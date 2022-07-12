Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, а не только Херсонскую область, - Данилов

Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю Украину от российских оккупантов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Секретарь СНБО ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном – это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации – это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существование", – добавил Данилов.

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