-НІ !!! То - святе. то для його нащадків та олігархічного стилю життя !
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12.07.2022 22:07 Ответить
А що це за ФОПи продають це обладнання,де вони його взяли,чому не можуть передати армії хоч за півціни.Ми повинні їм скидаться, а вони заробляти ? Звичайно хто не годує свою армію той годує чужу.Але повинна бути якась прозорість. Я теж можу знайти знайомого ФОПа і кинути клич для армії треба те і те давайте скинемся та купимо. Якось таке виходить. Можете Юсупова щось на це нам пояснити?
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12.07.2022 23:02 Ответить
 
 