SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украина
SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украины (МГУ).
Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям, начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SCM.
Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украина от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации.
Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении работы печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность. Скорость принятия решения об аннулировании лицензий МГУ после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства.
Процесс, согласно требованиям законодательства, может занять от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).
Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов Медиа Группы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше. В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа. Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.
Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно. Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.
"Решение о выходе SCM из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели его в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными.
Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам не известна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это, на самом деле, сейчас самая важная задача для менеджмента МГУ и для нас в SCM", – говорит директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(2004%E2%80%942006_%D1%80%D1%80.) 2004 року два приватні інвестори за підтримки зятя одного з них (за сумісництвом тодішнього президента України) придбали державну Кріворіжсталь за 0,8 млрд. доларів . Але попри спротив наступного Президента нова прем'єрка ініціювала його повернення державі і перепродаж на чесному тендері. Об'єкт було продано у 2005 році за 4,8 млрд. За це скривджені інвестори разом з другим і третім Президентами, а також за підтримки
олігархічногоконсенсусу інвесторів усія України посадили ініціаторку реприватизації комбінату в тюрму.
Отак ми понад 30 років і живемо.
Але як я зрозумів, до змісту допису питань нема?
Петиция за свободу украинцам!
Жодна попередня політична влада не могла справитися з ним.
І от тепер... зелені змогли?
Після затикання рота опозиційним каналам, це дуже тривожний знак.
Як на мене, зелені спробують, виправдовуючись війною, будувати диктатуру.
Тому, щойно закінчаться активні бойові дії, найпершим завданням суспільства має бути відновлення демократичних прав і свобод!
Ахметов далеко не дурак, все просчитал. Он сказал , что ВЫНУЖДЕН это сделать из-за норм дурацкого закона к которому у Венецианки мульон претензий и многие нормы должны быть отменены! Вот тогда он через суд БЕСПЛАТНО вернет себе все лицензии, а здания, аппаратуру, права и пр. он никому не отдавал))()
А теперь представьте, что его примеру последует и пинчук. Прямой, Эспрессо, Пятый не транслируют.
Что МЫ будем иметь в итоге?
Правильно: зеленое .... в ввиде бесконечного г+г=zемарафона!
Прощай плюрализм мнений и свобода слова! Да здравствует zепоследователь пуйла! Ху-ло всю эту возню с олигархами и каналами провел у себя еще 20 лет назад.
Что дальше? Убийства и вытеснение за границу неугодных журналистов и блогеров?
"Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
Тобто всі ці роки він намагався виглядати "незалежним олігархом" який типу "за Україну".
Але зараз він чітко підіграв зе-владі колаборантів і рос-кротів, віддавши їм свої канали!
Це зміцнило інфо-монополію зє влади!!!😡
Разом їм краще буде йти по етапу
Нет медиа - нет влияния на политику.
Не попадает в реестр олигархов.