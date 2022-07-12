После поражения российского склада боеприпасов в Новой Каховке ВСУ уничтожили еще один - в Чаривном Херсонской области, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины уничтожили в селе Чаривное Херсонской области российский склад боеприпасов.

Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - говорится в сообщении.

Как говорится, на юге Украины обстановка динамичная, сложная, но контролируемая силами обороны.

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Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В целях сковывания действий украинских войск ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационных ударов.

В Черном море корабельная группировка Российской Федерации увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена одна подлодка. Итак, суммарно у врага наготове 44 "Калибра". Также в Черном море находится три больших десантных корабля.

Украинские силы обороны путем взаимодействия Морской охраны Госпогранслужбы, Военно-морских сил ВСУ, береговых подразделений и противовоздушной обороны отслеживают и контролируют ситуацию по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход - к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. В настоящее время движение судов возможно только так, поскольку проход через территориальное море Украины остается заблокированным и заминированным россиянами.

Отдельные риски по поводу возможного поражения владельцы судов берут на себя.

Система наблюдения за надводной обстановкой налажена, поэтому это дает возможность в случае любых проявлений агрессии в отношении гражданских судов поднимать на международном уровне вопросы ответственности за такие преступления.

Отмечается, что угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией.