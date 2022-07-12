Обнаружены еще два тела при разборе завалов дома в городе Часов Яр, общее число погибших возросло до 43, - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили еще два тела погибших при разборе завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 18:00… обнаружены и извлечены из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 людей, проведены расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

От ГСЧС к поисково-спасательным работам привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

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