РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11216 посетителей онлайн
Новости
5 270 34

SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украина

ахметов

SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украины (МГУ).

Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям, начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SCM.

Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украина от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении работы печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность. Скорость принятия решения об аннулировании лицензий МГУ после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства.

Процесс, согласно требованиям законодательства, может занять от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов Медиа Группы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше. В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа. Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.

Читайте также: Ахметов решил выйти из медийного бизнеса

Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно. Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.

"Решение о выходе SCM из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели его в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными.

Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам не известна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это, на самом деле, сейчас самая важная задача для менеджмента МГУ и для нас в SCM", – говорит директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Читайте также: Каналы Ахметова после его выхода из медиабизнеса начали транслировать телемарафон, а сайт "Сегодня" перестал обновляться

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) СКМ (84) ТРК Украина (30) медиа (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Закрив те що йому вже не треба, а державі віддав ліцензії які зараз нікому і даром не потрібні. А зеблани подають це як велику перемогу найвеличнішого)))
показать весь комментарий
12.07.2022 18:29
+14
Тобто, тільки ліцензіі, не активи. Заценіте красоту гри.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:20
+12
Скинул с себя неприбыльный актив
показать весь комментарий
12.07.2022 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, тільки ліцензіі, не активи. Заценіте красоту гри.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:20 Ответить
Чтобы закрыть канал,дадо еще что то?Красиво послал нелоха,это да,на 5+
показать весь комментарий
12.07.2022 18:25 Ответить
Скинул с себя неприбыльный актив
показать весь комментарий
12.07.2022 18:28 Ответить
100% він бізнесмен і все давно порахував.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:31 Ответить
облиште: медіа в Україні зроду не приносили прибутку, це статусно-маніпулятивний актив
показать весь комментарий
12.07.2022 18:35 Ответить
Максимум можна було вийти на нуль за рахунок реклами.
показать весь комментарий
12.07.2022 18:42 Ответить
Шо рекламувати? Єдине, шо себе виправдовувало з фінансової точки зору, це реклама ЗаЖОПи. Існування власної фракції в ВР з гарним профітом відбивало витрати на медіа. А тепер, коли все в ЖО? Нафіга козі баян?
показать весь комментарий
12.07.2022 19:27 Ответить
Використання каналів для просування власних наративів та політиків це основне завдання всіх наших каналів без винятку.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:56 Ответить
ты идиот лицензии это и есть активы так как каналы не могут ничего показывать прощай футбол прощай спорт Чемпионат Украины спортивные трансляции сборной **** гребанные зеленые твари!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:20 Ответить
Ти не про ті ліцензії пишеш. Це ліцензії каналів а не куплені ліцензії всяких чемпіонатів.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:25 Ответить
Закрив те що йому вже не треба, а державі віддав ліцензії які зараз нікому і даром не потрібні. А зеблани подають це як велику перемогу найвеличнішого)))
показать весь комментарий
12.07.2022 18:29 Ответить
бараны - а что смотреть теперь ни футбола ни фильмов только один греьбанный зе марфон
показать весь комментарий
12.07.2022 19:22 Ответить
Спочатку прочитай про які ліцензії йде мова і не ний тут. Заходь на любий сайт і дивись все що хочеш.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:27 Ответить
ну ты совсем тупой включи каналы футбол сейчас - а там марафон а должен был товарищеские матчи с европы по программе
показать весь комментарий
12.07.2022 21:08 Ответить
Нах мені твої 3,2,рас футболи? Я включаю ноутбук або телефон і дивлюся що хочу.
показать весь комментарий
13.07.2022 00:41 Ответить
Відтриховану пластичним хірургом пику бениної підстилки мусійчук, яка розповідає байки про мудрість зеленого гундосу та його регента на псевдо Козир.
показать весь комментарий
12.07.2022 22:04 Ответить
А з Г+Г шо?
показать весь комментарий
12.07.2022 18:33 Ответить
А взагалі хто дав право реєструвати слово Україна, як бренд якоїсь компанії? Бренд Україна належить українському народу!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:08 Ответить
..."Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом", - наголосив Ахметов... https://www.bbc.com/ukrainian/news-62132787

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(2004%E2%80%942006_%D1%80%D1%80.) 2004 року два приватні інвестори за підтримки зятя одного з них (за сумісництвом тодішнього президента України) придбали державну Кріворіжсталь за 0,8 млрд. доларів . Але попри спротив наступного Президента нова прем'єрка ініціювала його повернення державі і перепродаж на чесному тендері. Об'єкт було продано у 2005 році за 4,8 млрд. За це скривджені інвестори разом з другим і третім Президентами, а також за підтримки олігархічного консенсусу інвесторів усія України посадили ініціаторку реприватизації комбінату в тюрму.

