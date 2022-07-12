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Новости Война
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После поражения российского склада боеприпасов в Новой Каховке ВСУ уничтожили еще один - в Чаривном Херсонской области, - ОК "Південь"

вибух

Вооруженные силы Украины уничтожили в селе Чаривное Херсонской области российский склад боеприпасов.

Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - говорится в сообщении.

Как говорится, на юге Украины обстановка динамичная, сложная, но контролируемая силами обороны.

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Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В целях сковывания действий украинских войск ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационных ударов.

В Черном море корабельная группировка Российской Федерации увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена одна подлодка. Итак, суммарно у врага наготове 44 "Калибра". Также в Черном море находится три больших десантных корабля.

Украинские силы обороны путем взаимодействия Морской охраны Госпогранслужбы, Военно-морских сил ВСУ, береговых подразделений и противовоздушной обороны отслеживают и контролируют ситуацию по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход - к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. В настоящее время движение судов возможно только так, поскольку проход через территориальное море Украины остается заблокированным и заминированным россиянами.

Отдельные риски по поводу возможного поражения владельцы судов берут на себя.

Система наблюдения за надводной обстановкой налажена, поэтому это дает возможность в случае любых проявлений агрессии в отношении гражданских судов поднимать на международном уровне вопросы ответственности за такие преступления.

Отмечается, что угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией.

склад (155) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+36
Що згорить,те не згниє!!! Слава арті ЗСУ !!!)))
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12.07.2022 18:56
+31
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12.07.2022 18:58
+31
Чёт подумалось . Сидят такие ваньки , при складе БК служат , в тылу , в Каховке там или в Донецке каком , пиченьки лопают , водочку сёрбают , девку уже каку никаку завели среди местных не брезгливых. Денежки капают , скоро ротация , мидальку мож получит или премию с грамотой , хоть и не фронт. Тихо спокойно и вдуг залетает прямо в помещение HIMRS , резкий такой , наглый и как заорёт - А ну быстро , *** , за пивасиком смотались !! Одна нога здесь , другая..а другая как получится!! И как заржёт американским громким голосом, бхаахахах . Мне аж в Днепре слышно было
P.S. - а другие ваньки , которые ещё при помощи "селитры" не ********* в "руске рай" , погрустнели , со склада не *********, а HIMARS без приглашения может прилететь и укробиндеровская кукушка уже неделю ржёт во дворе с просьбы накуковать пророчество по долгожительству ваньки
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12.07.2022 19:21
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Св'яткові хлопки продовжуються
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12.07.2022 18:55 Ответить
Що згорить,те не згниє!!! Слава арті ЗСУ !!!)))
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12.07.2022 18:56 Ответить
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12.07.2022 19:05 Ответить
Можна починати проводити мобілізацію генералів.
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12.07.2022 19:41 Ответить
Чарівні новини з Чарівного...
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12.07.2022 18:57 Ответить
Смерть русским свиньям
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12.07.2022 18:57 Ответить
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12.07.2022 18:58 Ответить
І сидить кацапська рожа. Інших фото ж неможливо підібрати
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12.07.2022 19:08 Ответить
Він не кацап. Він єврей.
Леонід Агутін отримав своє ім'я на честь свого діда Лейби Боруховича Школьніка за наполяганням бабусі Марії Ізраїлівни Школьнік.

