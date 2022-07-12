После поражения российского склада боеприпасов в Новой Каховке ВСУ уничтожили еще один - в Чаривном Херсонской области, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины уничтожили в селе Чаривное Херсонской области российский склад боеприпасов.
Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - говорится в сообщении.
Как говорится, на юге Украины обстановка динамичная, сложная, но контролируемая силами обороны.
Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В целях сковывания действий украинских войск ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационных ударов.
В Черном море корабельная группировка Российской Федерации увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена одна подлодка. Итак, суммарно у врага наготове 44 "Калибра". Также в Черном море находится три больших десантных корабля.
Украинские силы обороны путем взаимодействия Морской охраны Госпогранслужбы, Военно-морских сил ВСУ, береговых подразделений и противовоздушной обороны отслеживают и контролируют ситуацию по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход - к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. В настоящее время движение судов возможно только так, поскольку проход через территориальное море Украины остается заблокированным и заминированным россиянами.
Отдельные риски по поводу возможного поражения владельцы судов берут на себя.
Система наблюдения за надводной обстановкой налажена, поэтому это дает возможность в случае любых проявлений агрессии в отношении гражданских судов поднимать на международном уровне вопросы ответственности за такие преступления.
Отмечается, что угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией.
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Леонід Агутін отримав своє ім'я на честь свого діда Лейби Боруховича Школьніка за наполяганням бабусі Марії Ізраїлівни Школьнік.
Кажуть, дуже смакує підсоленою до пива. Краще за чіпси.
молодці ребятушки так держать
нужно Херсонскую область гарно почистить від всякої нечисті
нехай Господь Вас береже
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
P.S. - а другие ваньки , которые ещё при помощи "селитры" не ********* в "руске рай" , погрустнели , со склада не *********, а HIMARS без приглашения может прилететь и укробиндеровская кукушка уже неделю ржёт во дворе с просьбы накуковать пророчество по долгожительству ваньки
Гарна новина...