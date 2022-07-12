РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
24 797 84

Минобороны Испании позволило передать Украине танки Leopard и БТР М113, - Infodefensa

leopard,2a4

Испания готова к переговорам по передаче Украине в 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.

Об этом источники сообщили изданию Infodefensa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Министерство обороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине танков и БТР. В настоящее время страна изучает оптимальные пути передачи вооружения как таковой, поскольку получила многочисленные обращения от украинской власти о помощи в борьбе с российской агрессией.

После того как Leopard 2A4 и M113 станут собственностью Украины, украинское правительство должно профинансировать их обновление и модернизацию на территории Испании за счет Европейского фонда мира Европейского союза. Для этого нужно будет заключить контракт с испанскими компаниями. Последним этапом станет перемещение танков на территорию Украины. Эта процедура предварительно может продолжаться до конца этого года.

Читайте: Рамштайн-4: Следующая встреча состоится онлайн 20 июля, - Пентагон

Испания (860) оружие (10200) танк (2248) БТР (364)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Іспанцям-респект. Тільки б німці по Леопардам не насрали...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:10
+18
І тут такий шольц в тройному тулупі: НІЗЯ, бюо Швейцарія заборонила, бо вони нейтральні...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:09
+17
В хозяйстве всё пригодиться.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а они нужны будут в конце года?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:09 Ответить
В хозяйстве всё пригодиться.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:16 Ответить
Якщо кацапи вже знімають танки 50х - 60х років це значить, що техніка скінчилась, нової взяти ніде, то як вони роками воювати будуть?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:46 Ответить
Куплять у китайців, хіба проблема? Тим більще що китайський впк побудований на радянській основі. Не треба буде навіть перенавчатися.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:58 Ответить
Егеж, зараз. 1. Китайцям не потрібні санкції. 2. Навіщо давати зброю, без допомоги Сибір швидше стане новою провінцією Китаю.
показать весь комментарий
13.07.2022 02:52 Ответить
Да техники там как говна. Пусть и хлама большинство, но нам и 1 из 10 хватит для проблем. Они же не с армией воюют, а людей уничтожают. Свинособаки ученые военному делу заканчиваются, вот что главное.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:13 Ответить
Це значить, що нового їм вже шкода. Усі на їхньому місці так зробили б. Там складів з технікою й оброєнням - на роки війни. Совок того гівна наклепав стільки, що вистачило б усю планету завоювати.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:40 Ответить
Питаєш як вони воювати будуть ? (( отак і воюватимуть , бо того дрантя у них дохера набереться , проблема не у кацапах а у тому чим воюватимуть ЗСУ ? Чи ти думаєш що наші танки стоять солідолом змащені і пергаментним папером закутані ?
показать весь комментарий
12.07.2022 22:18 Ответить
Не слухайте Арестовича про те , що воєнна техніка на кацапіі закінчується !
показать весь комментарий
12.07.2022 22:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=69uv16RsHPQ https://www.youtube.com/watch?v=69uv16RsHPQ

