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Новости Война
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Россия не смогла оккупировать Украину и готовится к присоединению уже захваченных территорий, - Скибицкий

рф

Россия не достигла своей главной цели – оккупировать Украину – и готовится к присоединению уже захваченных территорий.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единственный день голосования", - сказал Скибицкий.

Также читайте: Россия разворачивает пункты вербовки на войну с Украиной, - Скибицкий

Впрочем, по его словам, те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, как добавил Скибицкий, сейчас в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ.

Относительно всеобщей мобилизации, Скибицкий отметил, что она может быть объявлена ​​тогда, когда будет объявлена ​​война.

"Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа", - сказал Скибицкий.

оккупация (10125) разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+25
Предположим, хло завтра выйдет и скажет, что все оккупированное теперь хрюсия. ВСУ бросят автоматы, скажут"Ой всё!" и пойдут по домам?! Ракеты хаймарсов перестанут летать?!
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12.07.2022 21:16
+18
Кретини, для чого ви постите фото рос солдат зі z?
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12.07.2022 21:14
+17
Нам своє робить. Нахуа нам їхні референдуми?
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12.07.2022 21:15
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Кретини, для чого ви постите фото рос солдат зі z?
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12.07.2022 21:14 Ответить
та ***** із тим Зигою

алгоритм ***** буде наступним:

1. "референдум" на окупованих териториях
2. анексія
3. оголошення війни через "напад" України на нові території рашки
4. мобілізація
5. розмахування ядерною дубінкою: "расєюшку" ображають

чи здується Захід ?
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12.07.2022 22:07 Ответить
Нам своє робить. Нахуа нам їхні референдуми?
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12.07.2022 21:15 Ответить
<******* ВСЕ ТВОИ присоединения до ****** ТВОЕЙ ****** МАМАШИ ***** ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ В СРАКУ ТЕБЕ ЗАСУНУТ СКОПОМ ТЕ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРЫЕ ТЫ ******** ЕВБАННЫЙ **** СВОЕ ОТКРЫЛ...
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12.07.2022 21:35 Ответить
до вересня маємо звільнити Херсон !
саме Херсон - тоді "приєднання" буде смішним
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12.07.2022 22:11 Ответить
Так, але нарід у 2019 році, аж 73%, зробив те, що просив пуйло. То чого чекати від нарід сьогодні чи завтра? Думаєте вони порозумнішали?
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13.07.2022 07:22 Ответить
Предположим, хло завтра выйдет и скажет, что все оккупированное теперь хрюсия. ВСУ бросят автоматы, скажут"Ой всё!" и пойдут по домам?! Ракеты хаймарсов перестанут летать?!
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12.07.2022 21:16 Ответить
не зрадойоб, але поки що ні по білорусі, ні по расісі, ні по криму, не прилетіло реально... не вірю що білгород курськ і брянськ наши ******** ну не вірю сорян...
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12.07.2022 21:21 Ответить
бєлгород у них
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12.07.2022 21:34 Ответить
І як ти бачиш розвиток ситуації? Зе вийде і скаже: давайте хлопці по домам? Нам своє робити, вони себе цими так званими "референдумами" заганяють в глухий кут. Ну заявлять вони що це тепер їхня територія і вони завдадуть ядерного удару. А ми просто продовжимо все відвойовувати і все. До речі якщо вони не вдарять після цього ядеркою то всім остаточно стане ясно що вони блефують (хоча це і так очевидно). По бульболенду ми не б'ємо бо буде привід для повномасштабної атаки дерунів. По Криму ми поки не дістаємо. Західні змі писали що на кацапії це наш десант працює (хоча звучить сумнівно).
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12.07.2022 21:36 Ответить
Ні ми, ні Запад, ніколи не визнаємо ці референдуми, вони для нас не мають ніякого значення. Навіщо взагалі це серьозно обговорювати.
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13.07.2022 00:04 Ответить
Мобильный крематорий. Нет. Клован начнет мирные переговоры по возврату захваченных территории. Он может вести переговоры десятилетиями. Это его любимый конек. Он подозрительно большой любитель переговоров с бандитом-оккупантом.
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13.07.2022 08:20 Ответить
який тупий посил - жителі окупованих Херсона, Бердянська, Лисичянська, Сєвєродонецька та багатьох інших міст і сіл зараз заплескали в долоні👇

