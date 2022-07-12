Россия не смогла оккупировать Украину и готовится к присоединению уже захваченных территорий, - Скибицкий

Россия не достигла своей главной цели – оккупировать Украину – и готовится к присоединению уже захваченных территорий.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единственный день голосования", - сказал Скибицкий.

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Впрочем, по его словам, те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, как добавил Скибицкий, сейчас в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ.

Относительно всеобщей мобилизации, Скибицкий отметил, что она может быть объявлена ​​тогда, когда будет объявлена ​​война.

"Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа", - сказал Скибицкий.