РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Война
17 905 22

Российские генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии, - ГУР

рф,армія

Военное руководство вооруженных сил РФ не желает привлекать своих родных и близких к так называемой "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

"Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы - Сирию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты пытаются удержать захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил РФ. Впрочем, это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе спецоперации на Херсонщине из плена освобождены пять украинцев. Один из них с серьезными ранениями, - КШВОВ

Также в 38 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ более 26 военнослужащих бригады были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой "специальной операции". Все они получили запись "предатель семьи" в военных документах.

армия РФ (19101) разведка (4170) Сирия (3144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Почему в Параше решили, что их и из Сирии не погонят ссаными тряпками. Хишам забыли?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:39
+20
показать весь комментарий
12.07.2022 17:54
+20
ГУР знає такі великі таємниці російської армії, але чомусь не може відповісти громадянам, хто здав південь? Навіщо здав південь? За що здав південь? Хто допомагав здавати південь, бо це не так просто зробити? Хто такий єлдак і чому про нього є негарна історія в США і Англії і нуль реакції в нас? Кому служите Україні чи дермаку? Що такого корисного для України зробив дермак, що ви готові його проміняти на безпеку держави? Де доблесні "перехоплення" ГУР про здачу півдня?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха, хай всіх забирають.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:39 Ответить
Почему в Параше решили, что их и из Сирии не погонят ссаными тряпками. Хишам забыли?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:39 Ответить
вони так не вирішили. вони розуміють, що з Сирії просто поженуть, а з України вивезуть вперед ногами. З
показать весь комментарий
12.07.2022 18:15 Ответить
Єль де зоро цім свиням
показать весь комментарий
12.07.2022 17:47 Ответить
Эрдоган - поджигай русню!
показать весь комментарий
12.07.2022 17:47 Ответить
хрен редьки не слаще......
здесь их поджаривают украинцы, а там со дня на день начнут прожаривать турки.....
и чья прожарка лучше, тут еще большой вопрос.....
показать весь комментарий
12.07.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:54 Ответить
роскошный выбор родственнику: - хочешь чтобы в Украине сразу прикончили или желешь у сирийцев перед смертью помучиться ? ))
показать весь комментарий
12.07.2022 17:52 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:52 Ответить
Заспокійливе у стилі відомого серед жіночок цікавого віку бойового корнета Арєстовіча. Тих декілька десятків відмовників ніяк не повернуть ситуацію з поголів'ям тих, хто пішов вювати на нагу користь. Все одно їх ще багато. І щоб зменгити поголів' я реально, потрібні надзусилля за дорогу ціну.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:56 Ответить
ГУР знає такі великі таємниці російської армії, але чомусь не може відповісти громадянам, хто здав південь? Навіщо здав південь? За що здав південь? Хто допомагав здавати південь, бо це не так просто зробити? Хто такий єлдак і чому про нього є негарна історія в США і Англії і нуль реакції в нас? Кому служите Україні чи дермаку? Що такого корисного для України зробив дермак, що ви готові його проміняти на безпеку держави? Де доблесні "перехоплення" ГУР про здачу півдня?
показать весь комментарий
12.07.2022 17:58 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 18:17 Ответить
Це мені нагадує 2014-й рік. Тоді питали, хто здав Крим?
показать весь комментарий
12.07.2022 19:31 Ответить
Набридло коли злочинець зезедент
показать весь комментарий
12.07.2022 20:03 Ответить
Существо правильно озвучило состояние населения паРашки...

https://twitter.com/i/status/1546719721621430274

показать весь комментарий
12.07.2022 18:00 Ответить
Нууу..... У нас Портнова тоже вывезли....
показать весь комментарий
12.07.2022 18:21 Ответить
В Пермском крае прошли соревнования по метанию коровьих лепешек под названием «Веселый коровяк» - чемпион забросил говно аж на 64 метра...
показать весь комментарий
12.07.2022 18:23 Ответить
фігасє..В книгу рекордів гімноса його!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:27 Ответить
так і авантюра з сирією незабаром скінчиться ,як і в придністров'ї,п.осетії,абхазії..
показать весь комментарий
12.07.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 18:55 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:26 Ответить
Кто предал россиян? Ответ прост - путин.
показать весь комментарий
12.07.2022 22:35 Ответить
 
 