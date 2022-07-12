Минобороны Испании позволило передать Украине танки Leopard и БТР М113, - Infodefensa

Испания готова к переговорам по передаче Украине в 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.

Об этом источники сообщили изданию Infodefensa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Министерство обороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине танков и БТР. В настоящее время страна изучает оптимальные пути передачи вооружения как таковой, поскольку получила многочисленные обращения от украинской власти о помощи в борьбе с российской агрессией.

После того как Leopard 2A4 и M113 станут собственностью Украины, украинское правительство должно профинансировать их обновление и модернизацию на территории Испании за счет Европейского фонда мира Европейского союза. Для этого нужно будет заключить контракт с испанскими компаниями. Последним этапом станет перемещение танков на территорию Украины. Эта процедура предварительно может продолжаться до конца этого года.

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