Росія не досягла своєї головної мети - окупувати Україну Джерело:
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12.07.2022 21:18 Ответить
А шо бубочка грит по этому случаю?
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12.07.2022 21:18 Ответить
Все норм, сказав, смажте шашлики. Єрмак все порішає
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12.07.2022 21:21 Ответить
Йому ще не написали.
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12.07.2022 21:29 Ответить
то не має ніякого значення, повернуть і Крим під потужним натиском ЗСУ
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12.07.2022 21:18 Ответить
шо казать, і Кубань повернуть
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12.07.2022 21:19 Ответить
головне не сідати за стіл переговорів. тільки капітуляція кацлів.
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12.07.2022 21:21 Ответить
а тоді ще згадайте мапу УНР 1919 року, там і білоруські території поменьше поточних
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12.07.2022 21:25 Ответить
про це вже 4 місяці нагадую
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12.07.2022 21:36 Ответить
.
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12.07.2022 21:19 Ответить
"Бо боронять Україну Бог і сокололи", а керують маланські не варующіє мальчікі.
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13.07.2022 07:23 Ответить
якщо кацапи змінять кордони тоді ЗСУ доведеться звільняти Кубань та Білгород бо це теж окуповані території .
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12.07.2022 21:24 Ответить
так, Білгород, Таганрог, білоруські території
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12.07.2022 21:26 Ответить
ти точно кацапський !
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12.07.2022 22:48 Ответить
Нельзя допускать никаких "референдумов". Потом кацапов оттуда не вышвырнешь. Да скорее бы этот чертов лендлиз уже пришел, цедят, как из ложечки.
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12.07.2022 21:24 Ответить
Вони завтра можуть сказати що провели вже. І що це тепер орда.
Що з того? Хто це визна? Або скажуть що вся Україна тепер це рассея по їхньому закону.
Нема ніякого значення. Хоч кожного дня хай референдять.
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12.07.2022 21:33 Ответить
100%. Ми просто будемо далі їх нищити, а вони будуть щось там скавуліти про ядерну зброю і все таке. Це все як каже їхній фюрер "понти", вони вже ні на кого не діють.
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12.07.2022 21:41 Ответить
А вот хрен знает, что сделаетнаша прости госпади, власть. А вдруг согласится на переговоры после рехверендума и признает оккупацию?
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12.07.2022 21:51 Ответить
Та не будуть вони визнавати окупацію, це все одно що собі в голову вистрелити. Вони постійно підкреслюють що не підуть на жодний новий мінськ. А потім раз і повернулися на 180 градусів? Не смішіть, вони не самогубці.
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12.07.2022 22:00 Ответить
тоді буде нова влада !
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12.07.2022 22:49 Ответить
Шо ти мелеш. Їх всього 120 млн. це з чукчами евенками татарами алкашами наркоманами.
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12.07.2022 21:36 Ответить
Одне діло сидіти в мухосранську на дивані і рвати на грудях футболку, а зовсім інше згоріти в танку під Донецьком.
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12.07.2022 21:43 Ответить
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12.07.2022 21:28 Ответить
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12.07.2022 21:29 Ответить
Це французька. Така концепція розглядалась на Паризькій мирній конференції після І світової війни.
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12.07.2022 21:36 Ответить
Що, кацапидло гниле, тебе навіть від старої карти плющить та ковбасить?
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12.07.2022 21:54 Ответить
у німецькій немає артикля La є die der das - мабудь французська карта
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12.07.2022 21:41 Ответить
минска нет,а поэтому нам ничто и никто не мешает бамбить дамбас...
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12.07.2022 21:40 Ответить
Всім пох*й шо вони там собі проводять...
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12.07.2022 21:54 Ответить
Як тільки ГУР до цього додумався?!
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12.07.2022 22:02 Ответить
отключите микрофоны угребков скибицкого и булданова...
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13.07.2022 06:29 Ответить
 
 