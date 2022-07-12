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Резников анонсировал хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Ламбрехт
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.
Об этом министр рассказал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости", - написал министр.
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+12 Владимир Бугов #511196
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2. як це рєзніков шото анонсував, зазвичай узеленських тільки єрмаку доручають оголошувати хороші новини
Коли будем їсти шашлики та слухати гнусяве - "тобі личить моє кохання"
і з Орланами не знає, як боротись