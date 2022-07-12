Резников анонсировал хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.

Об этом министр рассказал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости", - написал министр.

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