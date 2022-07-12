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Новости Война
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Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, а не только Херсонскую область, - Данилов

данілов

Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю Украину от российских оккупантов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Секретарь СНБО ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном – это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации – это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существование", – добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, - Данилов

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+89
Просрати ракетну програму, тримати армію на голодному пайку, при цьому кататись на лижах і смажити шашлики. Між всім тим заглядати в очі, Оман, вагнерівці...Потім розмінувати Чонгар, здати Південь, просрати оборону Київщини, Чернігівщини, Сум, Харкова... А тепер слабоумний наполеончик наказує звільнити... Дійсно, о це діло, пілять...
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12.07.2022 21:39
+55
Та да! А то ЗСУ зайняиі невідомо чим, щось ніби роблять, а тут Україна не звільнена. "Непорядок" - подумав Зєлєнскій. І дав команду звільнити всю Україну. "Оце діло!" - подумали ЗСУ і взялися за роботу накінець. Нє?
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12.07.2022 21:42
+52
як же ж він до того додумався?
найвеличніша людина найвеличніша у всьому!
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12.07.2022 21:34
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Ну раз поставил это да. Ставить он мастер, ну там член на рояль, колону с коксом. Ну это из автобиографии
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12.07.2022 22:09 Ответить
Схематозники 3@********* до тупизни.
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12.07.2022 22:10 Ответить
І коли тепер чекати на зсу на Банковій?
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12.07.2022 22:11 Ответить
Який у нас рішучий президент, ставить такі завдання, що аж самий боїться озвучити)
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12.07.2022 22:14 Ответить
На пушечный выстрел нельзя допускать лицедея, он уже второй год не выполняет обязательство перед западнымм партнерами, и украинским народомне обьявляет победителя руководителя САП, но сунет свой пятак на территорию Залужного, способный интриган, но никчемный, как през.
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12.07.2022 22:16 Ответить
Треба з Банкової починати звільнення окупованих територій
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12.07.2022 22:17 Ответить
Данилов, тебя можно понять. Хочешь спасти Зелю.
Об освобождении юга страны, боневтик сказал лично министру Обороны. А когда выяснилось, что это не корректно, ты бросился спасать президента.
Как Песков постоянно выгораживает пуйло.
Не опускайся до уровня пескова.
Пусть Зеленский сам выступит перед всей страной и все четко разложит по полочкам.
Ты же Секретарь СНБО, а не уборщица дерьма после кого-то.
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12.07.2022 22:18 Ответить
Данілов ветеринар, що ви від нього хочете.
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13.07.2022 09:26 Ответить
послушайте интервью Игоря Яковенко на 24-м канале....
https://youtu.be/wwsK45zwdiM
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12.07.2022 22:18 Ответить
В серпні поставить задачу звільнити Марс....з САПом рішай питання, дурко, бо не буде чим звільняти
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12.07.2022 22:19 Ответить
в мене одне тільки питання
що вони курять щоб таку чушь нести?
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12.07.2022 22:20 Ответить
Тобто Зеленський не бажає ЗАКІНЧИТИ війну???

Війна йому вигідна???
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12.07.2022 22:22 Ответить
Справжній лідор.
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12.07.2022 22:23 Ответить
У них там конкурс «Тупий та ще тупіший»?
А коли закликав готуватись до шашликів, то які завдання ставив тоді?
Може здати не тільки Херсонську область, а і всю Україну?
Найбільше, що він може зробити для перемоги - звільнити Україну від себе. єрмаків, данілових,…
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12.07.2022 22:27 Ответить
Тепер на черзі ЗЕлена ОПа готує прикази про те, що треба всім дихати, про те, щоб сонце сходило та про те, щоби в тижні було не більше однієї неділі ... Бляха-муха, це якась пародія на державне керівництво, страшно навіть не те, що це обмежене опудало сидить в презеденстському кріслі,а те, що в нього є такі самі, як він, виборці...
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12.07.2022 22:28 Ответить
"Знищення вищого політичного керівництва"?? Це типу Зе та Єрмака? Можливо, дійсно х..ло такий дебіл, але, навіть без цих ТИТАНІВ політичної думки, українці хер сдадуться русні!!!
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12.07.2022 22:28 Ответить
і скільки ракет виготовив єврей в.а.зеленський для того, щоб визволити 'всю Україну'? НУЛЬ! от таке і 'визволення' буде...
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12.07.2022 22:29 Ответить
Секретарь, а доказать можешь, что буба именно так и сказал? Шо ж сразу так и не написали? На ходу добавки выдумываете? Что то не особо верится (труслив). Или это все спецоперация под названием «замылить очи пересичным лохам» или «спасти лейтенанта ермака и его взвод из оп»??? А шо с вашим куратором излей каломыйским? Где он и шо, и как скоро хоть на жидкую гуманитарку беженцам раздуплится??? Жадина-говядина!!!
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12.07.2022 22:34 Ответить
вєтєрінар, ти ще не узнав, хто Херсон здав? чи ти ждеш доказів від дяді Байдена?
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12.07.2022 22:35 Ответить
Ще один тупорилий барбудос.Грьобані 🤡🤡🤡🤡
Завтра накаже звільнити планету...
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12.07.2022 22:36 Ответить
https://kriminal.tv/news/tse_ne_totalna_mobilizatsija_chomu_dlja_peremogi_maksimum_ukrajintsiv_majut_projti_spetsialni_navchannja_dosvidchenij_general_zsu_video.html https://kriminal.tv/news/tse_ne_totalna_mobilizatsija_chomu_dlja_peremogi_maksimum_ukrajintsiv_majut_projti_spetsialni_navchannja_dosvidchenij_general_zsu_video.html

