Минобороны Испании позволило передать Украине танки Leopard и БТР М113, - Infodefensa
Испания готова к переговорам по передаче Украине в 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.
Об этом источники сообщили изданию Infodefensa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Министерство обороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине танков и БТР. В настоящее время страна изучает оптимальные пути передачи вооружения как таковой, поскольку получила многочисленные обращения от украинской власти о помощи в борьбе с российской агрессией.
После того как Leopard 2A4 и M113 станут собственностью Украины, украинское правительство должно профинансировать их обновление и модернизацию на территории Испании за счет Европейского фонда мира Европейского союза. Для этого нужно будет заключить контракт с испанскими компаниями. Последним этапом станет перемещение танков на территорию Украины. Эта процедура предварительно может продолжаться до конца этого года.
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Признание Стрелкова
Мінімум. Маю надію, малу насправді, що заявлене, це деза для рузьге швайне, а дадуть більше...
Джавелінів нам спочатку, дай Бог пам'яті, здається теж 100 штук всього дали!
Так і з літаками буде - спочатку дадуть штук 8-10, а там вже легше піде!
І він точно буде ліпший за характеристиками ніж Т72Б3!
https://www.youtube.com/watch?v=YIo9WoLLmzg&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 В Крыму переполох: рашисты деморализованы точными ударами ВСУ
Хоча я не наполягаю на цьому.
Танки хоч і старі але кращі ніж кацапські Т 62 і Т 72.
Чехия передала нам МИ-24 в количестве N штук.....
https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk
кстати, есть надежда.... (Швец вроде говорил) в Штатах начали расконсервировать Абрамсы, но для кого, когда и сколько, пока не известно.....
Німеччина приєднуються до чату: кхм-кхм
О Нептунах и не только (Часть 2)
И раз на то пошло дело, то будет опубликован и черный список тех лиц, которые убили почти три года времени, остановив все указанные выше программы. Этот список обязательно должен дойти в суд по делу о диверсии. Родина должна звать как своих героев, так и негодяев, которые должны ответить за тот вред и те смерти, которые стали следствием их деятельности.
Да, это был именно израильский вариант укрепления обороноспособности страны. Когда Израиль оказался во враждебном окружении и с полным пониманием того, что широкомасштабная война может начаться в любой момент и никакой внешней помощи не будет вообще или не будет ее долго, он встал перед выбором: либо погибнуть, либо как-то спастись. И он решил, что надо выжить всеми правдами и неправдами.
Через свои диаспоры, Израиль стал добывать оружие во всех концах света, не гнушаясь ни контрабандой, ни подкупом, ни открытым грабежом. Тащили оружие, боеприпасы, комплектующие и так далее, но в то же время, на базе имеющихся образцов оружия стали запускать собственное производство нужного железа. При этом, что-то допиливали, что-то докручивали, что-то переосмысливали и в итоге получали собственное оружие, не уступающее исходному по боевым качествам, но приспособленное к возможностям собственной промышленности, чтобы производить его много и пополнять свои запасы до дня «Д», неизбежность которого была понятна всем.
И вот до 2019 года Украина делала примерно то же самое. Да, хотелось бы запилить электромагнитные пушки, бластеры и прочие высокотехнологичные штучки, но надо было разработать то, что могло бы перекрыть бреши в наших системах вооружений и что мы могли выпускать сами, без чьих-то лицензий и разрешений. А главное - делать быстро и массово. Именно поэтому все указанные выше системы оказались допиленными образцами вооружений, которые наша промышленность в принципе могла производить.
А теперь просто представим, что было бы, если бы мы не получили Джавелины, Нлавы Хаймарсы, Томагавки, Цезари, Три сокири и прочие вооружения. Что бы получили наши войска для обороны? А ведь к 2019 году до серии уже были доведены системы, которые могли бы решить массу вопросов и в противокорабельной и в противовоздушной борьбе. Слава богу, что Стугны пошли в серию и их не успели зарубить или на них ДБР не наложила арест. Кстати, первая буква «Д» в названии этого странного органа, по праву может быть начальной буквой слова «диверсия». Ее деятельность это сплошная длящаяся диверсия, но это - другая история.