Признание Стрелкова
показать весь комментарий
12.07.2022 19:09 Ответить
Нам не знать когда эта партия танков поступит. Это закрытая тема для сми. Возможно танки придут через пару месяцев. Возможно через пару недель. Так что новость очень приятная..
показать весь комментарий
12.07.2022 18:19 Ответить
Ну да, закрытая тема!) Подляк с абдристовичем в две глотки прокричат, только танки в Испании на эшелон погрузят, а ермак уже на прямой связи с москвой!
показать весь комментарий
12.07.2022 18:29 Ответить
Ще бульбофюрер свої запаси віддасть, подарує, підтримає братню парашу в складні часи. Тобто поцілує в ср@ку за гроші
показать весь комментарий
12.07.2022 20:21 Ответить
Нужны. Война надолго. Потери каждый день. И все Твердые будут нужны. И еще придется искать варианты.
показать весь комментарий
12.07.2022 21:00 Ответить
І тут такий шольц в тройному тулупі: НІЗЯ, бюо Швейцарія заборонила, бо вони нейтральні...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:09 Ответить
швещария запретила свои танки постовлять которые находятся на територии германии
показать весь комментарий
12.07.2022 17:10 Ответить
Как раз танки Швейцария не запретила, потому что они были немецкого производства, а вот боеприпасы к зениткам таки да.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:23 Ответить
Е-е-е-е... а, вибачте, яку марку танків випускає Швейцарія?
показать весь комментарий
12.07.2022 19:01 Ответить
Pz61 , Pz68
показать весь комментарий
12.07.2022 20:04 Ответить
"Выпуск осуществлялся четырьмя постепенно модернизировавшимися сериями и в итоге составил 400 машин".
показать весь комментарий
12.07.2022 21:03 Ответить
Не танки, а БМП Пиранья. Не на территории Германии, а Дании.
показать весь комментарий
12.07.2022 21:01 Ответить
Іспанцям-респект. Тільки б німці по Леопардам не насрали...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:10 Ответить
Якщо в кінці року - то німці поки мовчатимуть. А там будуть діяти по обставинах які будуть на фронті.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:15 Ответить
І ще одне...Танків би хоч 40, а бмп хоч 60..
Мінімум. Маю надію, малу насправді, що заявлене, це деза для рузьге швайне, а дадуть більше...
показать весь комментарий
12.07.2022 18:12 Ответить
Тут головне почати!

Джавелінів нам спочатку, дай Бог пам'яті, здається теж 100 штук всього дали!

Так і з літаками буде - спочатку дадуть штук 8-10, а там вже легше піде!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:03 Ответить
То конкистадоры мстят за поведение рашка-туристов на курортах Испании.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:13 Ответить
До конца года, так как их еще надо модернизировать на промышленном предприятии...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:12 Ответить
Так у іспанців модель танків не нова Зокрема - я не бачив на цих танках активної броні, наприклад А це суттєво послаблює бронезахист Так що все цілком розумне: беруть базову модель роблять новий "обвіс" за гроші Євросоюзу і ми отримуємо роту модернізованих Леопардів
показать весь комментарий
12.07.2022 17:23 Ответить
зачем вообще этим танкам активная броня если их родная отличная. Цепляют активную на совковые легкие танки а эти не пробить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:26 Ответить
В Леопардах активної броні немає в принципі. Як і в Абрамсах. Там інша концепція. Типу кацапам допомагає їх активна броня.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:32 Ответить
Проти РПГ допомогає.
показать весь комментарий
12.07.2022 20:54 Ответить
Ну - Леопард 2 в модифікації А4 - не такий вже і старий!

І він точно буде ліпший за характеристиками ніж Т72Б3!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:06 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:14 Ответить
коли буде хоч 1 HIMARS з 300 км ракетою, повір мені, ми таке побачимо приємне... навіть 1))
показать весь комментарий
12.07.2022 17:17 Ответить
есть уже 300 км

https://www.youtube.com/watch?v=YIo9WoLLmzg&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 В Крыму переполох: рашисты деморализованы точными ударами ВСУ
показать весь комментарий
12.07.2022 17:22 Ответить
"есть уже 300 км" - не факт, предположения блогера, в Луганске могла быть и диверсия
показать весь комментарий
12.07.2022 17:43 Ответить
Думаю, що це все ж таки була "Точка У" з останніх запасів!