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12.07.2022 22:40 Ответить
Ось що потрібно для Перемоги. а не віддав наказ щодо звільнення територій і він уже герой. «Це не тотальна мобілізація». Чому для перемоги максимум українців мають пройти спеціальні навчання - досвідчений генерал ЗСУ (відео)
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12.07.2022 22:43 Ответить
Діждались наказу! Аж полегшало... Лишилось тільки Залужному порадитись із Зеленським, яким чином це зробити краще.
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12.07.2022 22:44 Ответить
Головне аби єрмак з татаровим були поруч...
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12.07.2022 22:46 Ответить
На 73відсоткових це подіє...)))
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12.07.2022 22:44 Ответить
Гундосе Чмо! Спочатку здаємо, потім воюєм. Дєрьмака убери! САП признач! Чінарік грьобаний!
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12.07.2022 22:47 Ответить
Ого, а хто ставив завдання здати південь? Чому ми до цього часу не знаємо? Кого покриває Президент?Виходить себе?
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12.07.2022 22:48 Ответить
Що вже наївся шашликів, і час повертатись з пікніка? Шомпури хай не забуде забрать, асвободітєль!
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12.07.2022 22:50 Ответить
Ну это он просто "пошутил", или сказал не подумав, такое у его часто бывает. Квартал 95, просто даёт о себе знать.
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12.07.2022 22:52 Ответить
Вот он,размах настоящего Гения стратегии.А вы - то село надо освободить,то город.Гении по мелочам не размениваются-освободить Украину и точка.Жалко Марс не захвачен,он бы и его освободил-лично.А чем освобождать-гиганта мысли уже не волнует.За такие мелочи пусть у военных голова болит.
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12.07.2022 22:59 Ответить
А він поставив завдання звільнити: Єрмака, Татарова, Сухачова, Смирнова, Трухіна, Дубинського, Бужанського, Мазурашу, Безуглу, Нікіфорова і Баканова?
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12.07.2022 23:04 Ответить
Да, красиво у него получается, сперва - сдать, а уж потом - освобождать. Вот это и есть, самый настоящий "главнокомандующий", не так ли?
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12.07.2022 23:06 Ответить
"поставив завдання військовим звільнити всю Україну від російських окупантів "--а то вийськови без него не знали что им нужно освободить!!!
Небыло бы этого четырежды уклониста---такой войны бы не было!
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12.07.2022 23:30 Ответить
Издуй в отставку, зелёноденоразумение
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12.07.2022 23:56 Ответить
Є велика вірогідність того,що якщо "зе" не звільнить Україну від рашистських єрмаків,то західні союзники, а особливо США , можуть звільнити Україну від постачання фінансів і зброї, а відтак відпаде у "зе" потреба ставити завдання звільняти Україну ,адже в нього в державній кишені "церковні миші" разом з рашистсько- турецькими злодіями допродують українське зерно ,і зброї за ці копійки для звільнення української землі від рашистської навали не купиш.
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13.07.2022 00:00 Ответить
https://ye.ua/syspilstvo/59875_Vdovi_zagiblih_zahisnikiv_Mariupolya_oblashtuvali_misce_pam_yati_na_hmelnickomu_maydani.html Вдови загиблих захисників Маріуполя облаштували місце пам'яті на хмельницькому майдані