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12.07.2022 19:39 Ответить
так масковський єврей - це ж не наш єврей зовсім. Вони наших за людей не щитають
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12.07.2022 21:12 Ответить
це не "фото", це мем
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12.07.2022 20:59 Ответить
Чарівне для свинособак виявилося не таким вже й Чарівним.....
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12.07.2022 18:58 Ответить
Не зупиняйтесь, хлопці! Натхнення вам й удачі!
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12.07.2022 18:59 Ответить
Так тримати!! Чекаємо на руйнацію комунікацій МТЗ москалів ,руйнації залізничних вузлів,автошляхів,мостівта т.ін.!!!)))
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12.07.2022 18:59 Ответить
Дохнуть кацапи на нашій святій землі , так як сатана не має права ступати на нашу землю 😣
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12.07.2022 19:01 Ответить
пошли радимые -"десять казней парашных". "В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края нашествие саранчи. Уничтожать ее сложно из-за того, что рядом водоохранная зона - там дезинсекция невозможна" )) ну и хаймарсы бонусом к каждому из остальных 9-и смаколыкив ))
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12.07.2022 19:01 Ответить
В Азии некоторых видов кузнечиков едят. Смачного.
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12.07.2022 19:21 Ответить
У Африці сушену саранчу жеруть, аж гай шумить!
Кажуть, дуже смакує підсоленою до пива. Краще за чіпси.

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12.07.2022 19:52 Ответить
ото вона її прямо на голові сушить?
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12.07.2022 21:14 Ответить
Ч куштував. Таке собі...
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13.07.2022 04:58 Ответить
Чарівно!
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12.07.2022 19:01 Ответить
ну наконец хороші новини під вечір
молодці ребятушки так держать
нужно Херсонскую область гарно почистить від всякої нечисті
нехай Господь Вас береже
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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12.07.2022 19:05 Ответить
Ну, не знаю шо там знищили, но сегодня в Николаев прилетело 25 ракет - такого ещё не было. Было 8, но 25 ещё нет. Посмотрю завтра утром.
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12.07.2022 19:20 Ответить
В останнє лютують (ракети закінчаться нових нема , санкції , потім їх чекатиме люта смерть
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12.07.2022 19:32 Ответить
Доброго дня, пане Арестович!
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12.07.2022 19:42 Ответить
товаришу арестович
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12.07.2022 21:15 Ответить
Чёт подумалось . Сидят такие ваньки , при складе БК служат , в тылу , в Каховке там или в Донецке каком , пиченьки лопают , водочку сёрбают , девку уже каку никаку завели среди местных не брезгливых. Денежки капают , скоро ротация , мидальку мож получит или премию с грамотой , хоть и не фронт. Тихо спокойно и вдуг залетает прямо в помещение HIMRS , резкий такой , наглый и как заорёт - А ну быстро , *** , за пивасиком смотались !! Одна нога здесь , другая..а другая как получится!! И как заржёт американским громким голосом, бхаахахах . Мне аж в Днепре слышно было
P.S. - а другие ваньки , которые ещё при помощи "селитры" не ********* в "руске рай" , погрустнели , со склада не *********, а HIMARS без приглашения может прилететь и укробиндеровская кукушка уже неделю ржёт во дворе с просьбы накуковать пророчество по долгожительству ваньки
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12.07.2022 19:21 Ответить
Слава Украине!!!
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12.07.2022 19:29 Ответить
Хлопки пердаків мокш доносяться ад до самої Ірландії )
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12.07.2022 19:29 Ответить
Раньше у парашников самая опасная военная професия была летчик и водитель танка а сейчас зав. складом
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12.07.2022 19:34 Ответить
Прямо складоБах якийсь у маскалів. Пороблено.
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12.07.2022 19:55 Ответить
после первого попадалова не все склоді піхнули так как утром обстерл біл николаева..........................
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12.07.2022 20:18 Ответить
Не втече від нас ворог згорить у полум'ї!!!
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12.07.2022 22:19 Ответить
хороший темп! тепер ясно, як білий день, що через "2-3 тижні (с)" армія України знищить всі москальські склади на території України і москалі побіжать в зад в свої болота і вічну мерзлоту...
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12.07.2022 22:25 Ответить
А Чернобаевке ВСУ замочили в сортире очередного генерал-майора рабZei,,каже Роман Цимбалюк...
Гарна новина...
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12.07.2022 23:29 Ответить
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12.07.2022 23:47 Ответить
 
 