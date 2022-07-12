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Резников анонсировал хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Ламбрехт

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.

Об этом министр рассказал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости", - написал министр.

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Автор: 

Германия (6933) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
Заявили про відставку Мельника і зявились гарні новини з Німеччини щоб були ще кращі новини очікуєм на відсторонення єрмака
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12.07.2022 20:02
+10
Зараз з'явиться Шольц і все пересере...
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12.07.2022 20:00
+10
русский, ваш фюрер тащит в Украину Т-62 с Дальнего Востока. Скоро вы Т-34 начнете расконсервировать
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12.07.2022 20:18
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1. не кажи гоп
2. як це рєзніков шото анонсував, зазвичай узеленських тільки єрмаку доручають оголошувати хороші новини
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12.07.2022 19:58 Ответить
В перші дні вторгнення була надія що це все шобло вже на москві, але потім ...
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12.07.2022 20:01 Ответить
Не треба нагнітати. Бо препіЗЄзент може запанікувати і втекти.
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12.07.2022 19:59 Ответить
Давайте нагнітати сильніше!
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12.07.2022 20:02 Ответить
Зараз з'явиться Шольц і все пересере...
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12.07.2022 20:00 Ответить
кароче до риздва шото будэ...
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12.07.2022 20:02 Ответить
Заявили про відставку Мельника і зявились гарні новини з Німеччини щоб були ще кращі новини очікуєм на відсторонення єрмака
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12.07.2022 20:02 Ответить
насправді здається, тут не Мельник причина)) скоріше... турбіна сіменс 😎
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12.07.2022 20:36 Ответить
Зелень тріпачі.
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12.07.2022 20:04 Ответить
Резніков, як там вдарні угрупування ординців, ще не сформовані? Чи вже?
Коли будем їсти шашлики та слухати гнусяве - "тобі личить моє кохання"
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12.07.2022 20:05 Ответить
Сенсаційна новина від Рєзнікова: «чекаємо на гарні новини». Мабуть, її підхватять провідні інформаційні агенства світу!
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12.07.2022 20:09 Ответить
Обіцяв пан кожух то й слово його тепле. Щось так
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12.07.2022 20:10 Ответить
анонсує, говорить, пише, чекає-цікавий міністр оборони.
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12.07.2022 20:11 Ответить
та да,кымось обдарованый....
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12.07.2022 20:15 Ответить
а сам ще навіть не пошив літню форму при цьому
і з Орланами не знає, як боротись
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12.07.2022 20:24 Ответить
русский, ваш фюрер тащит в Украину Т-62 с Дальнего Востока. Скоро вы Т-34 начнете расконсервировать
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12.07.2022 20:18 Ответить
у нас во власти сплошь рекламные агенты...
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12.07.2022 20:16 Ответить
що, знову щось пообіцяли
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12.07.2022 20:40 Ответить
Вже хтось анонсував колись і танки і літаки. Якщо щось знаеш і не можеш розказати, краще промовчати.
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12.07.2022 20:49 Ответить
Я б на місті поважної жінки на ту "міністерку" образився. Це якась неповага і завуальоване приниження.
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12.07.2022 21:00 Ответить
У нымцыв тыльки один упоротий залишився - генінспектор бендесверу. Відомий симпатик рузге стоїть "намертво" проти допомоги.
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12.07.2022 21:04 Ответить
Для кого гарні? Для єрмака?
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12.07.2022 21:25 Ответить
Зброя любить тишу, а цей у стилі зеленобравад останнім часом багато патякає
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12.07.2022 21:31 Ответить
***,,,а може потрібно менше "анонсів"
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12.07.2022 23:30 Ответить
Не верю! Туфта очередная. Спасибо колбасникам за приют конечно! А на будущее не надёжные слишком оказались, будем знать.
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13.07.2022 08:19 Ответить
 
 