Хоча я не наполягаю на цьому.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:19 Ответить
S etimi Himarsami mozno streliat i Prsm raketami kotoryje mozet bit i 500 kilometrov i daze 1200km strelnut.Himarsi tak jest ,nuzni raketi.Jest iz tex sto dajut M31 modifikacija na 135km,u vas oni do 85 kilometrov
показать весь комментарий
12.07.2022 17:30 Ответить
Ішпанія і трохи заробить 😁
Танки хоч і старі але кращі ніж кацапські Т 62 і Т 72.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:16 Ответить
Іспанія якраз нічого не заробить (крім морального авторитету) Танки юридично передають Україні, а фактично - направляють на модернізацію за кошти Євросоюзу І лише після модернізації ми їх отримаємо реально
показать весь комментарий
12.07.2022 17:26 Ответить
Написано, модернизация на испанских предприятиях.бесплатно их модернизировать они не будут,значит заработают. не вижу в этом ничего плохого,испанцы зарабатывают,мы получаем танки, Евросоюз за это платит.все по честному
показать весь комментарий
12.07.2022 18:41 Ответить
Да как бы лучше и аналоговнетных Т-90
показать весь комментарий
12.07.2022 18:38 Ответить
а Шольц знает ?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:21 Ответить
Це та Іспанія що травила Зозулю за допомогу українській армії?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:24 Ответить
Там не вся Испания, а фаны двух или трех клубов с левыми политическими взглядами...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:29 Ответить
От прямо вся Іспанія і травила а не лівацькі фанати окремого клубу.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:30 Ответить
Не став між народом Іспанії і деякими придурками що розмовляють іспанською мовою знак рівності Іспанці кацапів "шпиняють" на вулицях зараз як тільки можуть Одна відмова обслуговувать в закладахгромадського харчування чого варта! Вони йдуть звідти як "обпльовані" Син сусіда приїжджав три роки тому казав: "Кацапи почали на одяг і сумки чіплять жовтоблакитні стрічки - щоб проблем не виникало!"
показать весь комментарий
12.07.2022 17:31 Ответить
тащите сюда все, что есть!
Чехия передала нам МИ-24 в количестве N штук.....
https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk
кстати, есть надежда.... (Швец вроде говорил) в Штатах начали расконсервировать Абрамсы, но для кого, когда и сколько, пока не известно.....
показать весь комментарий
12.07.2022 17:25 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:27 Ответить
Срана німчура все одно заборонить.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:28 Ответить
торопыги потомственные с фрицами вкупе...
показать весь комментарий
12.07.2022 17:29 Ответить
Нам нужны Абрамсы причем сотнями, как Польша сейчас заказывает для себя. Леопарды это наступательная техника, но при всем уважении к ЗСУ наступлением пока и не пахнет. Нам нужны тяжелые танки для обороны и сдерживания, . Говорили что абрамсы по ленд-лизу будут поставлять но пока даже не обучают экипажи
показать весь комментарий
12.07.2022 17:35 Ответить
Pust nemci dast novyje leopardi 2A7 te jest lucyje v mire,vot oni tak prigodilis,a vot Leopard2a4 oni uze otstajut ot vremeni, nuzno vremia ix podgotovit kak polozeno
показать весь комментарий
12.07.2022 17:35 Ответить
Міноборони Іспанії дозволило передати Україні танки Leopard і БТР М113.
Німеччина приєднуються до чату: кхм-кхм
показать весь комментарий
12.07.2022 17:40 Ответить
кто б мог подумать что Испания ...А Лео это пусть картон но он быстрый и точный ..
показать весь комментарий
12.07.2022 17:49 Ответить
Смеёшься? Почитай за ТТХ Лео-2А4 и будешь удивлен
показать весь комментарий
12.07.2022 18:39 Ответить
Вы что издеваетесь переговоры о возможности передачи 10 танков на 2000 км фронт
показать весь комментарий
12.07.2022 17:50 Ответить
А на этом фронте кроме леопардов никаких других танков нет?
показать весь комментарий
12.07.2022 18:44 Ответить
ТР на"Лео"стоит целого ТБ на т-62..У него стабилизация пушки супер,ставь кухоль пива на срез ствола и на v-35км/ч ни капли не прольешь..Вообще-то, имея танковый завод и кучу бт-ремонтных заводов , выпрашивать для ВСУ по всей Европе танки,..несолидно как-то...
показать весь комментарий
12.07.2022 20:22 Ответить
Линия обороны
О Нептунах и не только (Часть 2)
И раз на то пошло дело, то будет опубликован и черный список тех лиц, которые убили почти три года времени, остановив все указанные выше программы. Этот список обязательно должен дойти в суд по делу о диверсии. Родина должна звать как своих героев, так и негодяев, которые должны ответить за тот вред и те смерти, которые стали следствием их деятельности.
Да, это был именно израильский вариант укрепления обороноспособности страны. Когда Израиль оказался во враждебном окружении и с полным пониманием того, что широкомасштабная война может начаться в любой момент и никакой внешней помощи не будет вообще или не будет ее долго, он встал перед выбором: либо погибнуть, либо как-то спастись. И он решил, что надо выжить всеми правдами и неправдами.