А ведь за три года, начиная с 19-го, ВСУ могли бы получить огромную партию собственного оружия, если бы средства не в асфальт закапывались, а были пущены на оборону и на производство необходимых вооружений. За три года мы бы имели столько Нептунов, что вражеские корыта не смогли бы даже сунуться к нашим берегам. То же самое и с ПВО. Но в данном случае нас интересует Нептун, поскольку с картинки его полета мы и начали эту историю.
Ведь все же слышали оправдания того, почему была зарублена эта программа? Обделенные умом типы, брызгая слюной рассказывали о том, что это - хлам и совершенно ненужное оружие. А теперь оказывается, что Нептуны забодали крейсер Москва, отправили на дно хитрый спасательный буксир и они же разнесли вышки Бойко. Заметим, каждая из этих целей не просто была защищена системой ПВО, но была ее центром.
Плюс к тому, все места поражения целей, прикрывались наземными системами ПВО из Крыма и острова Змеиный. Тем не менее, Нептуны отработали на пятерочку и сейчас мы можем с полной уверенностью говорить о том, что программа перевооружения ВСУ, начатая в 2015-м и проходившая до 2019 года, была не просто правильной, а единственно правильной. Конечно, спасибо нашим партнерам, которые подставили нам свое плечо, но по факту, мы оказались без нужного оружия в момент вторжения и это при том, что могли и обязаны были его иметь. Вместо того, чтобы по максимуму перекрыть возможности нападения на нас, мы стали проводить разоружение, отвод войск, закрытие военных программ и наводнили военное ведомство ублюдками, которые явно работали на врага.
Таким образом, мы оказались в роли просителей, стоящих перед партнерами с протянутой рукой и сейчас у кого-то еще хватает наглости рассказывать о том, что зато просим красиво и руку тянем технично и правильно. Ну а Нептуны полностью себя оправдали и если бы то, что они уже сделали, было бы все, в этой войне, то и этого было бы достаточно для того, чтобы поставить им высший балл. Пройдет время и все расставит на свои места и оценку получат все и те, кто двигал эту тему, и кто ее тормозил. Каждый получит по заслугам.
Сорос отравил воду и множество россиян в отчаянии выбрасываются на берег и погибают
Тому поведінка деяких фірм та країн-виробників зброї взагалі незрозуміла....
Вони навпаки...повинні якомога більше насичувати ЗСУ усіма своїми НОВИНКАМИ і вивчати як ця зброя себе поводить в умовах справжньої війни, де потрібно доопрацювати і вдосконалити цю зброю....
Ви подивіться яку рекламу ця війна вже зробила для Javelin,британським Нлавам, турецьким Байрактараи, а тепер і ХАММЕРСАМ...як одразу зріс попит на ринку зброї на ці види озброєння? Як саудити, індуси почали масово відмовлятися від російського барахла і стали в чергу за цими натівськими зразками?
А в світлі протистояння КИТАЙ-ЗАХІД, цей досвід україно-російської війни стає для Заходу майже безцінним.... Оскільки КИТАЙСЬКА ЗБРОЯ - це або ПРЯМА КАЛЬКА З РАДЯНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЇ, АБО РОСІЙСЬКИЙ ЕКСПОРТ....
"З іншої сторони, у питаннях військової допомоги Україні Іспанія проявляє непослідовність, що межує з образою, пише Infodefensa. Наприклад, у квітні 2022 року іспанці заявили, що передають для ЗСУ 200 тонн вантажів та 20 армійських вантажівок, а по факту - Іспанія ці вантажівки в останній момент забрала собі, без погодження з Україною."