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13.07.2022 00:16 Ответить
Акупанти геть, раз, два!
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13.07.2022 00:51 Ответить
Всё зелёнэ кодло должно уйти в отставку. Вместе с Ермаком и зеленским
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13.07.2022 01:15 Ответить
Чергова брехня від ЗЕбілів!
- Рєзніков говорить одне, а Данілов інше...
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13.07.2022 08:40 Ответить
Краще б він звільнив Україну від себе та свого кагалу.
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13.07.2022 08:40 Ответить
Плани ставить Генштаб ЗСУ по даним розвідки та супутників Пентагону...до чого тут король відосиків???
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13.07.2022 08:50 Ответить
Мапи ще надрукуйте. Вагнергейт нічому не навчив.
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13.07.2022 09:27 Ответить
Найважче буде звільнити всю Україну від вашої ФСБешної ЗЕбанди до якої і ти данілов входиш - але я думаю ми справимось!!!
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13.07.2022 10:05 Ответить
Зезедент ляпнул это накануне грандиозного шухера Елдака в Конгрессе. Отвлекает публику. А ВСУ, типо, разбирайтесь как хотите. Ненавижу эту зеленую тварь.
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13.07.2022 10:13 Ответить
Как ехать на шашлыки, так Зеленский записывает видосик на всю страну и громко об этом заявляет.
Как освобождать страну, то Зеленский об этом шепотом говорит в ухо Министру Обороны, да так тихо, что никто ничего не понял, что же освобождать?
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13.07.2022 10:14 Ответить
А що робили ЗСУ до цього геніального наказу? Краще б у своєму офісі лад навів! ((Єрмак, татаров, і іже з ними)
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13.07.2022 10:21 Ответить
Як уже третій місяць кажуть військові, що тримають позиції на Херсонщині, мовляв ми готові йти в наступ та звільняти населені пункти, але ж досі немає наказу військово-політичного керівництва
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13.07.2022 14:14 Ответить
Геніально. А я то думав, для чого ця війна?
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13.07.2022 10:50 Ответить
Але почитав всі відгуки і враження, що великий процент не зовсім нормальних.
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13.07.2022 10:53 Ответить
а постановити звільнити людину Семи Могелевича та ОПГ Солнцевські, Єрмака, Зєля не хоче? А з Єрмаком до підвалів СБУ відправити і жуліка Татарова, та "любих" друзів Баканова та сусіда по дачі "агента ФСБ Гогіашвілі" БУданова?
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13.07.2022 11:00 Ответить
А Данилов что-то про 100-тысячные наши потери скажет? А сколько среди гражданского населения? Клевые шашлыки вышли.
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13.07.2022 11:35 Ответить
Геніально. Просто неперевершено. Без зеленого зовсім би не здогадалися, що треба звільняти територію. Краще б розказав, як так вийшло, що цю територію здали та хто за цим стоїть. Дебіли зелені.
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13.07.2022 11:55 Ответить
Данилов ты не стесняйся, ты свое предложение не закончил, продолжим: а после освобождения захваченных врагом(московией) украинских территорий и победы над нашим врагом (кацапстаном) мы - Украина обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, виновных в снижении обороноспособности нашей страны и сдачи Юга нашей страны врагу(кацапам). Заднеприводному гавномесу, вражескому агенту и диверсанту Ермаку приготовиться. А вместе с ним приготовиться Дубинскому, Бужанскому, Татарову, Демченко, Верещук, Портнову, Холодову, Баканову, Наумову, всей верхушке УСБУ в Херсонской области, всем членам ОПЗЖ.
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13.07.2022 12:02 Ответить
Только Портнову уже Зеленский с Бакановым-Ермаком дали убежать за границу. И он спокойно без допросов и не в СИЗО сидел в Украине аж до 4 июня.
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13.07.2022 12:32 Ответить
Злив секретної інформації про наступ на півдні тепер намагаються замаскувати?
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13.07.2022 12:04 Ответить
Хочете сказати, що колаборанти з ОПи публічним розголосом відомостей, що складали воєнну чи державну таємницю зірвали спецоперацію ЗСУ з контрнаступу на півдні?
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13.07.2022 14:22 Ответить
Розстріляти сценаристів! Хто такий спітч підсунув на суфлер???
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13.07.2022 12:21 Ответить
Якщо наступ на Херсонському напрямку зупинено - то значить це - правда.

Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
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13.07.2022 12:28 Ответить
А йому ніколи думати стратегічно. Він вже втомився від цього конвеєру відосиків закамуфльованих під "сйомка со смартфона".
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13.07.2022 12:34 Ответить
- А как освободить всю Украину?
- А это уже тактика, а я - стратег!
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13.07.2022 13:31 Ответить
А почему Резников молчит?
Как... воды в рот набрал! Он то точно знает, что ему сказал Зеленский!
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13.07.2022 15:36 Ответить
Краще б минулого жовтня дослухався до західної розвідки і зміцнював ЗСУ замість розміновувати Чонгар і готуватись до травневих шашликів то можливо і війни не було б, в усякому разі маштаби були б не такі критичні, преЗЕрватив штопаний !!!
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02.12.2022 12:42 Ответить
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