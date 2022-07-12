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Новости Война
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Обнаружены еще два тела при разборе завалов дома в городе Часов Яр, общее число погибших возросло до 43, - ГСЧС

яр,дснс,часів

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили еще два тела погибших при разборе завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 18:00… обнаружены и извлечены из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 людей, проведены расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

От ГСЧС к поисково-спасательным работам привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

Смотрите также: Обстрел Часова Яра: число жертв достигло 41 человека. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26975) жертвы (2064) Донецкая область (9557) ГСЧС (4953)


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Топ комментарии
+13
Виявляється, що до 03.06.22 автор розстрільних списків українців Портнов жив в Україні під захистом своїх друзів zеленсбкого, zєрмака, zбаканова, zтатарова. А потім в нього спрацював qr, і він виїхав в Угорщину. І підарам-прикордонникам нічого не муляло.
https://kyiv.media/news/portnov-u-chervni-vtik-z-********-v-ugorshhynu-prykordonnyky-vidmovlyayutsya-rozkryvaty-obstavyny-zmi
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12.07.2022 19:35
+5
Коли бачиш, ЩО коять срані орки, хочеться вірити, що пекло існує, бо рука ЗСУ покарає не кожного.
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12.07.2022 19:37
+3
Кажуть, під Оріховом збили таки пташку, яка 2 дні кошмарила людей авіанальотами, оркського літуна піймали, поповнить обмінний фонд. Офіційної інфи ще не було, чекаємо
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12.07.2022 19:50
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Прийде ответка в рази страшніша , орки навіть не догадаються бо думали в них нема
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12.07.2022 19:33 Ответить
Думалки*
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12.07.2022 19:35 Ответить
коли? вже давно час
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12.07.2022 19:53 Ответить
Виявляється, що до 03.06.22 автор розстрільних списків українців Портнов жив в Україні під захистом своїх друзів zеленсбкого, zєрмака, zбаканова, zтатарова. А потім в нього спрацював qr, і він виїхав в Угорщину. І підарам-прикордонникам нічого не муляло.
https://kyiv.media/news/portnov-u-chervni-vtik-z-********-v-ugorshhynu-prykordonnyky-vidmovlyayutsya-rozkryvaty-obstavyny-zmi
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12.07.2022 19:35 Ответить
Коли бачиш, ЩО коять срані орки, хочеться вірити, що пекло існує, бо рука ЗСУ покарає не кожного.
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12.07.2022 19:37 Ответить
Перш ніж критикувати Єрмака, спробуйте пройти хоча б кілометр в його лаптях.
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12.07.2022 19:39 Ответить
Ти трохи промазав з коментарем.
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12.07.2022 19:41 Ответить
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12.07.2022 19:43 Ответить
Військовозобов'язаного Портнова випустили з України
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12.07.2022 19:56 Ответить
Кажуть, під Оріховом збили таки пташку, яка 2 дні кошмарила людей авіанальотами, оркського літуна піймали, поповнить обмінний фонд. Офіційної інфи ще не було, чекаємо
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12.07.2022 19:50 Ответить
а що з його "лаптями" ..не таки як в інших мскалів?
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12.07.2022 19:54 Ответить
В лаптях повних гімн@ ходити незручно
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12.07.2022 20:02 Ответить
Там же вроде 1 подъезд обвалился. Откуда столько жертв?
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12.07.2022 19:43 Ответить
Там битком людей було-а ще там поряд прилетіло в дві пятиповерхівки які хрущовки-складаються авнельки як картковий будинок-нажаль (
Просто буду вбивати кацапів поки можу і де завгодно -ВСІХ
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12.07.2022 19:46 Ответить
При чем тут хрущевки?
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12.07.2022 20:44 Ответить
Такий жах(((
стільки невинних жертв
а скільки людей поранено, скільки залишилось без житла(((
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12.07.2022 19:53 Ответить
Повертайтеся, працюйте, економіку треба піднімати з руїн. Та це зелене гімн@ невзмозі захистити населення. Яке нах@й повернення
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12.07.2022 20:00 Ответить
 
 