Отак ми понад 30 років і живемо.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:08 Ответить
Йой, помилився! Не зятя, а тестя!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:11 Ответить
На Йулі також нема де клейма ставити - та ще курва.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:24 Ответить
Та да - папа армянін, мама расіянка Тєлєгіна, гарна Йуля українка
показать весь комментарий
13.07.2022 00:11 Ответить
На встановлення цих клейм у мізках українців працювала уся інвесторська рать України з початку двохтисячних із залученням безлічі дуже непогано оплачуваних помічників, включно з Манафортом, а наших і не перерахуєш.

Але як я зрозумів, до змісту допису питань нема?
показать весь комментарий
13.07.2022 02:29 Ответить
Зеленский мечтает стать вечным хйлом-2 и потихоньку нащупывает протоптанную плешивым обмылком дорожку
показать весь комментарий
12.07.2022 19:09 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция за свободу украинцам!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:47 Ответить
Тревожные звоночки сперва Прямий 5 канал и Эспрессо теперь эти каналы Вопрос а как будет со свободой слова
показать весь комментарий
12.07.2022 19:21 Ответить
Якщо найближчим часом зешобло не вирішить питання з дєрьмаком - то може всій Україні вже буде не до свободи слова.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:29 Ответить
Ахмєтов зливається медійно. І це автоматично означає, що він відмовляється від політичних амбіцій.
Жодна попередня політична влада не могла справитися з ним.
І от тепер... зелені змогли?

Після затикання рота опозиційним каналам, це дуже тривожний знак.
Як на мене, зелені спробують, виправдовуючись війною, будувати диктатуру.

Тому, щойно закінчаться активні бойові дії, найпершим завданням суспільства має бути відновлення демократичних прав і свобод!
показать весь комментарий
12.07.2022 19:38 Ответить
Ничего зеленые не смогли!
Ахметов далеко не дурак, все просчитал. Он сказал , что ВЫНУЖДЕН это сделать из-за норм дурацкого закона к которому у Венецианки мульон претензий и многие нормы должны быть отменены! Вот тогда он через суд БЕСПЛАТНО вернет себе все лицензии, а здания, аппаратуру, права и пр. он никому не отдавал))()
А теперь представьте, что его примеру последует и пинчук. Прямой, Эспрессо, Пятый не транслируют.
Что МЫ будем иметь в итоге?
Правильно: зеленое .... в ввиде бесконечного г+г=zемарафона!

Прощай плюрализм мнений и свобода слова! Да здравствует zепоследователь пуйла! Ху-ло всю эту возню с олигархами и каналами провел у себя еще 20 лет назад.
Что дальше? Убийства и вытеснение за границу неугодных журналистов и блогеров?
"Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
показать весь комментарий
12.07.2022 20:44 Ответить
Очередное крупное надувательство народа Украины!! Ахметов скорее повесится чем отдаст свои СМИ.
показать весь комментарий
12.07.2022 20:10 Ответить
Це відповідь на питання "хто такий насправді ахметов"!!!
Тобто всі ці роки він намагався виглядати "незалежним олігархом" який типу "за Україну".
Але зараз він чітко підіграв зе-владі колаборантів і рос-кротів, віддавши їм свої канали!
Це зміцнило інфо-монополію зє влади!!!😡
показать весь комментарий
12.07.2022 21:01 Ответить
Ще один злився в екстазі разом з Зе.
Разом їм краще буде йти по етапу
показать весь комментарий
13.07.2022 00:08 Ответить
Ахметов показывает, что никакой не олигарх.
Нет медиа - нет влияния на политику.
Не попадает в реестр олигархов.
показать весь комментарий
13.07.2022 07:50 Ответить
 
 