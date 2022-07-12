Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, а не только Херсонскую область, - Данилов
Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю Украину от российских оккупантов.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Секретарь СНБО ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.
"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.
По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном – это следствие работы высокоточного оружия.
"Задача Российской Федерации – это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существование", – добавил Данилов.
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Об освобождении юга страны, боневтик сказал лично министру Обороны. А когда выяснилось, что это не корректно, ты бросился спасать президента.
Как Песков постоянно выгораживает пуйло.
Не опускайся до уровня пескова.
Пусть Зеленский сам выступит перед всей страной и все четко разложит по полочкам.
Ты же Секретарь СНБО, а не уборщица дерьма после кого-то.
https://youtu.be/wwsK45zwdiM
що вони курять щоб таку чушь нести?
Війна йому вигідна???
А коли закликав готуватись до шашликів, то які завдання ставив тоді?
Може здати не тільки Херсонську область, а і всю Україну?
Найбільше, що він може зробити для перемоги - звільнити Україну від себе. єрмаків, данілових,…
Завтра накаже звільнити планету...
Небыло бы этого четырежды уклониста---такой войны бы не было!
- Рєзніков говорить одне, а Данілов інше...
Как освобождать страну, то Зеленский об этом шепотом говорит в ухо Министру Обороны, да так тихо, что никто ничего не понял, что же освобождать?
Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
- А это уже тактика, а я - стратег!
Как... воды в рот набрал! Он то точно знает, что ему сказал Зеленский!