Через свои диаспоры, Израиль стал добывать оружие во всех концах света, не гнушаясь ни контрабандой, ни подкупом, ни открытым грабежом. Тащили оружие, боеприпасы, комплектующие и так далее, но в то же время, на базе имеющихся образцов оружия стали запускать собственное производство нужного железа. При этом, что-то допиливали, что-то докручивали, что-то переосмысливали и в итоге получали собственное оружие, не уступающее исходному по боевым качествам, но приспособленное к возможностям собственной промышленности, чтобы производить его много и пополнять свои запасы до дня «Д», неизбежность которого была понятна всем.

И вот до 2019 года Украина делала примерно то же самое. Да, хотелось бы запилить электромагнитные пушки, бластеры и прочие высокотехнологичные штучки, но надо было разработать то, что могло бы перекрыть бреши в наших системах вооружений и что мы могли выпускать сами, без чьих-то лицензий и разрешений. А главное - делать быстро и массово. Именно поэтому все указанные выше системы оказались допиленными образцами вооружений, которые наша промышленность в принципе могла производить.

А теперь просто представим, что было бы, если бы мы не получили Джавелины, Нлавы Хаймарсы, Томагавки, Цезари, Три сокири и прочие вооружения. Что бы получили наши войска для обороны? А ведь к 2019 году до серии уже были доведены системы, которые могли бы решить массу вопросов и в противокорабельной и в противовоздушной борьбе. Слава богу, что Стугны пошли в серию и их не успели зарубить или на них ДБР не наложила арест. Кстати, первая буква «Д» в названии этого странного органа, по праву может быть начальной буквой слова «диверсия». Ее деятельность это сплошная длящаяся диверсия, но это - другая история.

А ведь за три года, начиная с 19-го, ВСУ могли бы получить огромную партию собственного оружия, если бы средства не в асфальт закапывались, а были пущены на оборону и на производство необходимых вооружений. За три года мы бы имели столько Нептунов, что вражеские корыта не смогли бы даже сунуться к нашим берегам. То же самое и с ПВО. Но в данном случае нас интересует Нептун, поскольку с картинки его полета мы и начали эту историю.

Ведь все же слышали оправдания того, почему была зарублена эта программа? Обделенные умом типы, брызгая слюной рассказывали о том, что это - хлам и совершенно ненужное оружие. А теперь оказывается, что Нептуны забодали крейсер Москва, отправили на дно хитрый спасательный буксир и они же разнесли вышки Бойко. Заметим, каждая из этих целей не просто была защищена системой ПВО, но была ее центром.

Плюс к тому, все места поражения целей, прикрывались наземными системами ПВО из Крыма и острова Змеиный. Тем не менее, Нептуны отработали на пятерочку и сейчас мы можем с полной уверенностью говорить о том, что программа перевооружения ВСУ, начатая в 2015-м и проходившая до 2019 года, была не просто правильной, а единственно правильной. Конечно, спасибо нашим партнерам, которые подставили нам свое плечо, но по факту, мы оказались без нужного оружия в момент вторжения и это при том, что могли и обязаны были его иметь. Вместо того, чтобы по максимуму перекрыть возможности нападения на нас, мы стали проводить разоружение, отвод войск, закрытие военных программ и наводнили военное ведомство ублюдками, которые явно работали на врага.

Таким образом, мы оказались в роли просителей, стоящих перед партнерами с протянутой рукой и сейчас у кого-то еще хватает наглости рассказывать о том, что зато просим красиво и руку тянем технично и правильно. Ну а Нептуны полностью себя оправдали и если бы то, что они уже сделали, было бы все, в этой войне, то и этого было бы достаточно для того, чтобы поставить им высший балл. Пройдет время и все расставит на свои места и оценку получат все и те, кто двигал эту тему, и кто ее тормозил. Каждый получит по заслугам.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:50 Ответить
Бигуса, первым повесить, а остальные пусть тянут спички
показать весь комментарий
12.07.2022 18:12 Ответить
Це прорив якщо правда.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:51 Ответить
Іспано-бандерівці 🇪🇦🇺🇦🤟
показать весь комментарий
12.07.2022 17:53 Ответить
шо? опять?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:53 Ответить
Goldberg



Сорос отравил воду и множество россиян в отчаянии выбрасываются на берег и погибают


показать весь комментарий
12.07.2022 18:06 Ответить
Самий найкращий полігон для випробування - це якраз В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ ВІЙНИ...
Тому поведінка деяких фірм та країн-виробників зброї взагалі незрозуміла....

Вони навпаки...повинні якомога більше насичувати ЗСУ усіма своїми НОВИНКАМИ і вивчати як ця зброя себе поводить в умовах справжньої війни, де потрібно доопрацювати і вдосконалити цю зброю....
Ви подивіться яку рекламу ця війна вже зробила для Javelin,британським Нлавам, турецьким Байрактараи, а тепер і ХАММЕРСАМ...як одразу зріс попит на ринку зброї на ці види озброєння? Як саудити, індуси почали масово відмовлятися від російського барахла і стали в чергу за цими натівськими зразками?

А в світлі протистояння КИТАЙ-ЗАХІД, цей досвід україно-російської війни стає для Заходу майже безцінним.... Оскільки КИТАЙСЬКА ЗБРОЯ - це або ПРЯМА КАЛЬКА З РАДЯНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЇ, АБО РОСІЙСЬКИЙ ЕКСПОРТ....
показать весь комментарий
12.07.2022 18:08 Ответить
Новинки- секретные технологии- возможность захвата врагом.нахера оно им надо?
показать весь комментарий
12.07.2022 19:01 Ответить
Зараз знайдеться, хто скаже - не можна, то там наш секретний болт стоїть...
показать весь комментарий
12.07.2022 18:42 Ответить
пишуть на https://defence-ua.com/army_and_war/ispanija_vidkrita_do_peremovin_pro_postavku_ukrajini_leopard_2_ale_natomist_hoche_groshej_vid_jes-8132.html Defence Express

"З іншої сторони, у питаннях військової допомоги Україні Іспанія проявляє непослідовність, що межує з образою, пише Infodefensa. Наприклад, у квітні 2022 року іспанці заявили, що передають для ЗСУ 200 тонн вантажів та 20 армійських вантажівок, а по факту - Іспанія ці вантажівки в останній момент забрала собі, без погодження з Україною."
показать весь комментарий
12.07.2022 19:11 Ответить
«До кінця цього року» до того часу ЗСУ буде в Москві
показать весь комментарий
12.07.2022 19:39 Ответить
броня какая,,,????рикошетная какой лвл..,,?????или пробитие будет с ак 47,,,,,,,,,,,,,,,,,????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
12.07.2022 20:15 Ответить
Але... Через два тижні з'ясується, що Німеччина не дала дозвіл. Як ЗАВЖДИ
показать весь комментарий
12.07.2022 20:20 Ответить
на леопардах треба ще хрести намалювати, хай орки бісяться
показать весь комментарий
12.07.2022 20:27 Ответить
О-го, ось від кого неочікував на танки, іспано-бандерівці!
показать весь комментарий
12.07.2022 20:58 Ответить
Німецькі ссикуни не дозволять. Марна новина.
показать весь комментарий
12.07.2022 20:59 Ответить
Ви самі винні у тому шо вам зброю не дають. Ібо якого біса почали повертатися додому з ойропи? Треба сидіти і не рипатися, як то кажуть... А ще треба взагалі влаштувати навалу таку, такої масовості, щоб сита ойропа зубожіла, чи ви не розумієте цього? От тоді, як в одне жирне місце їх (нас) клюне півень, тоді й зброю нададуть і все таке інше, аби закінчити цю війну і всіх відправити по домам. Так шо українці, кажу вам, ви таки ***********... як сказав всім відомий вєлікій діпломат
показать весь комментарий
12.07.2022 21:41 Ответить
Іспанці перши визвались послати і вже давно і більше. Аж раптом , фріци зайорзали і зашипіли. Але Бог бачить…
показать весь комментарий
12.07.2022 21:57 Ответить
та най буде.
показать весь комментарий
13.07.2022 01:01 Ответить
 
 